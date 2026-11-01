Ce afacere a făcut Dan Șucu! A dat o sumă de nimic pe el și acum ”strălucește”

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. Victoria a risipit, momentan, emoțiile ”grifonilor” legate de ultimele poziții ale campionatului, ocupând locul 11, cu 13 puncte. Pe lângă marcatori, pare că genovezii au dat lovitura cu un alt jucător.

Unul dintre eroii lui Genoa a fost adus de Șucu pentru doar 200 de mii de euro

Echipa lui Daniele De Rossi a terminat victorioasă partida de pe terenul lui Lecce, 2-1, iar acest rezultat i se datorează și portarului Justin Bijlow. Batavul a primit un gol, dar a apărat alte șase șuturi ce puteau schimba soarta partidei. Astfel, la finalul duelului, Bijlow a fost al treilea cel mai bine cotat jucător. Nota primită de goalkeeper a fost 7.9, potrivit . Singurii fotbaliști care au primit punctaje mai mari au fost Junior Messias (9.7) și Johan Vazquez (8.2).

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Performanțele lui Justin Bijlow par impresionante, ținând cont că fotbalistul , de la Feyenoord. Gruparea din Rotterdam l-a lăsat pe portar să părăsească clubul pentru numai 200 de mii de euro. Pentru echipa batavă, Bijlow evoluase numai un meci în sezonul 2025-2026 și pare că s-a reinventat pe ”Luigi Ferraris”, devenind titular de drept. Mai mult, Dan Șucu ar putea obține un profit uriaș în cazul în care ar decide să îl vândă pe portar. În prezent, cota sa de piață este de 4 milioane de euro, conform .

De la sosirea în ”Cizmă”, Justin Bijlow a jucat 27 de meciuri și a primit 35 de goluri. Totuși, șapte partide în care a fost utilizat s-au încheiat fără gol primit pentru Genoa. În acest sezon, batavul a ratat un singur meci: primul tur al Cupei Italiei, contra lui Sudtirol, 3-0.

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Șucu vrea să îi prelungească contractul lui Justin Bijllow

Deși contractul său urmează să se încheie la finalul acestui sezon, planurile conducerii ”grifonilor” ar fi să îl păstreze în angrenajul echipei. Justin Bijlow este, în prezent, un jucător de bază în lotul lui De Rossi, iar oficialii ar pregăti o ofertă pentru prelungirea angajamentului până în vara anului 2029, arată .

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În cazul în care fotbalistul nu ar accepta să continue pe ”Luigi Ferraris”, Daniele De Rossi ar avea trei portari disponibili pentru stagiunea viitoare. Este vorba despre Franz Stolz (600 de mii de euro), fostul portar al Rapidului, Daniele Sommariva (100 de mii de euro) și Rendijs Mihelsons (100 de mii de euro).

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