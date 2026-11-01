Sport

Ce afacere a făcut Dan Șucu! A dat o sumă de nimic pe el și acum ”strălucește”

Gabriel Neagu
01.11.2026 | 23:15
Ce afacere a facut Dan Sucu A dat o suma de nimic pe el si acum straluceste
SPECIAL FANATIK
Dan Șucu a dat lovitura cu un transfer de 200.000 de euro. sursa foto: hepta
Un transfer făcut de Dan Șucu în ianuarie pare să fie una dintre cele mai reușite mutări ale ”grifonilor”. Genoa vrea să îi prelungească contractul.
ADVERTISEMENT

Genoa a învins pe Lecce, pe stadionul Via del Mare, în etapa cu numărul 10 din Serie A, 2-1. Victoria a risipit, momentan, emoțiile ”grifonilor” legate de ultimele poziții ale campionatului, ocupând locul 11, cu 13 puncte. Pe lângă marcatori, pare că genovezii au dat lovitura cu un alt jucător.

Unul dintre eroii lui Genoa a fost adus de Șucu pentru doar 200 de mii de euro

Echipa lui Daniele De Rossi a terminat victorioasă partida de pe terenul lui Lecce, 2-1, iar acest rezultat i se datorează și portarului Justin Bijlow. Batavul a primit un gol, dar a apărat alte șase șuturi ce puteau schimba soarta partidei. Astfel, la finalul duelului, Bijlow a fost al treilea cel mai bine cotat jucător. Nota primită de goalkeeper a fost 7.9, potrivit Flashscore. Singurii fotbaliști care au primit punctaje mai mari au fost Junior Messias (9.7) și Johan Vazquez (8.2).

ADVERTISEMENT

Performanțele lui Justin Bijlow par impresionante, ținând cont că fotbalistul a sosit la începutul acestui an la Genoa, de la Feyenoord. Gruparea din Rotterdam l-a lăsat pe portar să părăsească clubul pentru numai 200 de mii de euro. Pentru echipa batavă, Bijlow evoluase numai un meci în sezonul 2025-2026 și pare că s-a reinventat pe ”Luigi Ferraris”, devenind titular de drept. Mai mult, Dan Șucu ar putea obține un profit uriaș în cazul în care ar decide să îl vândă pe portar. În prezent, cota sa de piață este de 4 milioane de euro, conform Transfermarkt.

De la sosirea în ”Cizmă”, Justin Bijlow a jucat 27 de meciuri și a primit 35 de goluri. Totuși, șapte partide în care a fost utilizat s-au încheiat fără gol primit pentru Genoa. În acest sezon, batavul a ratat un singur meci: primul tur al Cupei Italiei, contra lui Sudtirol, 3-0.

ADVERTISEMENT
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred...
Digi24.ro
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere

Șucu vrea să îi prelungească contractul lui Justin Bijllow

Deși contractul său urmează să se încheie la finalul acestui sezon, planurile conducerii ”grifonilor” ar fi să îl păstreze în angrenajul echipei. Justin Bijlow este, în prezent, un jucător de bază în lotul lui De Rossi, iar oficialii ar pregăti o ofertă pentru prelungirea angajamentului până în vara anului 2029, arată tuttomercatoweb.

ADVERTISEMENT
Neverosimil: s-a dus să ceară un loc de muncă și a plecat cu...
Digisport.ro
Neverosimil: s-a dus să ceară un loc de muncă și a plecat cu o mașină de 3 milioane de euro! Ce a urmat e de film

În cazul în care fotbalistul nu ar accepta să continue pe ”Luigi Ferraris”, Daniele De Rossi ar avea trei portari disponibili pentru stagiunea viitoare. Este vorba despre Franz Stolz (600 de mii de euro), fostul portar al Rapidului, Daniele Sommariva (100 de mii de euro) și Rendijs Mihelsons (100 de mii de euro).

ADVERTISEMENT
  • 8 selecții are Justin Bijlow pentru prima reprezentativă a Olandei
Adrian Mihalcea a vorbit despre viitorul său după Dinamo – UTA 2-0: „Am...
Fanatik
Adrian Mihalcea a vorbit despre viitorul său după Dinamo – UTA 2-0: „Am închis aceste discuții”
Galerie Foto. Ce s-a întâmplat pe Arenă imediat după Dinamo – UTA 2-0....
Fanatik
Galerie Foto. Ce s-a întâmplat pe Arenă imediat după Dinamo – UTA 2-0. Scene memorabile cu Armstrong și Mihalcea. Update
Granzii Europei se bat pe ”perla” Rusiei! Barcelona este pregătită să pună pe...
Fanatik
Granzii Europei se bat pe ”perla” Rusiei! Barcelona este pregătită să pună pe masă 50.000.000 de euro
Tags:
Parteneri
Pintilii bănuiește că un jucător de 37 de ani va semna cu FCSB...
iamsport.ro
Pintilii bănuiește că un jucător de 37 de ani va semna cu FCSB în această iarnă: 'Face diferența!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!