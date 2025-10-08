Ce afacere are iubita lui Dennis Man. Alexandra Ionela face mulți bani de pe urma pasiunii sale

Dennis Man este unul dintre fotbaliștii promițători de la PSV din Eredivisie, dar iată ce afacere are iubita lui, Alexandra Ionela Grigoriță. Tânăra face mulți bani de pe urma pasiunii sale pe care a dezvoltat-o în urmă cu 5 ani.

Ce afacere are iubita lui Dennis Man, Alexandra Ionela

Jucătorul de fotbal Dennis Man (27 de ani) trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai multă vreme cu Alexandra Ionela Grigoriță. Șatena a fost desemnată Miss Arad în anul 2014, având o frumusețe ieșită din comun.

Tânăra este o persoană discretă pe social media, cu toate că este urmărită de peste 18.700 de persoane. Postează frecvent, însă puțini oameni știu că deține o afacere. În anul 2020 și-a deschis un business în domeniul modei.

Concret, partenera sportivului a lansat un brand de haine de care este tare mândră. Inițial, a produs hanorace, însă ulterior afacerea s-a dezvoltat și în altă direcție. Alexandra Ionela a început să comercializeze și alte articole vestimentare.

Printre hainele pe care a dorit să le scoată la vânzare se numără tricourile și pantalonii de trening. În plus, frumoasa șatenă se bucură de o mare susținere din partea sportivului alături de care se bucură de momente de vis.

„Am avut mult timp posesia mingii, la Parma jucam contraatac, un altfel de fotbal. Cred că pentru mine acest fotbal este mai bun decât celălalt. Sunt un tip liniștit. Petrec mult timp acasă alături de iubita mea”, a declarat Dennis Man, potrivit .

Dennis Man, apartament de lux în orașul natal

Dennis Man primește câștiguri generoase de pe urma sportului pe care îl practică. În urmă cu 2 ani a luat decizia să-și achiziționeze o locuință în orașul natal, Arad, acolo unde a întâlnit-o pe iubita sa, Alexandra Ionela Grigoriță.

A luat această decizie, deși evoluează mai mult pe la cluburi din străinătate. de 27 de ani nu s-a uitat la bani, devenind proprietarul unui apartament care se întinde pe două etaje. Acesta este poziționat într-un cartier rezidențial.

Pentru a avea parte de un design inedit, Dennis Man a apelat la un birou de arhitectură. S-a lăsat pe mâinile unui prieten apropiat și nu a regretat nicio secundă pentru că are o locuință modernă și foarte luxoasă.

„E vorba despre un apartament normal, în care s-a investit cumpătat, fără prețuri exorbitante ori materiale de lux.

Nu veți găsi niciun produs care să indice opulență. A fost gândit ca o locuință pentru două persoane, plus trei-patru prieteni în vizită. Dennis e un băiat foarte discret, la fel și părinții lui.

Nu și-a dorit niciodată să epateze, ceea ce se vede și în acel penthouse foarte decent. Am avut o colaborare faină și am rămas în relații bune”, a explicat la un moment dat arhitectul care l-a ajutat pe Dennis Man, pentru .

Laude pentru Dennis Man, în Olanda

Dennis Man are parte de aprecieri la scurtă vreme după ce a semnat cu PSV. Contractul a fost încheiat în vara lui 2025, după ce olandezii au achitat suma de 8,5 milioane de euro pentru a-l transfera din Serie A de la Parma.

Fotbalistul descoperit de antrenorul Alexandru Meszar și crescut de Atletico Arad a fost răsplătit ca la carte pentru golul pe care l-a marcat în ultimul meci disputat de PSV. Partida a fost câştigată cu scorul de 4-0, în deplasarea de la Zwolle.

Mai mult, jucătorul a livrat și o pasă decisivă, fiind considerat un sportiv foarte bun. Totodată, gazetarii sportivi susțin că Dennis Man are viteză și forță atunci când intră pe terenul de fotbal, semn că pune suflet în tot ce face.

„Este un jucător cu adevărat de calitate. A trebuit să aştepte ceva timp pentru şansa sa, deoarece Ruben van Bommel juca bine pe stânga, iar Ivan Perisic pe dreapta. În tot ceea ce face, este un jucător de clasă internaţională.

Ceea ce face, o face bine. Are viteză şi forţă fizică. De asemenea, nu se teme să-şi folosească viteza în profunzime, în loc să atace mingea. Mi-a plăcut să-l văd împotriva lui Leverkusen.

Este un jucător cu adevărat excelent pentru PSV pe aripa dreaptă”, susțin jurnaliștii din Olanda despre jucătorul de 27 ani din România, potrivit .

Dennis Man, în cantonamentul naționalei României

În altă ordine de idei, fotbalistul a fost convocat pentru echipa națională alături de alți jucători importanți. În aceste momente, Dennis Man se află în cantonamentul naționalei României pentru meciurile din următoarea perioadă.

Mai exact, este vorba de două meciuri amicale, unul contra Moldovei (9 octombrie) și al doilea împotriva Austriei (12 octombrie) din preliminariile Cupei Mondiale 2026.

Pe de altă parte, fotbalistul a bifat până acum 6 apariţii în tricoul lui PSV. A reușit să marcheze un gol şi să ofere 2 pase decisive. Atacantul lateral de 27 de ani are 10 reuşite şi 8 assist-uri în 39 de selecţii la echipa naţională a României.