Ce afacere au dezvoltat tatăl lui Gigi și Giovanni Becali: “1,5 lei gogoașa! Se vindeau ca la balamuc”

Celebrul impresar Ioan Becali a dezvăluit la emisiunea Giovanni Show ce afacere a dezvoltat tatăl său şi al lui Gigi Becali în Bucureşti, în perioada comunistă, din care făceau bani buni.

Afacerea dezvoltată de tatăl lui Giovanni şi Gigi Becali

avea mai multe gogoşerii în Bucureşti, la fel şi cel al lui Gigi Becali. Chiar dacă nu aveau angajaţi, tatăl şi mama lui Giovanni frământau şi vindeau gogoşile cu 1,5 lei:

„Pe timpuri, tata avea gogoşerie. La Hala Traian, la Obor… Tata le frământa şi mama le vindea. Mulţi ani am avut gogoşerie. Şi mulţi veri de-ai lui. Şi tatăl lui Gigi Becali avea, la capătul tramvaiului, pe Giurgiului.

Dar era bine, făceau nişte bani. 1 leu 50 era gogoaşa. Plecau oamenii la muncă la 6 dimineaţa. Îţi dai seama că luau două gogoşi şi un cico şi treceau prânzul cu ele.

Erau foarte bune. Vai de capul meu. Când tata intra într-un tramvai sau autobuz înnebunea lumea. Mirosea a vanilie, a gogoşi”, a spus Ioan Becali la emisiunea Giovanni Show.

Gigi Becali a dezvăluit câţi bani făcea tatăl său din afacerea cu gogoşi

Gigi Becali din afacerea cu gogoşi, în timp ce salariul lunar era în jur de 2000 de lei.

„Și taică-miu avea gogoșerie. Câștiga 4.000 – 5.000 de lei pe zi, în condițiile în care salariul lunar la stat era 2.000 de lei. Mandatarii plăteau un impozit anual în funcție de veniturile realizate. Când au văzut câți bani câștigau mandatarii, comuniștii au trecut la cota de remiză 10-12 la sută”, a spus Gigi Becali în urmă cu câţiva ani.

