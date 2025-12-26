Sport

Ce afacere au dezvoltat tatăl lui Gigi și Giovanni Becali: “1,5 lei gogoașa! Se vindeau ca la balamuc”

Giovanni Becali a dezvăluit ce afacere a avut tatăl său şi al lui Gigi Becali pe vremea comunismului din care făceau bani foarte buni în fiecare zi.
Marian Popovici
26.12.2025 | 08:45
Ce afacere au dezvoltat tatal lui Gigi si Giovanni Becali 15 lei gogoasa Se vindeau ca la balamuc
EXCLUSIV FANATIK
Ce afacere au dezvoltat tatăl lui Gigi și Giovanni Becali: “1,5 lei gogoașa! Se vindeau ca la balamuc”. Sursa: colaj Fanatik
Celebrul impresar Ioan Becali a dezvăluit la emisiunea Giovanni Show ce afacere a dezvoltat tatăl său şi al lui Gigi Becali în Bucureşti, în perioada comunistă, din care făceau bani buni.

Afacerea dezvoltată de tatăl lui Giovanni şi Gigi Becali

Tatăl lui Giovanni Becali avea mai multe gogoşerii în Bucureşti, la fel şi cel al lui Gigi Becali. Chiar dacă nu aveau angajaţi, tatăl şi mama lui Giovanni frământau şi vindeau gogoşile cu 1,5 lei:

Pe timpuri, tata avea gogoşerie. La Hala Traian, la Obor… Tata le frământa şi mama le vindea. Mulţi ani am avut gogoşerie. Şi mulţi veri de-ai lui. Şi tatăl lui Gigi Becali avea, la capătul tramvaiului, pe Giurgiului.

Dar era bine, făceau nişte bani. 1 leu 50 era gogoaşa. Plecau oamenii la muncă la 6 dimineaţa. Îţi dai seama că luau două gogoşi şi un cico şi treceau prânzul cu ele.

Erau foarte bune. Vai de capul meu. Când tata intra într-un tramvai sau autobuz înnebunea lumea. Mirosea a vanilie, a gogoşi”, a spus Ioan Becali la emisiunea Giovanni Show.

Gigi Becali a dezvăluit câţi bani făcea tatăl său din afacerea cu gogoşi

Gigi Becali a dezvăluit în urmă cu câţiva ani că tatăl său câştiga 5000 de lei pe zi din afacerea cu gogoşi, în timp ce salariul lunar era în jur de 2000 de lei.

„Și taică-miu avea gogoșerie. Câștiga 4.000 – 5.000 de lei pe zi, în condițiile în care salariul lunar la stat era 2.000 de lei. Mandatarii plăteau un impozit anual în funcție de veniturile realizate. Când au văzut câți bani câștigau mandatarii, comuniștii au trecut la cota de remiză 10-12 la sută”, a spus Gigi Becali în urmă cu câţiva ani.

