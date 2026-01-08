Ce afacere plănuiește fostul gimnast, Marian Drăgulescu: ”Acest an se anunță a fi unul destul de greu”

ADVERTISEMENT

Fostul gimnast, Marian Drăgulescu, este conștient că 2026 va fi un an foarte greu, dar nu renunță la visele sale. A spus ce afacere plănuiește în perioada următoare, dar și ce obiective are în minte în domeniul personal.

Marian Drăgulescu, detalii despre planurile din 2026

Marian Drăgulescu s-a lansat în business după ce a renunțat la activitatea sportivă. În 2022 și-a deschis o sală de gimnastică, unde antrenează copii de diferite vârste. Aceasta se găsește într-o zonă bună din sectorul 3.

Acum, fostul sportiv, ajuns la vârsta de 45 de ani, are planuri mari pentru 2026. Multiplul campion mondial şi european își dorește să se extindă cu afacerea pe care o are în prezent. Vrea să deschidă încă un spațiu dedicat pasionaților de gimnastică.

„Știu că din punct de vedere financiar acest an se anunță a fi unul destul de greu, dar, rămâne de văzut ce va fi. Dorința de a deschide o nouă sală sigur că există.

Vedem dacă acest lucru se va materializa în 2026 sau mai târziu”, a notat Marian Drăgulescu, pe pagina sa de , unde are o comunitate foarte mare de fani. În plus, se bucură de aprecierea copiilor pe care-i antrenează.

Ce își dorește Marian Drăgulescu perioada aceasta

Într-o altă postare fostul gimnast a transmis că își dorește să se dezvolte mai mult în antreprenoriat și antrenorat. De asemenea, afaceristul și-a propus să facă mai multă mișcare și să citească mai mult decât până acum.

În plus, a subliniat că vrea să mănânce mai sănătos și mai puțin. În planul personal, vrea să aibă familia și prietenii aproape. Mai mult decât atât, a anunțat că plănuiește să devină tată alături de actuala soție.

Celebrul . De la marele eveniment au lipsit câteva tradiții românești, însă fostul sportiv s-a distrat de minune. Totodată, frumoasa blondină a strălucit în rochia de mireasă.

Ținuta a atras toate privirile pentru că și-a schimbat forma pe parcursul petrecerii. Fostul gimnast, care este la al treilea mariaj, are toate motivele să fie fericit și împlinit atât în planul personal, cât și în cel profesional.