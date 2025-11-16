Ce afacere pregătesc Dan Șucu și Cristi Chivu. Valoarea de piață e de 10 milioane de euro

ADVERTISEMENT

Până acum, Luis Henrique a avut evoluții slabe la Inter. Fostul jucător de la Marseille era așteptat să facă diferența, însă pare că nu s-a acomodat. Așadar, nu este exclus ca drumurile lui și ale lui Inter să se despartă în perioada de mercato din iarnă. De aceea, Inter a pus numele lui Brooke Norton-Cuffy, de la Genoa, pe lista de priorități.

Dan Șucu și Cristi Chivu ar putea fi protagoniștii unei super-mutări

Brooke Norton-Cuffy, un fundaș dreapta englez născut în 2004, a terminat sezonul trecut în formă maximă la . În actuala campanie, s-a impus ca unul dintre cei mai interesanți fundași laterali din Serie A.

ADVERTISEMENT

Interesul lui Inter este în prezent mai puțin concret față de cel al lui Aurelio De Laurentiis, care ar dori să-l aducă la Napoli, pentru a-i crea concurență lui Giovanni Di Lorenzo. Există însă un factor care ar putea schimba situația: Luis Henrique.

Mai multe cluburi din Ligue 1 și-au exprimat intenția cu privire la un posibil transfer, poate sub formă de împrumut, încă din ianuarie. La Inter, fostul jucător al lui Marseille nu s-a ridicat la nivelul titularului obișnuit, Denzel Dumfries. Pentru a nu-și pierde și mai mult din cotă, ar putea pleca în altă parte, relatează .

ADVERTISEMENT

Care este principala calitate a lui Brooke Norton-Cuffy

Principala calitate a lui Norton-Cuffy este viteza. Este capabil să depășească orice adversar pe care îl are în față (în acest sens, este la fel ca Dumfries). Pe site-ul de specialitate transfermarkt.de, britanicul are o cotă de 10 milioane de euro. Suma nu ar reprezenta deloc o problemă pentru Inter, echipă care sub comanda lui Cristi Chivu se descurcă excelent. În Serie A este lider, iar în grupa de Liga Campionilor are punctaj maxim.

ADVERTISEMENT

Genoa a încasat 52 de milioane de euro din transferuri

În vară, , însă nu a investit nimic. A adus șapte jucători, însă nu a plătit nimic în schimbul lor. Dan Șucu ar putea da o nouă lovitură din punct de vedere financiar, de această dată cu Brooke Norton-Cuffy, aflat pe radarul lui Inter.

Jucători vânduți de Genoa:

ADVERTISEMENT

Koni de Winter (23 de ani, fundaș) – la Milan, pentru 20 de milioane de euro

Honest Ahanor (17 ani, fundaș) – la Atalanta, pentru 17 milioane de euro

Albert Gudmundsson (28 de ani, atacant) – la Fiorentina, pentru 13 milioane de euro

Mattia Bani (31 de ani, fundaș) – la Palermo, pentru 1,5 milioane de euro

Alan Matturo (20 de ani, fundaș) – la Levante, sub formă de împrumut, pentru 500.000 de euro

Genoa l-a mai cedat și pe fundașul Federico Valietti (26 de ani), la Trapani, în Serie C, cu doar 500 de euro.