Ce afacere secretă are șefa secției ATI de la Spitalul Pantelimon. Câți bani a câștigat Florina Pompilian de pe urma acesteia

Florina Pompilian, șefa secției ATI de la Spitalul de Urgență Sfântul Pantelimon din București, a fost audiată marți, pentru aproximativ șase ore, la Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei, în dosarul morților suspecte, în calitate de martor. Două doctorițe din cadrul secției conduse de Pompilian au fost arestate preventiv.

Șefa secției ATI are un magazin de îmbrăcăminte pentru femei

Acestea sunt acuzate că ar fi provocat decesul unui pacient internat la ATI, în vârstă de 54 de ani, . Florina Pompilian a anunțat, săptămâna trecută, că toți medicii de la ATI vor demisiona, în semn de solidaritate cu cele două colege, dar a dezvăluit că s-a renunțat la idee după o discuție cu Alexandru Rafila, ministrul Sănătății.

În cazul în care va demisiona, Florina Pompilian se poate dedica afacerii sale de suflet, un magazin de îmbrăcăminte pentru femei, care se derulează prin intermediul firmei SC Bella & Lola Boutique SRL. În această firmă, Pompilian este asociat, cu 100 părți sociale, valoarea acestora fiind de 200 lei, conform declarației de interese, consultate de FANATIK.

Există un magazin online, unde se pot comanda produse precum bluze, fuste, rochii, pantaloni și rochii de seară, iar prețurile variază între 99 lei și 385 lei. De asemenea, Florina Pompilian participă la diverse târguri și expoziții din București cu un stand al magazinului său. La fel trebuia să se întâmple pe 27 iulie, după ce izbucnise scandalul de la Spitalul Pantelimon.

Pentru că a avut o perioadă grea la spitalul aflat în anchetă, șefa de la ATI și-a anunțat clientele că nu mai participă la eveniment. “Din motive obiective, s-a anulat participarea noastră la târgul Bazaar pe Victoriei din acest weekend. Ne cerem scuze și așteptăm cu nerăbdare să ne revedem la următorul târg. Vă așteptăm online cu piese vestimentare unicat!”, a postat Pompilian pe paginile de socializare.

Afacerea cu haine a debutat în 2016

Pe site este scoasă în evidență calitatea produselor comercializate. Despre broderie se menționează că este execută cu ață Madeira și că, astfel, piesele vestimentare sunt rezistente în timp și la spălări multiple. De asemenea, multe produse sunt croite manual de colaboratorii magazinului, folosindu-se țesături de calitate.

Se specifică faptul că de la design, croială și broderie, produsele Bella & Lola sunt concepute și confecționate unicat. „Creez pentru tine, femeie minunată, ținute care sa te facă sa te simți unică, liberă, frumoasă, specială, indiferent de momentul și locul în care le îmbraci.”, este un mesaj afișat pe prima pagină a magazinului online.

Produsele vândute sunt îmbrăcate de trei-patru fotomodele care au fost protagonistele mai multor ședințe foto realizate pentru promovarea fustelor, bluzelor și rochiilor. Chiar Florina Pompilian a îmbrăcat câteva ținute și a fost pozată. Firma SC Bella & Lola Boutique SRL a fost înființată în 2016, dar rezultatele financiare ale acesteia sunt modeste.

Florina Pompilian a avut un venit de 4.000 euro pe lună

Conform datelor consultate de FANATIK la Ministerul de Finanțe, firma Florinei Pompilian a bifat în 2023 o pierdere de 2.096 lei la o cifră de afaceri de 1.975 lei. Este un recul față de 2022, când societatea comercială a înregistrat un profit net de 678 lei la o cifră de afaceri de 10.203 lei. În 2021, firma a bifat un profit de 484 lei la o cifră de afaceri de 4.029 lei.

Cel mai bun din activitatea SC Bella & Lola Boutique SRL a fost 2017, când s-a înregistrat un profit net de 18.440 lei la o cifră de afaceri de 2.700 lei. Afacerea este susținută de veniturile consistente ale șefei secției ATI de la Spitalul Pantelimon, care în ultimul an au fost de 249.316 lei, adică 20.776 lei (aproximativ 4.000 euro) pe lună.

mai reiese că deține 50% dintr-un apartament de 90 metri pătrați în București, cumpărat în 2019, și un autoturism Honda Jazz, fabricat în 2021. Medicul are 5.538 euro într-un cont, nu deține bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult și nu are datorii la bănci.