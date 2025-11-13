Ce afaceri are cel mai nou deputat PSD ajuns în Parlament. Contracte de milioane de lei cu statul pentru Vasilică Priceputu

ADVERTISEMENT

Vasilică Priceputu este cel mai nou deputat PSD din Parlamentul României. Candidat pe listele PSD Brăila pentru un mandat de deputat în decembrie 2024, Priceputu avea să rateze la limită mandatul de deputat, în condițiile în care social-democrații au obținut doar un mandat de senator și două de deputați la Brăila. Acum însă a intrat în Parlamentul României odată cu demisia lui Florin Mircea, deputat PSD aflat la al treilea mandat.

Vasilică Priceputu, de la afaceri la politică

„Mediul de business din Brăila şi România are aceeaşi problemă de 30 de ani, lipsa de predictibilitate şi de stabilitate a mediului de afaceri. Este o chestie care nu ştiu când se va rezolva, dar modificările legislative fiscale cel puţin anuale dacă nu de două ori pe an ne împiedică să ne dezvoltăm aşa cum ar trebui.

Încă nu am reuşit să o transformăm în oportunitate şi o emoţie social economică generată de deciziile cel puţin inexplicabile ale Guvernului României din ultimii 2-3 ani. M-aş referi aici la cheltuielile exorbitante, gradul de îndatorare, dar şi liberalizarea pieţei energiei”, sunt declarațiile făcute de Vasilică Priceputu la finalul anului 2023 în cadrul unei conferințe economice la care a participat în calitate de vicepreședinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

Practic, acesta critica guvernele ultimilor ani pentru modificările dese de legislație, dar și pentru deficitul bugetar excesiv. La acea dată, noiembrie 2023, Guvernul Ciolacu fusese la conducerea țării timp de aproape 6 luni. Peste alte șase luni, Vasilică Priceputu avea să ajungă pentru prima oară într-o funcție publică, aceea de consilier județean, ales în iunie 2024 pe listele PSD.

Cu o lună înainte de aceste alegeri, în mai 2024, Aurelia Priceputu, soția lui Vasilică, , cel mai probabil, bani folosiți în campania electorală din vară.

Afaceri în agricultură, construcții și imobiliare

Tot în noiembrie 2023, Vasilică Priceputu povestea în despre dezvoltarea propriilor afaceri din agricultură, mai exact despre succesul culturilor de lucernă, explicând că în acel an exportase peste 2.000 de tone de lucernă deshidratată în Qatar. Asta după investiții de peste 3 milioane de euro.

Firma despre care vorbea este Pricons Agriculture, firmă înființată în anul 2008, dar ale cărei afaceri aveau să crească spectaculos abia începând cu anul 2015. În ultimii doi ani, 2023 și 2024, firma a avut o cifră de afaceri de peste 5 milioane lei, cu un profit net total de circa 600.000 lei.

Compania are datorii de circa 15 milioane lei, cel mai probabil ca urmare a investițiilor făcute. Declarațiile omului de afaceri din acea perioadă amintesc de creditele garantate de stat de tipul IMM Invest de care a reușit să beneficieze.

Proaspătul deputat PSD mai are alte două firme cu activitate în agricultură, însă acestea au rezultate financiare mult mai modeste (cifră de afaceri sub 500.000 lei).

Ce afaceri cu statul are noul deputat PSD

Principala firmă însă, după cifra de afaceri, a proaspătului deputat social-democrat este în construcții. Mai exact, este vorba de societatea

Dacă în anul 2018 firma avea o cifră de afaceri de circa 3,5 milioane lei, în anul următor această cifră sare la 12,8 milioane lei. În anul următor, veniturile totale ale firmei aveau să depășească pragul de 17 milioane lei.

Potrivit celui mai recent bilanț financiar, pentru anul 2024, firma a raportat un profit net de doar 75.000 lei. O cifră extrem de mică raportată la „anii de aur” 2019 și 2020, atunci când profitul total al societății a fost de circa două milioane de lei. Este și perioada în care vin marile contracte publice.

Până în anul 2015, Pricons SRL se bucură în special de mici contracte publice, achiziții directe, ce totalizează circa 300.000 lei. Marile contracte publice apar însă după această dată. În anul 2018 firma câștigă două licitații pentru refacerea sistemului de irigații din Insula Mare a Brăilei, valoarea totală fiind de aproape 9 milioane lei. Imediat în anul 2019 urmează un al treilea contract pentru același obiectiv, și acesta de circa 4,5 milioane lei. Până la finalul anului, firma mai câștigă două contracte, tot pentru construcții de irigații, cu o valoare totală de 9 milioane lei.

Contracte de milioane cu statul

Anul 2020 merge la fel de bine, cu alte trei contracte similare – toate în jurul valorii de 4,5 milioane, pentru construcții de irigații. La acestea se adaugă câteva contracte mai mici cu CNAIR, asta după ce în anul 2018 firma încheiase un acord cadru cu aceeași instituție, în valoare de 17,3 milioane lei. Obiectul contractului , iar firma din Brăila își adjudecase șase din cele șapte loturi scoase la licitație.

Concret, este vorba de un contract cu o valoare de cinci ori mai mare decât cifra de afaceri a firmei lui Vasilică Priceputu.

În anul 2020, potrivit platformei Termene.ro, valoarea contractelor publice câștigate de firma deputatului PSD a fost de 20 de milioane lei. Anul acesta, chiar în luna iunie, firma Pricons SRL avea să încheie cel mai mare contract public recent, , vizând construcția unor conducte de canalizare în comuna Valea Sării.

Suma acestui contract reprezintă aproape 80% din datoriile totale înregistrate de Pricons SRL, care au ajuns la suma de 25 milioane lei.

Tot la capitolul datorii, și tot în luna iunie a anului 2024, Primăria Comunei Gropeni făcea un clasament al datornicilor, clasament în care pe prima poziție, cu o datorie de 125.000 lei, era Priceputu Vasilica PFA. PFA-ul deputatului PSD a fost radiat în octombrie 2023. În declarația sa de avere, Vasilică Priceputu are în conturi doar circa 100.000 lei.