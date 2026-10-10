Ce afaceri are familia Țiriac în România. Investițiile de sute de milioane de euro

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A construit un adevărat imperiu financiar după ce a renunțat la sport. Ce afaceri are, în realitate, familia lui Țiriac în România. A făcut investiții care se ridică la ordinul a milioane de euro și continuă să implementeze diferite planuri și idei în mai multe regiuni românești și cu o importanță deosebită pe hartă.

Ion Țiriac și business-urile de pe teritoriul țării noastre

Ion Țiriac (87 ani) a trecut de la sport la business în urmă cu foarte multă vreme. Și-a creat un nume notabil în această branșă, adunând o avere netă estimată de un clasament Forbes realizat în anul 2026 la 2,3 miliarde de dolari. Deși a donat toți banii către fundația care îi poartă numele merge în continuare la birou, cu toate că nu-și dorește acest lucru.

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Afaceristul muncește enorm, în urmă cu ceva vreme dezvăluind ce idei vrea să implementeze. Astfel, , orașul său de suflet. Fiul cel mare, Alexandru Țiriac (50 ani), a anunțat că este , județul Ilfov. Președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, a anunțat că trei terenuri din complex sunt deja gata, în timp ce restul vor fi finalizate până la sfârșitul lunii octombrie.

Puțini știu, însă, care sunt toate contribuțiile pe care le-a făcut familia fostului tenismen până acum. Miliardarul are numeroase afaceri în portofoliul său care este unul foarte diversificat. Majoritatea proiectelor sunt dezvoltate pe teritoriul țării noastre. Astfel, fostul sportiv reunește sub Grupul Țiriac peste 40 de companii private.

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Aceste firme activează în domenii precum imobiliarele, industria auto, asigurări, aviație privată, energie și sport. Una dintre cele mai importante componente este portofoliul imobiliar, evaluat de companie la peste 300 de milioane de euro. Ion Țiriac și implicit fiul său cel mare, Alexandru, fac investiții majore în diferite regiuni din România, nu doar în București. Orașele Timișoara și Brașov sunt doar două dintre locurile care se vor dezvolta datorită fundației care poartă numele fostului sportiv.

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Principalele afaceri ale familiei Țiriac

Ion Țiriac și-a construit mare parte din avere datorită imobiliarelor. Acest domeniu este unul dintre pilonii principali, portofoliul incluzând complexul Stejarii Rezidențial, care oferă locuințe premium. Un alt proiect este Residenz, care se găsește în Cartierul German. De asemenea, a ridicat mai multe clădiri de birouri și spații comerciale. Compania fostului tenismen deține terenuri pentru dezvoltări viitoare. Compania susține că valoarea portofoliului său imobiliar depășește 300.000.000 de euro.

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Grupul miliardarului se ocupă și cu partea auto, atât în ceea ce privește importul, cât și distribuția și service-ul auto. O altă afacere de succes este Allianz-Țiriac. Acest business a fost fondat de român, care ulterior a semnat un parteneriat cu grupul german Allianz. Compania acoperă asigurări auto, de viață, sănătate, bunuri și administrarea pensiilor private. De asemenea, afaceristul deține Țiriac Air, o companie de aviație privată care oferă zboruri charter VIP și corporate. Operează aviaone și un elicopter și dispune de un terminal privat pentru aviația de afaceri.

Familia Țiriac s-a implicat și în energie, grupul având în plină dezvoltare numeroase proiecte de energie verde. Mai mult decât atât, fostul sportiv deține un parc fotovoltaic cu o capacitate anunțată de 8 MW în județul Prahova. Pe listă se mai găsește și domeniul sportiv. Prin urmare, portofoliul conține Complexul Sportiv Ion Țiriac, patinoarul Allianz-Țiriac Arena și alte activități de administrare imobiliară, pază și servicii.

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Investițiile făcute de Ion Țiriac

Capitolul afaceri este unul complex și divers pentru familia Țiriac. Miliardarul a făcut investiții uriașe până la ora actuală. Una dintre cele mai relevante se găsește în Brașov, fiind vorba de un proiect imobiliar și medical care se ridică pe fosta platformă industrială Lemexim. Terenul de aici se va transforma într-un ansamblu rezidențial care va include și un spital oncologic. De asemenea, va avea grădiniță și spații verzi. Totalul estimat este de peste 100 de milioane de euro. Lucrările sunt planificate să înceapă în anul 2027 și ar urma să se desfășoare în mai multe etape, pe parcursul a cinci ani.

O investiție similară a fost făcută și în Academia de Tenis și complexul sportiv din afara orașului București. Pentru infrastructura modernă au fost cheltuiți 100 de milioane de euro, o parte dintre aceștia fiind redirecționați către sala de gimnastică „Nadia Comăneci”. Aceasta se află în Otopeni și a costat 8 milioane de euro. S-a construit într-un timp record, de doar 9 luni. A fost deschisă pe 18 iulie 2026, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la primul 10 perfect al Nadiei la Jocurile Olimpice de la Montreal.

În această direcție afaceristul și-a propus să extindă baza sportivă prin Fundația Țiriac, care operează deja patinoarul Allianz-Țiriac Arena din Otopeni și alte baze. Prin urmare, Ion Țiriac plănuiște să construiască noi arene de hochei, săli de judo și scrimă. Așadar, vor fi alocate zeci de milioane de euro în aceste proiecte dedicate sportului și copiilor. Una dintre idei va fi implementată în Timișoara, care va avea în curând un patinoar de top.

Timișoara, orașul care va avea un patinoar

„Pregătim construcția unui patinoar al orașului. Suntem în discuții avansate cu Fundația Țiriac, care va ridica patinoarul pe terenul Primăriei și apoi îl va dona orașului. Le mulțumesc pentru deschidere și implicare. Îl ridicăm la fostul Ștrand al Tineretului, pe care îl preluăm înapoi: atât bazinele, cât și terenul de 7,4 hectare.

După preluare, SCM Timișoara – clubul sportiv al Municipalității – le va administra și le va deschide comunității. Construim pentru viitor. Pentru mai mulți copii care fac mișcare, familii care petrec timp împreună și o viață sănătoasă și mai bună”, a anunțat primarul Dominic Fritz, pe o rețea de socializare, conform .

La capitolul investiții imobiliare se numără și un turn rezidențial care se va construi pe malul lacului Tei din București. Va fi pe terenul unde până de curând Alexandru Țiriac a deținut o locuință. Planul vizează ridicarea unui imobil cu 127 de apartamente premium, pe un pământ care are o suprafață de circa 7.286 mp. Investiția se ridică la aproximativ 62 de milioane de euro. În concluzie, familia Țiriac este una dintre cele mai bogate din România.