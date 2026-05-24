Ce afaceri are Mihai Rotaru. Din ce face bani patronul Universității Craiova: “Pe Roșia Montană am pierdut 6,5 milioane de dolari”

Mihai Rotaru activează deja de mai mult timp în domeniul energiei, iar în urmă cu câțiva ani a decis să investească și în zona de panouri fotovoltaice. În același timp, acționarul de la Universitatea Craiova a avut o implicare intensă și în agricultură, dar destul de recent a renunțat la această zonă de business. De asemenea, după cum chiar el a transmis, mai deține în prezent și alte afaceri, despre care însă nu a dorit să ofere prea multe detalii.

Mihai Rotaru a vorbit deschis despre afacerile pe care le are

Discuția dintre Rotaru și Horia Ivanovici pe seama acestui subiect a pornit când omul de afaceri a fost întrebat dacă se consideră un om bogat, iar în acest sens el a furnizat următoarea perspectivă. „Niciodată nu m-am gândit dacă sunt un om bogat. Sunt un om care poate avea un confort. Mai întreba cineva dacă sunt consumator de lux. Nu, nu sunt consumator de lux, sunt consumator de confort. Atunci îmi permit să fac anumite lucruri care să îmi dea un confort superior. Acum să ne comparăm pe noi azi cu împărații Austro-Ungariei de la 1800. Clar că ei erau mult mai bogați decât noi. Dar confortul pe care îl avem noi astăzi nu se poate compara cu ce aveau ei atunci. Deci eu pot să îmi permit anumite zone de confort și trăiesc în ele.

Am vândut agricultura acum trei ani de zile. Am vândut-o într-un moment bun de vânzare, că acum prețurile nu mai sunt aceleași. Eu funcționez ca un fond de investiții. Intru într-un anumit domeniu, investesc acolo și după o perioadă ies. De obicei după o perioadă lungă. Adică nu intru și ies după un an.

Ies după 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Poate din energie o să ies peste doi-trei ani, asta înseamnă că am energie deja de 20 de ani. Dar nu mă cramponez într-un business. Și mai am vreo două domenii în care investesc, dar le țin pentru mine. Întotdeauna am avut cel puțin trei domenii în care am investit”,

Pierderea uriașă suferită de Mihai Rotaru la Roșia Montană

și-a adus aminte și de un episod nefericit pentru el din perspectivă de business, petrecut în urmă cu mai mulți ani și devenit extrem de mediatizat în România: „De exemplu, pe Roșia Montană am pierdut vreo 6.5 milioane de dolari, că nu s-a mai făcut nimic. Când a fost atunci cu Ponta, nu mai știu. (n.r. Despre viața religioasă) Poate pup și eu icoane, dar le pup când sunt singur, nu când sunt cu alții. Sunt cu frică de Dumnezeu, să spunem. De ce să epatezi cu ceva care ar trebui să fie în sufletul tău? Atunci nu mai e sufletul tău, e public, și atunci ce valoare mai are? Nu vreau să discut despre asta”.