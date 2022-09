Ce afaceri are Șerban Copoț și câți bani câștigă. Vedeta iUmor face haz de necaz: ”Am cea mai ieftină mașină de la Antena 1”

Șerban Copoț a reacționat pe conturile sale de socializare, după ce un alt șofer l-a ironizat că era la volanul unei mașini de 16 ani. Cu umor, prezentatorul Antenei 1 a spus, pe șleau, că este sărac. FANATIK a vrut să afle ”cât de sărac” este, de fapt, prezentatorul de la iUmor, motiv pentru care a consultat afacerile pe care le derulează Șerban Copoț.

Adevărul despre veniturile lui Șerban Copoț, prezentatorul iUmor

Șerban Copoț, din datele obținute de FANATIK, a avut, de-a lungul timpului, nu mai puțin de patru firme. Animal VHS și X Music & Video au ca obiect activități suport pentru interpretare artistică și spectacole. Amândouă sunt inactive fiscal în aceste momente, semn că prezentatorul de la iUmor nu se prea grăbește să revină în lumea muzicii.

Prima companie figura, în martie 2022, și cu restanțe către ANAF în valoare de vreo 120.000 de lei, ultimul bilanț depus fiind în anul 2017. Cea de-a doua, al cărei ultim bilanț a fost depus tot în 2017, anunța un profit, la acea vreme, de aproape 2.000 de lei, semn că lucrurile nu se mișcau așa cum trebuie pentru vedeta iUmor.

Șerban Copoț pare să fi văzut trendul când vine vorba de reciclare. Probabil de aceea, acum 15 ani a deschis și o firmă, în Harghita, Colect Center, care are ca obiect de activitate recuperarea materialelor reciclabile sortate. Cu toate acestea, până acum, a raportat doar 0 în dreptul cifrei de afaceri sau a profitului.

”Firma de reciclare am deschis-o pentru că eu activez de foarte mult timp în domeniul ăsta, al protecției mediului. Am zis să încerc și acolo, dar… Muzica este, de asemenea, pe pauză”, spune, pentru FANATIK, Șerban Copoț despre acest subiect.

Șerban Copoț: ”Nu sunt un bun businessman”

Liga Exploratorilor, firma care vine, natural, după ce Șerban Copoț a pus la cale, acum ceva vreme, tabere ale exploratorilor dedicate copiilor, a scris un manual de ieșiri în natură și activități utile părinților și picilor. Firma, deschisă însă anul trecut, nu are, până la ora redactării acestui material, datele fiscale actualizate.

În concluzie, atunci când vine vorba de afaceri, Șerban Copoț nu stă strălucit. Ba chiar, s-ar putea spune, dimpotrivă… ”Nu sunt un bun businessman (om de afaceri, n. red.)”, explică, pentru FANATIK, Șerban Copoț.

E adevărat, prezentatorul de la iUmor de la Antena 1 este plătit bine pentru prestațiile pe care le are pe micile ecrane.

Cât ar câștiga Șerban Copoț de la Antena 1

Dacă la capitolul afaceri Șerban Copoț nu are cu ce se lăuda, la capitolul bani pe care i-ar câștiga din televiziune, prezentatorul iUmor de la Antena 1 poate să se laude cu încasările. Chiar dacă onorariul pe care l-ar primi de la Antena 1 este confidențial, informațiile FANATIK anunță că el e plătit foarte bine.

Mai exact, s-ar părea că fiecare ediție a emisiunii iUmor i-ar aduce, în buzunar, o sumă în jurul a 2.000 de euro. Iar asta înseamnă că Șerban Copoț depășește, anual, 50.000 de euro încasați ca prezentator TV, bani suficienți pentru ca simpaticul prezentator să își întrețină familia fără probleme.

”Nu sunt în faliment, am bănuți, mulțumesc lui Dumnezeu, suficient cât să duc o viață decentă. Dacă mă țin ăștia de la Antene cred că sunt destul de bun”, ne-a mai spus Șerban Copoț, în exclusivitate.

În altă ordine de idei, chiar dacă este plătit regește de Antena 1, Șerban Copoț nu pare să fie genul de vedetă TV care investește prea mult în imagine. Ba chiar dimpotrivă, așa cum a și demonstrat zilele trecute, prezentatorul de la iUmor reacționează cu umor când vine vorba asemenea chestiuni.

Șerban Copoț, reacție ironică când a fost judecat după mașină: ”Sunt sărac”

De curând, – dovedind că nu degeaba a rămas pe micul ecran la emisiunea Antenei 1 – când a fost subiect de discuții, în trafic, din cauza mașinii sale mai vechi.

”Asta e maşina mea de umblat prin oraş. Este un Citroen C1 din 2006. Acum câteva zile, cineva in trafic a râs de mine că sunt un “sărak” că nu mă dau cu ceva bengos, care să mă “scoată la valoare”. Băbăieți, sunt sărac, urât, am şi chelit… sunt ultimul terminat. Voi sunteți cei mai tari, cu valoare (…). Ați câştigat! E bine? Nu avem absolut nimic în comun şi este foarte bine aşa. Este loc şi pentru săraci ca mine sub soare”, a notat Șerban Copoț pe conturile sale de socializare.

“Eu am cea mai ieftină mașină de la Antena 1”

”Nu e prima oară când pățesc asta, din 2006 am tot pățit-o. Adevărul e că în 2006 era mai lucioasă mașina, dar tot mică era. Oricum, eu am cea mai ieftină mașină de la Antena 1. Înainte mă băteam cu Aradits care avea un Tico, era o priveliște să ne vezi cum parcam pe lângă X6, Range Rover…

Era de râsul planetei, dar mie mi s-a rupt întotdeauna de asta. Lumea se așteaptă ca la statutul ăsta de vedetă să vină automat la pachet și un copac din care cad bani și un jipan care să arate că ești o valoare. Am și o Dar merg cu asta pentru că e bună în oraș, e mică, emisie mică, consum mic”, ne-a spus, în exclusivitate, Șerban Copoț.