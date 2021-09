Ce afaceri au avut copiii premierilor! Bani grei din imobiliare, terenuri și energie electrică

Revoluția a propus o schimbare pe scena politică, dar nu toată lumea a fost mulțumită de personajele care au ajuns în roluri cheie. Astfel, primul guvern, cel condus de Petre Roman a fost puternic contestat, la fel ca implicarea FSN-ului în alegeri, deși formațiunea a promis că nu va face acest lucru.

Cu toate acestea, Petre Roman a rămas în istorie drept primul șef al Executivului după momentul decembrie 1989. Căsătorit pe atunci cu Mioara Roman, acesta a divorțat în 2007. Din căsnicia lor a rezultat, Oana Roman. Interesant este că fiica fostului premier s-a ținut departe de politică.

Ce afaceri au avut copiii premierilor români

Într-o emisiune TV a precizat că nu are amintiri tocmai plăcute legate de tatăl ei, un părinte pe care l-a descris în termeni duri.

”M-a bătut cu cureaua, nu știu ce făcusem. Dar mi s-a părut prea mult. Chiar l-am întrebat de ce a făcut-o, când am crescut. M-a închis, odată, în cămară. Eu sunt claustrofobă, și m-a închis în cămara aia mică, fără geamuri… L-am întrebat, tată, de ce m-ai închis în cămară? Am stat acolo vreo zece minute”, a povestit Oana Roman care a mers să studieze la Școala de Înalte Studii în științele informației și comunicării de la Sorbona.

Fără să simtă chemarea politicii, fiica lui Petre Roman deține în prezent un magazin de haine. Își promovează singură produsele pe internet și se laudă că nu a primit mare ajutor din partea tatălui celebru.

Theodor Stolojan a fost al doilea șef al Executivului românesc. Căsătorit cu Emilia Stolojan, cei doi au doi copii, pe Vlad și Ada. Și aceștia au studiat în afara României, mai exact, în Marea Britanie.

Băiatul s-a căsătorit chiar cu o englezoaică pe care a cunoscut-o la Universitatea Cambridge, acolo unde au fost colegi. Amândoi dețin mai multe afaceri.

Ada, fiica lui Theodor Stolojan, a studiat economia, de asemenea în Marea Britanie și s-a căsătorit cu Ovidiu Palea, fondatorul Provita. Cuplul a revenit în România, unde Ada este economist de meserie şi director economic al Centrului de Diagnostic și Tratament Provita.

Probleme pentru firmele băiatului lui Nicolae Văcăroiu

Mihai Văcăroiu nu a intrat în politică, dar a beneficiat din plin de această scenă. Presa a notat că fiul lui Nicolae Văcăroiu a accesat o finanțare de 80 de mii de euro pentru o firmă pe care o deținea.

Doar că, în urma unui control făcut de fostul PNA, a fost emisă o constatare potrivit căreia ar fi avut loc o încălcare flagrantă a legilor.

Concret, după ce a primit banii, firma lui Mihai Văcăroiu trebuia să-i sprijine pe șomerii din Capitală “prin sporirea măsurilor active de combatere a șomajului”, dar și să “îmbunătățească posibilitățile de angajare a grupurilor marginalizate”. Procurorii spun însă că lucrul acesta nu s-a mai întâmplat niciodată și au intrat pe fir.

Ce afaceri are fata lui Victor Ciorbea

Despre fata lui Victor Ciorbea, FANATIK a scris într-un material amplu pe care îl găsiți că este căsătorită în Statele Unite ale Americii cu Chandler Joel Reddy, un director la o companie cu un buget amețitor de 35 de miliarde de dolari.

De altfel, soțul Oanei Ciorbea ar fi achiziționat recent o vilă fabuloasă, pe care a plătit, atenție, nu mai puțin de 7,75 milioane de dolari.

Și fiul lui Radu Vasile a ajuns om de afaceri, Tudor investind puternic în imobiliare. În ultimele zile ale anului 2019, Primăria Sectorului 6 l-a autorizat pe acesta să construiască un complex de apartamente cu două subsoluri și 11 etaje supraterane.

Noul complex rezidențial va purta numele de Maniu 141 și este construit pe un teren de 15.799 de metri pătrați. Acesta va avea peste 700 de apartamente.

Cu ce se ocupă odraslele lui Mugur Isărescu

Lăcrămioara Isărescu, în vârstă de 46 de ani este fiica lui Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Aceasta a activat ca director la o firmă a unui dezvoltator norvegian, o companie care deţine în portofoliu 120 de hectare de teren în Constanţa şi în Bucureşti.

Al doilea copil, Costin Isărescu nu a părut la fel de interesat de școală. Tânărul de 26 de ani este un pasionat de mașini puternice și a fost văzut deseori la petreceri în București.

Ce afaceri au băieții lui Adrian Năstase

Andrei Năstase este băiatul cel mare al fostului premier PSD. Are 27 de ani și a fost implicat de-a lungul timpului în mai multe afaceri. Într-un apartament din celebra vilă de pe Zambaccian a înființat compania AN Press Media.

A intrat apoi pe piața imobiliară și a deschis o agenție în Slobozia. Mezinul Mihnea a lucrat o bună perioadă la Bruxelles alături de soția lui.

Tânăra a fost asistent la cabinetul europarlamentarului născut în Brașov, Răzvan Popa. Aceeași funcție a avut-o și Mihnea în cadrul instituției de la Bruxelles. Acesta a lucrat însă la cabinetul fostului europarlamentar PSD Cătălin Ivan.

Reveniți în țară, inedit pe plaja sălbatică de la Corbu. Discutăm despre un glamping, un loc în care turiștii stau în cort, dar cu condiții de hotel.

Ce mașini conduce băiatul lui Tăriceanu

a avut numai puțin de cinci căsnicii, fiind tatăl a trei băieți. Călin jr este cel mai mare dintre ei, acesta studiind în Franța și fiind un pasionat de raliuri.

Fiul lui Tăriceanu a acordat un interviu site-ului clubului din care face parte unde a transmis că: „sunt membru BrutalStacs de cand s-a infiintat. De profesie sunt inginer in energetica si lucrez in automotive. Conduc un Fiat Abarth 500 for Ferrari Dealers un Citroen VTS 1,6 16v si un BMW 330Ci cabrio E46.”

Cezara Boc este fiica lui Emil Boc și a reușit să-și facă un nume pe o rețea de socializare. Absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, tânăra se simte de minune pe Tik Tok, acolo unde oferă lecții de Drept.

Are peste două sute de mii de urmăritori și strânge la aproape fiecare postare zeci de mii de reacții. De meserie este jurist.

Diana Tănase, fiica lui Mihai Tudose are propria afacere. La vârsta de doar 19 ani a devenit patroana unei firme specializată cu distribuția energiei electrice.