Ce afaceri deține și câți bani face soția lui Călin Georgescu. Cristela este practician holisitic, iar pandemia i-a închis cabinetul din Austria

Cristela Georgescu, soția câștigătorului turului întâi a alegerilor prezidențiale, a renunțat la un job bine plătit într-o bancă și a ales să-și ocupe timpul cu lucruri care-i sunt mai apropiate de suflet. Doar că din asta încearcă să scoată și ceva bani.

Cine este prietenul Cristelei, care se laudă că nu a făcut școală

Soția lui Călin Georgescu deține un site care-i poartă numele, cristelageorgescu.ro, pe care își vinde cărțile și cursurile audio despre cum să trăim sănătos, sau cum să ne creștem copilul.

Majoritatea materialelor sunt realizate de Cristela Georgescu împreună cu Andre Stern, fiul unui cunoscut pedagog și cercetător francez, Arno Stern. Andre Stern, autoinititulat ”ambasador al copiilor”, a devenit un autor la mare modă după ce a lansat volumul ”Și n-am mers niciodată la școală. Povestea unei copilării fericite”, inspirat din propria copilărie.

Produsele vândute de soția lui Călin Georgescu, fie că este vorba de cărți sau de cursuri video, au prețuri cuprinse între 80 și 500 de lei.

Soția lui Călin Georgescu și-a deschis propria firmă abia la sfârșitul anului trecut

Banii obținuți intră în societatea Cristela Georgescu Education SRL, care administrează și pagina de internet. Aceasta a fost înregistrată în decembrie 2023 și are sediul într-o clădire de birouri din zona Piața Victoriei.

În primul an fiscal, cifra de afaceri a fost de 1.101 lei, iar cheltuielile de 4,266 de lei, firma având un singur angajat. Totuși, cifrele nu sunt concludente, în condițiile în care, în 2023, societatea a avut doar câteva săptămâni de activitate.

Potrivit declarației de avere, Cristela Georgescu a câștigat, în 2023, suma de 25.458 de lei, exclusiv din salariu, ceea ce reprezintă o medie de aproximativ 2.100 de lei pe lună. În document nu apare numele angajatorului ci doar adresa, care coincide cu cea la care soția lui Călin Georgescu și-a înregistrat societatea.

A lucrat 15 ani într-o bancă americană

Potrivit Termene.ro, Cristela Georgescu a fost și (București), radiată în 2010. Soția lui Călin Georgescu a renunțat la activitatea în bancă încă din perioada 2006 – 2007, după ce ar fi fost diagonsticată cu oboseală cronică, potrivit propriilor afirmații.

În prezent, ea se declară practician și educator holistic, specializat în sănătate naturală, nutriție integrativă, detoxifiere și regenerare celulară și participă în calitate de speaker în cadrul unor programe educaționale. Până în 2021, ea a avut propriul cabinet în Austria, acolo câștiga între 85 și 250 de euro pe ședință. Printre altele, cabinetul oferea servicii de biorezonanță sau iridologie limfatică – evaluarea stării de sănătate prin analiza detaliată a irisului. În 2021, cabinetul a fost închis din cauza pandemiei.

Cristela Georgescu: ”Trăiam într-o mansardă de 4 metri pătraţi”

„Am fost bancher, acum militez pentru un stil de viață. Când am finalizat studiile, visul absolvenților era să lucrăm în multinaționalele care erau deja în România, iar visul celor din provincie, cum era și cazul meu venită din Constanța era să rămânem în București, chiar dacă părinții mei și-ar fi dorit să mă întorc acasă.

A fost o discuție destul de aprigă între mine și părinți, pentru că se simțeau răspunzători și datori pentru traseul meu, chiar dacă aveam deja pâinea și cuțitul în mână. Nu-și puteau imagina cum să trăiesc într-o mansardă de 4mp, când eu acasă aveam camera mea, chiar dacă provin dintr-o familie de oameni modești și nu aveam condiții de lux.

Am rămas în București, m-am angajat la o companie americană, am lucrat acolo trei ani, după care, am făcut această schimbare”, a povestit soția lui Călin Georgescu, într-un interviu pentru .