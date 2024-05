Ce-ai făcut Bobiță?! Investiție uriașă făcută de juratul de la Românii au talent

Mihai Bobonete învârte banii cu lopata! Cu patru afaceri la activ și roluri importante în două din cele mai mari producții de la noi din țară, Bobiță și-a permit o investiția uriașă, după exemplul colegului de serial, Mihai Mărgineanu. În ce a băgat vedeta Pro TV sute de mii de euro?

Mihai Bobonete nu duce lipsă de bani! Pe ce a dat juratul Românii au talent sute de mii de euro

Când vorbim despre Mihai Bobonete, ne referim la unul dintre cei mai de succes afaceriști din showbizul românesc. Nu face senzație doar în Las Fierbinți sau la masa juriului Românii au talent,

În 2022, conform informațiilor obținute de FANATIK, Bobiță obținea, lunar, din cele patru companii pe care le deține și care s-au dezvoltat armonios de la deschidere, o sumă mai mare decât ar putea un om obișnuit să economisească într-un an: 27.000 de euro.

Banii sunt suficienți ca vedeta de televiziune să-și achiziționeze din patru în patru săptămâni câte un bolid de lux ori chiar o garsonieră în Capitală. Să nu uităm că încasează și , două dintre cele mai mari producții de televiziune din țara noastră la momentul actual.

Deși și-ar putea permite investițiile date anterior drept exemplu, Mihai Bobonete a preferat să bage banii în ceva mai mare de atât. Astfel că, după ce de mai bine de 10 ani petrece o lungă perioadă din ani în Fierbinți, acolo unde filmează celebrul serial, și-a achiziționat o proprietate departe de România.

După ani de muncă, și-a permis o casă în Spania

Mihai Bobonete nu mai este tânărul student care locuia la cămin și își drămuia cu grijă banii. După ani de muncă, acum are propria sa casă în sudul Spaniei, pe însorita Costa del Sol, unde poate fugi oricând își dorește, și îi permite timpul, de vremea rea din România, după cum notează

Înainte de a deveni proprietar, Mihai Bobonete și familia sa, soția și cei doi copii, au petrecut multe vacanțe aici. Chiar în 2023, actorul mărturisea pe social media că a avut parte de un concediu de vis.

Primul care și-a cumpărat o locuință în această zonă a fost colegul său din serial, Mihai Mărgineanu. Ardiles și ai lui petrec în zona locuită de mulți români, oameni de afaceri și artiști, cam jumătate de an.

Astfel că, după ce în trecut au fost vecini și au împărțit mult timp aceeași curte și clădire a unui mic ansamblu situat lângă Băneasa, Mihai Bobonete și Mihai Mărgineanu locuiesc din nou unul alături de celălalt, chiar dacă în altă țară.

De menționat este, însă, că zona în care Bobiță și-a achiziționat un apartament nu este chiar cea mai ieftină. prețurile pleacă de la 170.000 de euro, dar pot ajunge, în funcție de dotări, și la 700.000.

Ce nu ar face juratul Românii au talent pentru bani

Astfel că, Mihai Bobonete cu siguranță nu duce lipsă de bani. Dar juratul Românii au talent nici nu ține să-i facă cu orice preț. Într-un interviu acordat în trecut pentru FANATIK.RO,

„Nu aș face multe. Pentru că mă consider un om integru și care am crescut și am dobândit niște valori mai presus decât banii. Nu mă mai gândesc acum la bani și ce averi aș fi putut avea sau cum să fac să devin mai bogat. Nu cred că fericirea o regăsești în conturile doldora.

Nu spun că banii nu sunt importanți. Dar sunt persoane care trăiesc fericite și fără bani mulți. Eu am fost cheltuitor. Și nu am spus niciodată NU la nimic copiilor sau soției. Așa că au avut ei grijă să nu agonisim averi. Dar, pe de altă parte, suntem fericiți cu tot ce avem și așa cum suntem”, spunea Mihai Bobonete în urmă cu doi ani.