Ce ajutor primesc ucrainenii care au copii în grădinițele și școlile din România. Măsura se va aplica din luna mai

Familiile ucrainenilor refugiați în România care au copiii înscriși în grădinițe și în școli vor primi un ajutor financiar de 2.000 de lei pe lună. Acest ajutor se va aplica începând cu data de 1 mai. De la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, pe teritoriul României au intrat peste 3,9 milioane de cetățeni ucraineni, potrivit datelor Poliției de Frontieră.

Ajutor pentru maximum patru luni consecutive

Cadrul legal pentru acest sprijin este dat de o (368 din 26 aprilie 2023) privind ”acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina”.

”Suma forfetară prevăzută (…) se compune dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferențiat, respectiv de 750 lei/lună pentru persoana singură și 2.000 lei/lună pentru o familie, precum și dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de hrană în cuantum de 600 lei/lună pentru fiecare persoană”.

Potrivit HG, acest ajutor financiar se acordă pe o perioadă de patru luni consecutive. Pentru a beneficia pentru următoarele trei luni (din cele maximum 4 luni consecutive de acești bani, ucrainenii trebuie să ”depună o cerere (în primele cinci zile lucrătoare ale fiecărei luni la autoritatea administrației publice locale a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe raza căreia optează să locuiască, însoțită de documentul/documentele de identitate.

Condițiile ce trebuie îndeplinite

Potrivit textului, trebuie îndeplinite cumulativ mai multe condiții. ”Solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României să fie înregistrați la una din agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a municipiului București sau, după caz, să fie încadrați în muncă pe teritoriul României”.

„Să aibă înscriși copiii minori care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar: în calitate de antepreșcolari, preșcolari sau elevi; sau în calitate de audienți; sau care frecventează activități educaționale din oferta altor instituții/organizații, precum huburi sau centre educaționale din unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale, centre Blue Dot, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de artă sau centre culturale”.

Condiția prevăzută la alin. (2) lit. a) nu se aplică în cazul următoarelor categorii de persoane, numai dacă prezintă documente care să facă dovada situației de fapt: a) persoanele care urmează o formă de învățământ superior acreditată la zi în România;b) persoanele cu dizabilități care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România;c) persoanele cu vârsta peste 65 de ani;d) persoana care are în creștere sau în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap”.

”Cererile se depun de un reprezentant major al familiei sau, după caz, de persoana singură majoră și sunt însoțite de: extrasul de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului, de documentele doveditoare a îndeplinirii condițiilor” (persoana are contract de muncă, este luată în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, are un copil în creștere, are dizabilități, este student)

Peste 3,9 milioane de ucraineni au intrat pe teritoriul României

De la începutul , pe teritoriul României au intrat peste 3,9 milioane de cetățeni ucraineni, potrivit Poliției de Frontieră. Pe frontul ucrainean, Rusia a afirmat sâmbătă că a respins o ofensivă a forțelor Kievuklui pe un front de 95 de kilometri în apropiere de Soledar, în estul Ucrainei. Dar cifrele oferite de Moscova par fanteziste pentru o contraofensivă, iar Kievul susține că a avansat doi kilometri în Bahmut.

a sosit sâmbătă după-amiază la Vatican, unde va fi primit în audiență de Papa Francisc, un fervent apărător al păcii în această țară. Papa, în vârstă de 86 de ani, care l-a primit deja pe președintele ucrainean la Vatican în februarie 2020, a făcut în repetate rânduri apel la pace în Ucraina, așa cum a făcut sâmbătă, când a primit ambasadorii și a subliniat că războiul aduce ”suferințe de nedescris și moarte”.