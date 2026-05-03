Ce aliment nu mai consumă Gică Hagi de 5 ani. Românii îl cumpără în fiecare zi pentru gustul său delicios

Gică Hagi este într-o formă maximă datorită carierei sportive, dar și dietei de la care nu se abate. Puțini știu care este alimentul la care a renunțat în urmă cu 5 ani, deși este adorat de mulți. Românii îl consume zilnic pentru beneficiile sale.

Gică Hagi și produsul pe care-l evită de 5 ani

După ce a semnat un contract până în 2030 cu FRF, devenind noul selecționer al României, Gică Hagi (61 ani) a revenit în atenția publicului. Oamenii au dorit să afle cât mai multe informații despre viața sa, dar și despre . Unul dintre ei a evoluat o perioadă lungă la Viitorul.

Fotbalistul care este încântat de venirea „Regelui” la naţională se numește Cristi Manea (28 ani). El nu este singurul care îl susține pe celebrul antrenor român, care a fost . Mai mult decât atât, majoritatea vor să știe cum se menține în formă maximă.

Având în vedere că are o vârstă la care mulți ies la pensie, fostul jucător originar din Săcele are o dietă de la care nu se abate. Urmează câteva reguli simple, activitatea fizică fiind extrem de importantă. De asemenea, are un produs pe care nu-l mai consumă de 5 ani, deși multe persoane îl au zilnic în farfurie.

Cumnatul său, Gică Popescu, a dezvăluit că este vorba de carne. Mai mult decât atât, a transmis că i-a urmat exemplul în urmă cu mai bine de un an și se simte excelent. „De un an nu mai mănânc carne. M-am luat după Gică Hagi, care nu consumă carne de 5 ani!”, a dezvăluit fostul fotbalist, pentru Pro TV, scrie .

Îndemnul primit de Gică Hagi de la cumnatul său

Gică Popescu a declarat în cadrul unui interviu că l-a îndemnat pe Gică Hagi să preia banca echipei naționale a României. Ulterior, fostul mijlocaș la echipe ca Galatasaray, Sportul Studențesc și Steaua București și-a cedat pachetul majoritar de acțiuni de la Farul către cumnatul său.

A luat această decizie pentru a evita un potențial conflict de interese. Ulterior, a fost numit în funcție, semnând un contract cu FRF până în 2030. Noul selecționer al României va debuta în al doilea mandat la echipa națională într-un meci amical cu Georgia, programat pe data de 2 iunie 2026, la Tbilisi.

„Nu mi-a cerut sfatul, dar i-am spus eu să facă acest lucru. Cred că este la vârsta maturității. După perioada pe care a petrecut-o la Farul, unde a câștigat tot ceea ce putea Farul la poziția pe care o reprezintă în fotbalul românesc, este momentul să preia echipa națională.

Știu cât iubește Gică echipa națională, cât a suferit în acești ani din cauza lipsei de performanță și i-am zis: «Băi Gică, dacă nu o iei acum, când să o iei?». Ai experiență, ai încă vână, dacă l-ați văzut cum face pe margine când antrena la Farul.

I-am spus: «Gândește-te foarte bine, e momentul!». Acum, dacă va face acest pas, dacă a fost solicitat de către Federație să intre în acest proiect, eu m-aș bucura enorm. Gică nu se dă la o parte de la muncă, îl știți foarte bine”, a explicat Gică Popescu, pentru .