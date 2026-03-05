Ce alimente consumă constant Zlatan Ibrahimovic. Care este greutatea optimă a fostului fotbalist

ADVERTISEMENT

Zlatan Ibrahimovic are 44 de ani, vârstă pe care nu o arată datorită alimentelor pe care le consumă. Fostul jucător de fotbal a spus care este greutatea optimă pe care vrea să o mențină, motiv pentru care merge periodic la sala de antrenament.

Zlatan Ibrahimovic, meniu compus din produse sănătoase

A renunțat la activitatea sportivă în vara lui 2023, însă . A ajuns la Ajax de la Inter, fiind văzut ca cel mai nou star al Suediei. Cu toate acestea, tatăl său rămâne un model demn de urmat pentru mulți tineri.

Palmaresul său impresionant este un element principal pentru viitorii campioni. Zlatan Ibrahimovic este celebru pentru cariera sa, dar și pentru felul în care arată. E într-o formă maximă datorită produselor care nu lipsesc din farfuria sa.

Încă de când evolua pentru Juventus a ținut cont de sfatul nutriționiștilor. Astfel, meniul său este compus din carne ușoară. Mulți ar crede că alimentul a fost exclus de sportiv, însă adevărul este că adoră carnea albă de pui.

De asemenea, în preparatele sale se găsește adesea carnea uscată de vită. Fructele și legumele sunt extrem de importante pentru fostul jucător. A existat chiar un moment tensionat în care s-a certat din acest motiv cu un bucătar din Paris.

Evenimentul a avut loc într-un centru de antrenament. Cheful i-a spus că nu are buget pentru fructe și legume, însă Zlatan Ibrahimovic nu a fost deloc mulțumit de răspuns. Potrivit , starul l-a trimis pe bucătar la un magazin local să cumpere.

Produsul esențial pentru sănătatea lui Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic nu este adeptul pastelor și pizza, chiar dacă aceste produse se consumă regulat în Italia. Renumitul sportiv suedez, care , preferă să consume paste doar la ocazii speciale. În schimb, are un produs la care nu renunță niciodată.

În fiecare zi apelează la un aliment esențial pentru sănătatea sa. Acesta constă în migdale. Fostul fotbalist consumă un număr de 8 fructe oleaginoase. Acestea sunt foarte nutritive, bogate în grăsimi sănătoase, proteine și fibre.

De asemenea, migdalele au în compoziția lor vitamina E, magneziu și calciu. Nutriționiștii transmis că un consum regulat susține sănătatea inimii, îmbunătățește digestia și stimulează funcția cerebrală. În plus, migdalele mențin glicemia.

Așadar, nu este deloc de mirare că aceasta este gustarea sa preferată. Zlatan Ibrahimovic nu exagerează la capitolul carbohidrați. A luat această decizie pentru că vrea să-și mențină o greutate optimă, unde se simte cel mai bine.

Aceasta se încadrează între 92 și 94 de kilograme. Suedezul nu are doar o dietă strictă la 44 de ani, ci și o rutină de la care nu se abate. Merge constant la sală, unde se antrenează pentru a avea un abdomen tonifiat și o sănătate de fier.

„Fără scuze, doar disciplină”, este unul dintre mesajele pe care Zlatan Ibrahimovic le-a lăsat în spațiul online. Descrierea a fost notată în dreptul unei filmări în care fostul jucător de la Juventus face mișcare.