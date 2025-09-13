Ce alimente nu mănâncă niciodată Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României are un loc special de unde își procură hrana

Ce nu mănâncă niciodată Victor Pițurcă și ce alimente alege să consume? Fostul selecționer al României este foarte atent la aceste detalii și nu e de mirare, având în vedere că știe cum să se mențină în formă.

Ce alimente mănâncă Victor Pițurcă și ce produse nu cumpără niciodată

Victor Pițurcă are 69 de ani, iar mulți ar spune că nu își arată deloc vârsta. Adevărul este că atunci când vine vorba de alimentație și de mișcare, fostul selecționer al României este foarte atent.

De altfel la un moment dat el a dezbătut în spațiul public acest subiect. Ce alimente nu mănâncă niciodată Victor Pițurcă? Pe cele din comerț. Fostul selecționer spune că de obicei nu ajunge în magazine.

De asemenea, acesta preferă să mănânce doar produse de calitate, din ferma sa. Astfel, ouăle, laptele, dar și carnea, provin de la animale crescute atent. Totodată, Victor Pițurcă nu mănâncă niciodată alimente procesate.

„Mănânc normal, nimic secret, așa, în mod deosebit… Mănânc normal, ca un om normal, câte puțin. Dar mereu mâncare de calitate, adică din asta mai țărănească, așa cum sunt eu.

Eu nu mănânc decât de la ferma mea, carne, ouă și lapte de țară, nu cumpăr din magazine nimic. Și m-am lăsat de fumat de foarte mulți ani”, a declarat Victor Pițurcă, citat de Sportbull.

Cum se menține în formă Victor Pițurcă

Nu doar alimentația este o prioritate pentru el, ci și mișcarea. Astfel, nu e de mirare de ce la 69 de ani, Victor Pițurcă este în continuare activ. Acesta a făcut mișcare toată viața și nici nu poate să stea fără sport.

Totodată, e de părere că oricine poate să facă sport dacă își dorește. Fie că e vorba de gimnastică acasă, ori banala urcare a scărilor, toate aceste lucruri pot face diferența.

„Asta am făcut toată viața, așa voi continua până nu voi mai fi… Fără sport… Așa ar trebui să facă orice persoană, orice om, cât îi permite timpul. Iar cei care au timpul limitat ar trebui acolo unde sunt, într-o cămăruță, să deschidă geamul și să încerce să facă acolo ce poate, alergare pe loc, gimnastică, ce se poate…. Să urce pe scări, tot timpul să găsească ceva și să facă sport”, a mai completat el.

Cine este soția lui Victor Pițurcă

Menționăm faptul că fostul selecționer al României are o viață cât se poate de simplă. Mai mult de atât, el și soția sa formează un cuplu încă de când aveau o vârstă cât se poate de fragedă.

Victor Pițurcă a cunoscut-o pe Maria pe când aceasta avea doar 17 ani. Și chiar și acum, decenii mai târziu, se consideră un om norocos. Are alături o femeie echilibrată, la care nu ar renunța niciodată.

„În sensul ăsta (n.red.: al familiei) am fost foarte norocos. Așa le spun și copiilor mei, și lui Alexandru, care deja are probleme. Trebuie să știi ce alegi. Norocul, de obicei, și-l face omul. Așa s-a întâmplat la mine.

Am fost și mare norocos să dau peste o femeie extrem de echilibrată. Sigur că așa mi-am crescut-o și eu. La 17 ani am cunoscut-o, la Târgu Jiu. Ea era încă elevă la liceu. (…) A terminat liceul și a intrat la facultate în Craiova și s-a mutat în casa mea din Craiova. Eu făceam naveta Craiova-Scornicești”, a declarat Victor Pițurcă, în podcastul lui Nasrin Ameri.

În ciuda acestui lucru însă, amintim faptul că Cei doi au împreună un băiat, iar o bună perioadă de timp, acest subiect a fost intens mediatizat.