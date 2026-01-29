Ce alimente sănătoase consumă logodnica lui Cristiano Ronaldo. Cum se menține în formă, de fapt, Georgina Rodriguez

ADVERTISEMENT

Georgina Rodriguez este una dintre cele mai frumoase iubite de fotbaliști. Celebra logodnică a lui Cristiano Ronaldo a dezvăluit cum se menține în formă, dar și ce alimente sănătoase consumă. Are un regim de la care nu se abate.

Produsele consumate des de Georgina Rodriguez

Toată lumea a remarcat, cu siguranță, silueta impecabilă a iubitei lui Cristiano Ronaldo. Frumoasa brunetă este foarte atentă la felul în care arată, având câteva produse pe care le cumpără adesea când merge la magazin.

După ce a fost , Georgina Rodriguez a explicat ce reguli are în planul alimentar. Adoră mâncarea și susține că nu se poate controla atunci când îi este foame, dar nu consumă orice îi pică la îndemână.

Meniul său este simplu, dar mai ales controlat. Obișnuiește să aibă mereu în farfurie proteine ​​slabe, legume și fructe. Cerealele integrale și grăsimile sănătoase nu sunt trecute cu vederea. În schimb, stă departe de excesele alimentare și mâncarea nesănătoasă.

Într-un interviu mai vechi a recunoscut că mănâncă puțin, dar des. Mai mult, Georgina Rodriguez se hidratează constant și este atentă la cantitatea de alimente pe care le consumă. Echilibrul este cheia pentru partenera lui Cristiano Ronaldo.

Preparatele adorate de Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez are un meniu simplu, dar bogat. La micul dejun preferă să aibă în farfurie omletă, la care adaugă un suc de portocale și o cafea cu lapte. După antrenament are de fiecare dată o gustare, de obicei banană.

Prânzul și cina sunt mese echilibrate, compuse din piure cu carne la grătar și legume. O altă gustare la care apelează pe parcursul zilei este sub formă de conserve de pește sau scoici, peste care stoarce puțină zeamă de lămâie.

„Îmi place orezul, omleta spaniolă, îmi plac foarte mult cârnații cu vin, chiftelele, tocana de fasole, cârnații chorizo. Îmi amintesc că odată am cerut un sandviș cu șuncă în timpul unei ședințe foto, înaintea unei prezentări de modă.

Am spus: «Nu mă pune să fac asta când mi-e foame», pentru că atunci când mi-e foame, adevărul este că pot fi puțin nerăbdătoare”, a declarat frumoasa brunetă, în urmă cu circa 4 ani, pentru .

Ce sporturi practică logodnica lui Cristiano Ronaldo

Logodnica lui Cristiano Ronaldo nu se dă în lături de la exercițiile fizice. Vedeta practică mai multe sporturi pe care le alternează, în funcție de starea de spirit. Printre opțiunile sale se numără cardio, yoga și pilates.

De asemenea, Georgina Rodriguez obișnuiește să recurgă la sesiuni specifice pentru picioare, fesieri și mușchii abdominali. Adoră exercițiile care folosesc propria greutate corporală, dar și cele care ajută la tonifierea profundă.

În imaginile din mediul virtual se poate observa destul de clar că este o femeie care se întreține. Bruneta, care a primit un promovează mișcarea prin colaborările pe care le semnează cu diferite branduri de top.