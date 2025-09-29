Sport

Ce amendă a primit persoana care i-a vandalizat gardul Palatului lui Gigi Becali: “Are temă să-l provoace!”

O persoană i-a vandalizat gardul lui Gigi Becali la Palatul din Aleea Alexandru, iar Dumitru Dragomir a precizat la ”Profețiile lui DON Mitică” ce amendă a primit.
Traian Terzian
29.09.2025 | 18:36
Ce amenda a primit persoana care ia vandalizat gardul Palatului lui Gigi Becali Are tema sal provoace
EXCLUSIV FANATIK
Amenda primită de persoana care i-a vandalizat Palatul lui Gigi Becali. Sursă foto: colaj Fanatik

Un protestatar pe nume Constantin Iacov a vandalizat în weekend gardul Palatului deținut de Gigi Becali în apropiere de Piața Victoriei, iar acesta a fost amendat de poliție cu o sumă importantă.

ADVERTISEMENT

Ce amendă a primit cel care a vandalizat gardul de la Palatul lui Gigi Becali

În cea mai recentă ediție a emisiunii ”Profețiile lui DON Mitică”, fostul președinte al LPF a comentat cazul cu gardul vandalizat de la Palatul lui Gigi Becali și a amintit faptul că și el a fost provocat.

”Ăsta e precum Marian Ceaușescu. I-a dat amendă 60 de milioane de lei vechi (n.r. – 6.000 de lei), dar nu au ce să-i ia ăluia. Sunt unii oameni, nu neapărat bolnavi, dar au o țiglă căzută de pe casă și îi plouă.

ADVERTISEMENT

Uită-te la celălalt (n.r. – Marian Ceaușescu) care aleargă diferiți oameni pe stradă și nu are decât câteva fraze: ‘Dați, bă, banii înapoi’, ‘Borfașilor’. Care bani? El e cel mai mare borfaș. De ăsta ai aflat la fel ca de Ceaușescu. Sunt unii oameni neterminați, frustrați.

Democrația este înțeleasă greșit. La americani dacă faci așa ceva ai văzut ce se întâmplă. Instituțiile de forță de la noi din țară se dau vioaie și acționează numai când un om politic mare îi dă: ‘Arde-l pe Horia Ivanovici’. Te arde nevinovat. Dacă îi dai cu piatra în cap la unul, ei te văd și se fac că nu te-au văzut.

ADVERTISEMENT
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E...
Digi24.ro
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine”

Eu am pățit-o cu Ceaușescu asta de nu știu câte ori, de 7-8-10 ori. Același lucru strigă, numai tâmpenii. Bineînțeles, am o vârstă în care mi-e greu în momentul când cineva mă abordează așa… E vorba de onoarea mea, iar ca mine sunt mulți.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali, întâlnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: ”Hai,...
Digisport.ro
Gigi Becali, întâlnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: ”Hai, mă, ce faci? Aruncă!”. Decizie total surprinzătoare

Numai că eu am ajuns la o vârstă la care nu-i mai bag în seamă. Ei ce vor? Să le răspunzi. Ei au nevoie de notorietatea ta ca să crească. Cum a venit Clotilde (n.r. – Clotilde Armand, fostul primar de la Sectorul 1) înainte de alegeri cu 2 săptămâni și a desființat gardul la hotel. A vrut scandal, eu m-am prins”, a declarat Dumitru Dragomir.

Mitică Dragomir, scenariu șoc: ”Șantajează! Vrea să-l provoace”

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul ”Profețiile lui DON Mitică”, dacă bărbatul care a intrat în conflict cu Gigi Becali este pus să-l provoace pe omul de afaceri, Dragomir a răspuns că este convins de acest lucru.

ADVERTISEMENT

”Bineînțeles. Să-i dea una sau pună pe vreunul să-i tragă una ca să-i dea un milion. Ăștia sunt șantajiști, ca ăsta mai sunt. (n.r. – Ce i-a spune lui Gigi să facă?) Să-l ia să-i dea un șpriț înăuntru, să-i dea o friptură. Ăsta e muritor de foame, pentru că altfel…

Se va ajunge la șantaj. Să-i dea ceva să-l lase în pace, asta e peste tot. Mai e unul pe la televiziune care zbiară, care îi acuză pe toți, ăștia sunt oameni care nu mai sunt credibili. Credibilitatea lui se năruie când atacă 50-100. Ataci 2-3, mă rog, aste e altceva, îți sunt dușmani. Dar când ataci 100 și nevinovați, atunci… Și te dai și rotund că știi tu totul.

Ne e treaba noastră să stabilim cine e borfaș și cine nu, asta e treaba instituțiilor. Eu nu pot să te fac pe tine hoț, chiar dacă tu ești. Asta face un judecător, o instanță judecătorească. Ce ar fi ca fiecare să-și facă dreptate? Ce face ăla la Palat e o provocare.

Se va ajunge la nenorociri, îți garantez. Unii sunt bolnavi, alții fac ca să trăiască. Nu au alt mod de a trăi, decât să șantajeze, să primească ceva. Ăluia i-au dat o amendă, dar ăla nu are de unde să plătească. Dacă mai face o dată, Gigi poate să-l dea în judecată. Dar Gigi nu-l va da”, a spus Dumitru Dragomir.

Dragomir, verdict îngrijorător după scandalul de la palatul lui Gigi Becali

Veste teribilă pentru Dennis Man! Pasa de gol de la PSV a fost...
Fanatik
Veste teribilă pentru Dennis Man! Pasa de gol de la PSV a fost în zadar
Meciul echipei lui Horațiu Moldovan din La Liga a fost amânat! E alertă...
Fanatik
Meciul echipei lui Horațiu Moldovan din La Liga a fost amânat! E alertă roșie în Valencia
Alex Pop la ”Fanatik Dinamo”, marți, 30 septembrie, ora 13:30! Cristi Coste, show...
Fanatik
Alex Pop la ”Fanatik Dinamo”, marți, 30 septembrie, ora 13:30! Cristi Coste, show alături de atacantul „câinilor”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Găștile din Generația de Aur. Florin Prunea recunoaște: 'Mamă, ce scandal ieșea'. Ce...
iamsport.ro
Găștile din Generația de Aur. Florin Prunea recunoaște: 'Mamă, ce scandal ieșea'. Ce rol avea Gică Hagi
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!