Ce amendă a primit persoana care i-a vandalizat gardul Palatului lui Gigi Becali: “Are temă să-l provoace!”

Un protestatar pe nume Constantin Iacov deținut de Gigi Becali în apropiere de Piața Victoriei, iar acesta a fost amendat de poliție cu o sumă importantă.

Ce amendă a primit cel care a vandalizat gardul de la Palatul lui Gigi Becali

În cea mai recentă ediție a , fostul președinte al LPF a comentat cazul cu gardul vandalizat de la Palatul lui Gigi Becali și a amintit faptul că și el a fost provocat.

”Ăsta e precum Marian Ceaușescu. I-a dat amendă 60 de milioane de lei vechi (n.r. – 6.000 de lei), dar nu au ce să-i ia ăluia. Sunt unii oameni, nu neapărat bolnavi, dar au o țiglă căzută de pe casă și îi plouă.

Uită-te la celălalt (n.r. – Marian Ceaușescu) care aleargă diferiți oameni pe stradă și nu are decât câteva fraze: ‘Dați, bă, banii înapoi’, ‘Borfașilor’. Care bani? El e cel mai mare borfaș. De ăsta ai aflat la fel ca de Ceaușescu. Sunt unii oameni neterminați, frustrați.

Democrația este înțeleasă greșit. La americani dacă faci așa ceva ai văzut ce se întâmplă. Instituțiile de forță de la noi din țară se dau vioaie și acționează numai când un om politic mare îi dă: ‘Arde-l pe Horia Ivanovici’. Te arde nevinovat. Dacă îi dai cu piatra în cap la unul, ei te văd și se fac că nu te-au văzut.

Eu am pățit-o cu Ceaușescu asta de nu știu câte ori, de 7-8-10 ori. Același lucru strigă, numai tâmpenii. Bineînțeles, am o vârstă în care mi-e greu în momentul când cineva mă abordează așa… E vorba de onoarea mea, iar ca mine sunt mulți.

Numai că eu am ajuns la o vârstă la care nu-i mai bag în seamă. Ei ce vor? Să le răspunzi. Ei au nevoie de notorietatea ta ca să crească. Cum a venit Clotilde (n.r. – Clotilde Armand, fostul primar de la Sectorul 1) înainte de alegeri cu 2 săptămâni și a desființat gardul la hotel. A vrut scandal, eu m-am prins”, a declarat Dumitru Dragomir.

Mitică Dragomir, scenariu șoc: ”Șantajează! Vrea să-l provoace”

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul ”Profețiile lui DON Mitică”, dacă bărbatul care a intrat în conflict cu Gigi Becali este pus să-l provoace pe omul de afaceri, Dragomir a răspuns că este convins de acest lucru.

”Bineînțeles. Să-i dea una sau pună pe vreunul să-i tragă una ca să-i dea un milion. Ăștia sunt șantajiști, ca ăsta mai sunt. (n.r. – Ce i-a spune lui Gigi să facă?) Să-l ia să-i dea un șpriț înăuntru, să-i dea o friptură. Ăsta e muritor de foame, pentru că altfel…

Se va ajunge la șantaj. Să-i dea ceva să-l lase în pace, asta e peste tot. Mai e unul pe la televiziune care zbiară, care îi acuză pe toți, ăștia sunt oameni care nu mai sunt credibili. Credibilitatea lui se năruie când atacă 50-100. Ataci 2-3, mă rog, aste e altceva, îți sunt dușmani. Dar când ataci 100 și nevinovați, atunci… Și te dai și rotund că știi tu totul.

Ne e treaba noastră să stabilim cine e borfaș și cine nu, asta e treaba instituțiilor. Eu nu pot să te fac pe tine hoț, chiar dacă tu ești. Asta face un judecător, o instanță judecătorească. Ce ar fi ca fiecare să-și facă dreptate? Ce face ăla la Palat e o provocare.

Se va ajunge la nenorociri, îți garantez. Unii sunt bolnavi, alții fac ca să trăiască. Nu au alt mod de a trăi, decât să șantajeze, să primească ceva. Ăluia i-au dat o amendă, dar ăla nu are de unde să plătească. Dacă mai face o dată, Gigi poate să-l dea în judecată. Dar Gigi nu-l va da”, a spus Dumitru Dragomir.