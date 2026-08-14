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Ce amendă riscă Baiaram! Legenda Craiovei n-a ezitat o clipă, după imaginile din Europa League

Universitatea Craiova s-a calificat mai departe în play-off-ul Europa League, dar Ștefan Baiaram tot a avut o ieșire nervoasă la schimbare. Ce amendă riscă „perla” din Bănie
Ciprian Păvăleanu
14.08.2026 | 09:14
Ce amenda risca Baiaram Legenda Craiovei na ezitat o clipa dupa imaginile din Europa League
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Ce amendă ar trebui să primească Ștefan Baiaram după ieșirea nervoasă din U Craiova - KuPS. Foto: Colaj FANATIK
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Deși KuPS este un adversar modest, Universitatea Craiova a avut emoții pentru calificarea în play-off-ul Europa League. Ștefan Baiaram nu a reușit să facă un meci strălucit, iar în minutul 80 a fost înlocuit de Filipe Coelho. El a avut o reacție ieșită din comun în momentul schimbării, iar Gică Craioveanu a explicat că în Spania ar fi primit o amendă între 5 și 10 mii de euro.

Ștefan Baiaram ar merita amendat drastic! Cum ar fi fost penalizat în Spania

„Perla” oltenilor a bombănit tot drumul spre marginea terenului atunci când arbitrul de rezervă a ridicat tabela cu numărul său pe ea. Lui Baiaram nu i-a picat bine să fie scos în minutul 80, iar după ce a trecut linia de tușă a avut o reacție ieșită din comun.

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Extrema oltenilor a început să dea cu picioarele în diferite obiecte aflate în proximitatea băncii de rezerve, iar la finalul crizei sale de nervi a aruncat cu o sticlă de apă, care a ricoșat și l-a lovit în cap pe magazioner. Văzând aceste scene, Gică Craioveanu, fostul atacant al Craiovei, care și-a petrecut o bună parte a carierei în La Liga, a explicat că dacă ar fi jucat în Spania, amenda ar fi fost pe măsură.

„(n.r. Cât era amenda dacă făceai asta în Spania?) 5.000-10.000 de euro sigur. Cel puțin. Fiind și a doua abatere, urca. Bine, depinde și de salariu”, a spus Gică Craioveanu, la Digi Sport. Gabi Torje a destins atmosfera imediat cu o intervenție în stilul său: „Dar nu te scotea, Grande, niciodată din teren. Nu aveai cum să faci așa dacă jucai 90 de minute”, a fost replica fostului internațional român.

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Reacția conducerii la adresa lui Ștefan Baiaram

Ținând cont că este o piesă importantă din angrenajul Craiovei și un produs vandabil, care ar putea genera 5 milioane de euro clubului prin transferul său, Pavel Badea a încercat să înțeleagă ieșirea fotbalistului oltenilor, chiar dacă el nu se află la prima abatere:

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„E un jucător competitiv, care doreşte să fie în prim-plan prin reuşite, goluri, pase de gol. Cred că a fost o lipsă de comunicare între el şi cei de pe bancă. Ar fi păcat să nu continue de maniera ultimelor meciuri văzute. Este pe o pantă ascendentă. Nu cred că e benefic pentru echipă şi pentru el, dar am încredere că publicul înţelege că jucătorii au trăiri şi că presiunea asupra lor e mare când ai obiective importante.

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Dacă există o ofertă importantă pentru club şi pentru el, cei care conduc îi pot da drumul, dar Baiaram e foarte important şi e greu să te desparţi de un jucător care face superioritate, care trece de adversar. E oltean şi-mi plac jucătorii din zona noastră, jucători crescuţi cu greu şi care au ajuns la maturitate şi pe care trebuie să-i apreciem”, a declarat Pavel Badea la Prima Sport.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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