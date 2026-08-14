Ce amendă riscă Baiaram! Legenda Craiovei n-a ezitat o clipă, după imaginile din Europa League

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Deși KuPS este un adversar modest, Universitatea Craiova a avut emoții pentru calificarea în play-off-ul Europa League. Ștefan Baiaram nu a reușit să facă un meci strălucit, iar în minutul 80 a fost înlocuit de Filipe Coelho. El a avut o reacție ieșită din comun în momentul schimbării, iar Gică Craioveanu a explicat că în Spania ar fi primit o amendă între 5 și 10 mii de euro.

Ștefan Baiaram ar merita amendat drastic! Cum ar fi fost penalizat în Spania

„Perla” oltenilor a bombănit tot drumul spre marginea terenului atunci când arbitrul de rezervă a ridicat tabela cu numărul său pe ea. Lui Baiaram nu i-a picat bine să fie scos în minutul 80, iar după ce a trecut linia de tușă a avut o reacție ieșită din comun.

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Extrema oltenilor a început să dea cu picioarele în diferite obiecte aflate în proximitatea băncii de rezerve, iar la finalul crizei sale de nervi a aruncat cu o sticlă de apă, care a ricoșat și Văzând aceste scene, Gică Craioveanu, fostul atacant al Craiovei, care și-a petrecut o bună parte a carierei în La Liga, a explicat că dacă ar fi jucat în Spania, amenda ar fi fost pe măsură.

„(n.r. Cât era amenda dacă făceai asta în Spania?) 5.000-10.000 de euro sigur. Cel puțin. Fiind și a doua abatere, urca. Bine, depinde și de salariu”, a spus Gică Craioveanu, la . Gabi Torje a destins atmosfera imediat cu o intervenție în stilul său: „Dar nu te scotea, Grande, niciodată din teren. Nu aveai cum să faci așa dacă jucai 90 de minute”, a fost replica fostului internațional român.

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Reacția conducerii la adresa lui Ștefan Baiaram

Ținând cont că este o piesă importantă din angrenajul Craiovei și un produs vandabil, care ar putea genera 5 milioane de euro clubului prin transferul său, chiar dacă el nu se află la prima abatere:

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„E un jucător competitiv, care doreşte să fie în prim-plan prin reuşite, goluri, pase de gol. Cred că a fost o lipsă de comunicare între el şi cei de pe bancă. Ar fi păcat să nu continue de maniera ultimelor meciuri văzute. Este pe o pantă ascendentă. Nu cred că e benefic pentru echipă şi pentru el, dar am încredere că publicul înţelege că jucătorii au trăiri şi că presiunea asupra lor e mare când ai obiective importante.

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Dacă există o ofertă importantă pentru club şi pentru el, cei care conduc îi pot da drumul, dar Baiaram e foarte important şi e greu să te desparţi de un jucător care face superioritate, care trece de adversar. E oltean şi-mi plac jucătorii din zona noastră, jucători crescuţi cu greu şi care au ajuns la maturitate şi pe care trebuie să-i apreciem”, a declarat Pavel Badea la