Ce amenzi riscă șoferii care nu au aceste două obiecte în mașină. Sancțiunile sunt mari în UE

Noile norme de siguranță arată ce amenzi riscă șoferii care nu au aceste două obiecte în mașină, atunci când ies din țară. Sancțiunile sunt mari în (UE) pentru toate persoanele care nu respectă regulile.

Penalizări uriașe în UE dacă nu ai aceste două lucruri în vehicul

UE are prevederi foarte stricte în privința circulației pe drumurile publice, indiferent de cetățenia oamenilor. Conducătorii auto se pot trezi cu penalizări uriașe în situația în care nu au două lucruri în vehicul, în portbagaj.

pot plăti până la 750 de euro dacă nu au la dispoziție o veste reflectorizantă și un triunghi de siguranță, conform . Aceste obiecte sunt obligatorii, chiar dacă în țara noastră vesta reflectorizantă este doar o recomandare.

Legislația europeană arată că aceasta este necesară în cazul în care conducătorul auto sau pasagerii coboară din mașină din diverse motive. În felul acesta vor putea fi observați mult mai ușor de către ceilalți participanti la trafic.

De asemenea, triunghiul de siguranță este folosit atunci când mașina rămâne în pană, pe marginea drumului. Se montează la o distanță de cel puțin 30 de metri, în spatele vehiculului defect, pentru a semnala un pericol iminent altor conducători la trafic.

În situația în care oamenii nu au în portbagaj acest obiect pot primi o sancțiune care se ridică la valoarea de 38 de euro. Cei care sunt prinși că nu poartă vesta reflectorizantă când părăsesc mașina vor fi nevoiți să achite o amendă și mai mare, de până la 750 de euro.

Ce amendă primesc șoferii români care vorbesc la telefon

Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a discutat în cadrul emisiunii „De ce conducem”, despre utilizarea telefonului mobil la volan. Specialistul susține că amenzile aplicate de autoritățile din România sunt prea mici.

Cei care sunt prinși că folosesc mobilul atunci când conduc primesc o amendă între 6 și 8 puncte de amendă. Având în vedere că acum punctul de amendă este 165 de lei, sancțiunea se ridică la suma de 1.320 de lei.

„Un șofer care are bani puțini, care are un salariu normal, când primește o amendă de peste 1.300 de lei este mult. De cealaltă parte, pentru șmecherul care are mașină de 150.000 de euro și care a plecat din club și are tot felul de urgențe, ăla îi spune polițistului:

«Dă-mi amendă dublă, că eu când trec înapoi trec tot cu telefonul la ureche, că eu am de vorbit și nu contează la mine banii ăștia!». Depinde din care parte ne uităm. Din punctul meu de vedere, amenda nu este mare.

Deși nu este oficial, telefonul mobil a ajuns de mult motivul principal pentru producerea unui accident.

Această distragere numită telefon – că îl țin în mână, că nu îl țin, că mă uit doar cu coada ochiului, că folosesc handsfree – a devenit și este o cauză principală, dar o cauză care nu apare în statistici”, a explicat Titi Aur, pentru .