Ce analize sunt gratuite pentru persoanele neasigurate. Lista serviciilor medicale decontate de stat

Ce analize sunt gratuite pentru persoanele neasigurate la sistemul de sănătate din România. Aceste categorii de cetățeni pot beneficia de o serie de servicii medicale, decontat de stat, în special pentru a preveni, depista și confirma afecțiunile oncologice.

Ce analize sunt gratuite pentru persoanele neasigurate

Această posibilitate pentru persoanele neasigurate apare în contextul în care, de la 1 august, o dată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, mai multe în cazul în care nu își vor plăti contribuțiile la sistemul public de sănătate.

Astfel, prin recomandarea unui medic de familie, se pot accesa servicii medicale gratuite chiar și în lipsa calității de asigurat.

„Există prevederi noi, care ne permit nouă, medicilor de familie, eliberarea unui bilet de trimitere pentru investigații medicale și persoanelor care nu sunt asigurate în sistemul de sănătate (neasigurații). Mai exact, în cazul în care bănuim prezența unei Hepatite virale sau în cazul în care suspectăm o afecțiune oncologică, putem să eliberăm un bilet de trimitere (acestea au o rubrică specială pentru persoanele neasigurate) pentru a solicita un examen oncologic sau un examen de boli infecțioase”, a explicat pentru Sandra Alexiu, medic de familie și Președinte la Asociația Medicilor de Familie București.

Cum se poate beneficia de servicii medicale gratuite

Pentru a beneficia de serviciile medicale gratuite, pe lista de pacienți a unui medic de familie. Ulterior, se poate programa o consultație de prevenție. Astfel, se pot oferi consultații de prevenție pentru persoane neasigurate din următoarele grupe de vârstă:

Două consultații pe an/pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 28 și 39 de ani;

Până la 2 consultații pe an pentru persoanele peste 40 de ani, care sunt în evidența medicului de familie și cu alte afecțiuni cornice;

Până la 3 consultații pe an pentru persoanele de peste 40 de ani care nu sunt în evidența medicului de familie și cu alte afecțiuni cornice.

În urma consultației, se poate emite un bilet de trimitere pentru investigații suplimentare, după caz:

radiografii/ecografii;

consult într-un ambulatoriu de un medic specialist;

internare în regim de spitalizare de zi.

Pe biletul de trimitere, pe lângă marcarea cu inițialele SO, medicul specialist din ambulatoriu poate acorda persoanei neasigurate:

consultații pentru depistarea afecțiunilor oncologice (maximum două consultații/trimestru);

a doua consultație, fără trimitere;

proceduri de diagnosticare.

În cazul spitalizării de o zi, specialistul din ambulatoriu poate efectua proceduri de diagnosticare, evaluarea extensiei tumorale sau evaluarea statusului clinico-biologic al pacientului oncologic.

Fondurile necesare pentru decontarea serviciilor medicale acordate persoanelor neasigurate nu se asigură din contribuțiile plătite de persoanele asigurate, ci printr-o alocare suplimentară separată, din bugetul de stat.

Servicii medicale gratuite, în funcție de situația medicală

Persoanele neasigurate mai pot beneficia și de următoarele servicii medicale gratuite:

urgențe medicale;

servicii pentru supravegherea și depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic;

consultații pentru supravegherea evoluției sarcinii și lăuziei;

consultații pentru depistarea afecțiunilor oncologice;

proceduri diagnostic pentru depistarea afecțiunilor oncologice precum și servicii medicale în scop diagnostic – caz,

acordate inclusiv prin asistență medicală mobilă – pentru depistarea precoce a cancerului mamar și de col uterin.

Acestea se pot prezenta direct la medicul specialist pentru a beneficia de aceste servicii, fără a fi nevoie de bilet de trimitere.

„Orice persoană înscrisă în sistemul de sănătate are dreptul la un bilanț, respectiv un examen clinic anual. De regulă, pacienții sunt chemați în luna nașterii, pentru a fi mai ușor de păstrat o continuitate în sistem, medicul face o consultație și se stabilesc eventualele situații ce trebuie investigate. Medicul de familie poate face bilet de trimitere pentru analizele preventive, pentru cele uzuale la care are dreptul fiecare pacient o dată pe an.

Ele sunt un număr specific de analize în funcție de grupa de vârstă, tipul de pacient (diferă de la bărbat la femeie sau copii). Alt bilet de trimitere pe care putem să îl prescriem noi, medicii de familie, este cel în cazul în care bănuim o boală și atunci este nevoie de analize specifice care să ne ajute la un diagnostic. Acesta este un bilet de trimitere pentru investigații paraclinice (aici putem menționa analize sau radiografii, test Papanicolau, ori pentru examenul de osteoporoză, ecografii etc).

Și mai există un bilet de trimitere în care solicităm un consult interdisciplinar în care, pentru a elucida un diagnostic ori pentru a stabili un grad de evoluție, putem trimite pacientul către un consult la un medic specialist (de ex: pacient cu hipertensiune trebuie trimis către medicul cardiolog pentru investigații suplimentare)”, a mai precizat medicul Sandra Alexiu.