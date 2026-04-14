Ce antrenor a ales Gică Popescu pentru Farul. Flaviu Stoican, eșecuri pe linie

Flavius Stoican a fost alesul conducerii de la Farul Constanța pentru postul de antrenor principal. Ianis Zicu, cel care a ratat calificarea în play-off-ul acestui sezon de Superliga, a decis să își dea demisia. Gică Popescu s-a mișcat rapid și l-a numit în funcție pe Stoican. În cei 16 ani de carieră, acesta nu a reușit să aibă nicio performanță cu adevărat notabilă. Acum are o misiune extrem de complicată la Ovidiu.

Cum a ajuns Stoican la malul mării. Decizia l-a surprins până și pe Marica

Totul a pornit dintr-un 0-1 dezastruos pe terenul lui Hermannstadt, când Farul a primit gol în minutul 90+3. Atunci, Ianis Zicu și-a anunțat demisia în direct, spunând că simte o epuizare psihică și că echipa are nevoie de un șoc. Gică Popescu, noul acționar majoritar al Farului, a venit la conferința de prezentare a lui Stoican. De asemenea, a recunoscut că Farul a încheiat anul 2025 pe minus financiar.

În această ecuație, cel puțin fragilă, un club cu probleme financiare, aflat în play-out, Gică Popescu l-a ales ca antrenor pe Flavius Stoican, în vârstă de 49 de ani. Acesta a pregătit-o ultima oară pe CSM Reșița din Liga a II-a. El a ratat calificarea în play-off.

a recunoscut public că a aflat de numirea lui Stoican odată cu presa, fără să fi fost consultat: „Poate competențele mele nu sunt suficient de bune în ceea ce privește aceste decizii ale clubului. Poate chiar este un mesaj pentru mine", a spus fostul atacant al naționalei, conform Digi Sport.

Cariera lui Flavius Stoican ca fotbalist. Mircea Lucescu l-a adus la Șahtior

Cariera lui Stoican ca fotbalist a fost una de apreciat. A început la FC Drobeta. A ajuns la Universitatea Craiova, unde a jucat șapte ani. A semnat apoi cu Dinamo București, iar în vara lui 2003, Mircea Lucescu l-a remarcat și l-a adus la Șahtior Donețk. A urmat o perioadă nefastă la Metalist Harkov, unde nu a reușit să se impună în primul 11. În final, s-a întors la Dinamo.

Ca jucător, Stoican a câștigat campionatul României cu Dinamo în 2004. A mai obținut două titluri de campion al Ucrainei cu Șahtior Donețk, în 2005 și 2006. De asemenea, a adunat 19 selecții la naționala de seniori a României, pentru care nu a reușit însă să înscrie niciun gol.

Primii ani ai lui Stoican în antrenorat. Cum s-a descurcat înainte să ajungă la Dinamo

În 2009, după ce și-a încheiat cariera de jucător, Stoican a fost numit manager la clubul din Liga a III-a Minerul Valea Copcii. În sezonul 2010-2011 a stat pentru prima oară pe banca celor de la CSM Reșița. A fost prima experiență a sa în eșalonul secund.

În iulie 2011 a fost numit antrenor secund la Dinamo II. După doar șase luni, și-a dat demisia și a preluat Chindia Târgoviște. A plecat de la Chindia în septembrie 2012, după o serie slabă de rezultate. Apoi a preluat-o pe CS Mioveni. Nici aici rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor. A ratat obiectivul promovării în prima ligă.

Flavius Stoican a plecat de la Dinamo după un an

Pe 22 septembrie 2013, Stoican a fost numit antrenor principal la Dinamo. Contractul i-a fost reziliat pe 12 noiembrie 2014, când clubul era pe locul șase în Liga I și fusese eliminat din Cupa României. Mandatul a fost ceva mai lung, însă în acea perioadă „câinii” nu aveau probleme financiare serioase. De asemenea, fanii voiau trofee și calificarea în cupele europene. Echipa din Ștefan cel Mare a încheiat sezonul pe 4. Stoican a mai avut un mandat scurt la Dinamo în perioada martie – mai 2015. După aceea a fost înlocuit cu Mircea Rednic.

Au urmat o serie de mandate extrem de scurte la FC Voluntari, Pandurii și Zimbru Chișinău. Antrenorul a plecat de la aceste echipe după mai puțin de 20 de meciuri. Media de puncte obținute la aceste cluburi a fost sub 1,5.

Marea performanță a lui Stoican a fost calificarea în play-off cu Poli Iași

Singurul mandat cu adevărat reușit din cariera lui Flavius Stoican a fost la Poli Iași. Antrenorul i-a pregătit pe moldoveni între 2017 și 2019 și a reușit să ducă echipa din Copou în play-off, pentru prima oară în istoria clubului. A obținut un loc 6, performanță pe care o reușise și la Dinamo. Totuși, la Iași reușise acest rezultat cu o echipă cu resurse mult mai limitate.

Flavius Stoican a ajuns la Viitorul Târgu Jiu după experiența din Copou, dar și aici a stat pe bancă doar 24 de meciuri. A fost numit apoi la FC U Craiova, unde a fost demis după doar patru jocuri, din care a obținut doar patru puncte. Nu a rezistat nici măcar o lună.

Nici al treilea mandat de la Dinamo nu a fost mai norocos. Numirea lui Stoican l-a șocat atunci pe Andone

Flavius Stoican a revenit la Dinamo pentru a treia oară, de data aceasta într-o perioadă în care clubul lupta pentru supraviețuirea în Superliga României. Se întâmpla în decembrie 2021. Numirea sa a provocat reacții dure. Atunci, Ioan Andone declara: „Am crezut că e o glumă de sărbători… Am zis: «Domne, e o glumă de sărbători?!»”. Oficialii lui Dinamo au decis în cele din urmă schimbarea antrenorului din cauza lipsei de rezultate și a jocului slab al echipei. L-au adus pe Dusan Uhrin.

Au urmat alte două mandate scurte la Mioveni și FC Botoșani. A reușit să salveze echipa din Moldova de la retrogradare în anul 2023, însă a plecat după doar 20 de jocuri. La două luni distanță avea să semneze cu CSM Reșița, echipă la care a petrecut doi ani și jumătate. Stoican a decis să plece după o serie slabă de rezultate din 2026 și ratarea calificării în play-off-ul Ligii a II-a. Reșița a început anul 2026 cu trei înfrângeri consecutive: 2-3 cu Chindia, 0-5 cu Sepsi și 1-3 cu Corvinul.

Cifrele lui Flavius Stoican în antrenorat: 16 ani, 19 echipe

În cei 16 ani de antrenorat, Flavius Stoican a stat pe bancă la 395 de meciuri. Are un procentaj al victoriilor de 40% și de 35% în ceea ce privește înfrângerile. Media de puncte per joc este de 1,40, una mică având în vedere că a petrecut ani buni și în liga secundă. Nu a reușit să câștige până acum niciun trofeu și nu a promovat vreun club.

Stoican a declarat la prezentarea oficială că nu oferta financiară l-a tentat și că este o mândrie să lucreze cu Gică Popescu. A precizat că obiectivul numărul unu este menținerea Farului în Superliga: „Atunci când este destul de greu, îmi place să cred că reușesc. Fără ajutorul jucătorilor, practic este imposibil. Ceea ce mă bucură este faptul că, în discuția cu Gică Popescu despre fiecare jucător în parte, au fost doar cuvinte de laudă. Pot spune că echipa a avut și ghinion, a pierdut multe puncte în ultimele minute”.

Farul are 23 de puncte în play-out după patru etape, cu o victorie, o remiză și două înfrângeri, aflându-se pe locul 12, periculos de aproape de zona de baraj. Stoican debutează pe banca Farului împotriva FCSB. Rămâne de văzut cum va gestiona antrenorul situația complicată în care se află gruparea de la Ovidiu.

Flavius Stoican, serie de declarații spumoase: „Dă-mi-l, că e autul meu, mă, plec cu el acasă”

Flavius Stoican s-a făcut însă remarcat și printr-o serie de declarații spumoase, adesea spuse la nervi. Antrenorul este cunoscut drept un tip care nu se ferește să spună ce are pe suflet. „Glume și caterincă… forță… dacă ai personalitate, de ce ești cățeluș? Cățeluș mic, mic, mic, mititel… fiecare, pac, fault… da, de la un aut, e al meu, mie și dacă îmi iei o scobitoare din casă fără să fii corect, mă enervez. O scobitoare! Da, de la un aut, dă-mi-l, e al meu, dă-mi-l, că e autul meu, mă, plec cu el acasă”, spunea el după un CFR – Poli Iași 1-0.

„Mi-a certat jucătorii după ce am câștigat 13 meciuri. Nu mai înțelegeau jucătorii. Când colo, tata. Tata, te strâng de gât! Tu nu îmi distrugi mie jucătorii! Nu poate să vină cineva aici, care nu era aici anul trecut, și să spună că îl dau afară pe ăla, pe ăla sau pe ăla. Cine ești, mă, Dumnezeu? Cine ești, mă? Toți suntem oameni”, declara antrenorul pe vremea când lucra în Copou, cu referire la șefii săi, care nu l-au consultat în ceea ce privește transferurile.

„Lăsați-mă în pace. Fotbalul e viața mea. Îl mănânc pe pâine. Și mama, dacă vine, o mănânc. O iau de limbă și o mănânc dacă vorbește urât de jucători. Pentru mine, fotbaliștii sunt cei mai importanți”, a fost o altă replică a tehnicianului.