Ce antrenor ar fi potrivit în locul lui Costel Gâlcă la Universitatea Craiova! Gică Craioveanu a dat răspunsul: „Papură e om al clubului, Piți e ‘tăticul’ meu”

. Costel Gâlcă are postul în pericol după ultimele rezultate ale echipei. Gică Craioveanu știe cine s-ar potrivi cel mai bine pe banca tehnică a oltenilor.

Ce antrenor ar fi potrivit în locul lui Costel Gâlcă la Universitatea Craiova!

În ultimii ani, Universitatea Craiova a luptat mereu pentru titlu, fiind condusă de mai mulți antrenori, atât străini, cât și români. Singurul tehnician care a fost aproape să oprească „seceta” din Bănie a fost italianul Cristiano Bergodi, însă a pierdut campionatul în ultima etapă cu CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Gică Craioveanu a intervenit în direct la „FANATIK SUPERLIGA”. Fosta mare glorie a oltenilor a vorbit despre cei care s-au perindat de-a lungul timpului pe banca tehnică a echipei și a spus cine este cel mai potrivit antrenor pentru formația din Bănie.

„Papură e om al clubului, Piți e ‘tăticul’ meu”

„Eu am spus și repet. Singurul antrenor care mi-a plăcut de afară a fost Mangia. Și Bergodi, pe lângă faptul că este un domn, este și un antrenor bun.

ADVERTISEMENT

Eu cred că ar trebui să fie un antrenor care să cunoască ce reprezintă Craiova, să fie oltean. Noi oltenii suntem afurisiți. Gâlcă nu are sângele așa, credeam că putem să îl facem așa.

Papură a fost mai mult la echipa a doua, este om al clubului. Geană a fost foarte repede dat afară… Piți practic nu a existat la Craiova, e tăticul meu”, a spus Gică Craioveanu la „FANATIK SUPERLIGA”.

ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă, dezamăgit după Metalul Buzău – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a început aventura din Cupa României cu un rezultat jenant. Oltenii au fost învinși de Metalul Buzău, echipa de pe locul 11 din Liga 2.

„Am început destul de bine meciul, dar după ne-am stins pe durata meciului. Dacă nu ești concentrat sută la sută, nu poți să stai în meci și să aștepți.

ADVERTISEMENT

Îmi asum tot, și rezultatele și jucătorii pe care îi bag în teren. Eu consider că dacă avem 25 de jucători, trebuie să contăm cu toții și să le dăm posibilitatea să joace. Am trecut prin fotbal, am ani mulți, nu mi-e teamă de nimic!”, a spus printre altele Costel Gâlcă după Metalul Buzău – Universitatea Craiova 1-0.

Ce antrenor ar fi potrivit în locul lui Costel Gâlcă la Universitatea Craiova