Ce antrenor va avea CFR Cluj pe bancă la meciul cu Tromso! Anunțul patronului după ce Şumi a refuzat oferta. Exclusiv

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FANATIK a aflat cine va fi antrenorul lui CFR Cluj la meciul din deplasare cu Tromso, manșa secundă a turului trei preliminar din Conference League. După cum se știe deja foarte bine, ardelenii au pierdut turul de săptămâna trecută de pe teren propriu cu scorul de 0-5, astfel încât partida din Norvegia reprezintă în principiu doar un joc de palmares.

Ce antrenor va avea CFR Cluj la meciul retur cu Tromso din Conference League

După acea înfrângere umilitoare, finanțatorul , după cum site-ul nostru a informat în exclusivitate la acel moment. Ulterior, omul de afaceri a dorit (55 de ani), iar în acest sens s-au desfășurat între cele două părți.

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În cele din urmă însă, , după cum FANATIK a anunțat în exclusivitate marți seară, atât din cauza situației financiare în continuare delicate de la club, cât și pentru că Varga și colaboratorii săi nu au fost de acord ca antrenorul să își aducă alături de el staff-ul tehnic pe care îl are în mod tradițional.

Așadar, în prezent cei de la CFR Cluj tatonează , dar până ca această variantă să se concretizeze, din informațiile obținute de FANATIK, ardelenii au decis să meargă la returul cu Tromso pe mâna secundului Laurențiu Rus (41 de ani). Astfel, el va coordona staff-ul tehnic la această partidă din Norvegia din rolul de antrenor principal.

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Ce a spus Neluțu Varga despre situația antrenorului de la CFR Cluj

Mai mult, există chiar posibilitatea ca fostul fotbalist să rămână în această funcție de interimat chiar pentru următoarele 30 de zile, cât timp va dura în acest sens derogarea oferită de regulament în astfel de situații, întrucât el nu deține în acest moment licența Pro. În exclusivitate pentru site-ul nostru, Neluțu Varga a confirmat această chestiune: „Deocamdată mergem pe mâna lui Laurențiu Rus. Nu ne grăbim să punem un antrenor. O să alegem cu grijă pentru că vrem să luăm decizia cea mai bună”.