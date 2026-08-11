Sport

Ce antrenor va avea CFR Cluj pe bancă la meciul cu Tromso! Anunțul patronului după ce Şumi a refuzat oferta. Exclusiv

Cine va fi antrenorul lui CFR Cluj la returul cu Tromso din Conference League. Varianta Marius Șumudică a picat, iar Neluțu Varga a fost nevoit să ia o decizie în regim de urgență
Cristi Coste, Gabriel-Alexandru Ioniță
11.08.2026 | 20:56
Ce antrenor va avea CFR Cluj pe banca la meciul cu Tromso Anuntul patronului dupa ce Sumi a refuzat oferta Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ce antrenor va avea CFR Cluj pe bancă la meciul cu Tromso. Foto: Sport Pictures
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FANATIK a aflat cine va fi antrenorul lui CFR Cluj la meciul din deplasare cu Tromso, manșa secundă a turului trei preliminar din Conference League. După cum se știe deja foarte bine, ardelenii au pierdut turul de săptămâna trecută de pe teren propriu cu scorul de 0-5, astfel încât partida din Norvegia reprezintă în principiu doar un joc de palmares.

Ce antrenor va avea CFR Cluj la meciul retur cu Tromso din Conference League

După acea înfrângere umilitoare, finanțatorul Neluțu Varga a decis să îl demită pe antrenorul portughez Antonio Folha, după cum site-ul nostru a informat în exclusivitate la acel moment. Ulterior, omul de afaceri a dorit să îl readucă la echipă pe Marius Șumudică (55 de ani), iar în acest sens s-au desfășurat negocieri foarte intense între cele două părți.

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În cele din urmă însă, Șumudică a decis să nu revină în Gruia, după cum FANATIK a anunțat în exclusivitate marți seară, atât din cauza situației financiare în continuare delicate de la club, cât și pentru că Varga și colaboratorii săi nu au fost de acord ca antrenorul să își aducă alături de el staff-ul tehnic pe care îl are în mod tradițional.

Așadar, în prezent cei de la CFR Cluj tatonează pista reprezentată de Laszlo Balint, dar până ca această variantă să se concretizeze, din informațiile obținute de FANATIK, ardelenii au decis să meargă la returul cu Tromso pe mâna secundului Laurențiu Rus (41 de ani). Astfel, el va coordona staff-ul tehnic la această partidă din Norvegia din rolul de antrenor principal.

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Laurențiu Rus CFR Cluj
Laurențiu Rus a mai îndeplinit în trecut rolul de antrenor interimar la CFR Cluj. Foto: Sport Pictures

Ce a spus Neluțu Varga despre situația antrenorului de la CFR Cluj

Mai mult, există chiar posibilitatea ca fostul fotbalist să rămână în această funcție de interimat chiar pentru următoarele 30 de zile, cât timp va dura în acest sens derogarea oferită de regulament în astfel de situații, întrucât el nu deține în acest moment licența Pro. În exclusivitate pentru site-ul nostru, Neluțu Varga a confirmat această chestiune: „Deocamdată mergem pe mâna lui Laurențiu Rus. Nu ne grăbim să punem un antrenor. O să alegem cu grijă pentru că vrem să luăm decizia cea mai bună”. 

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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