Ce antrenor vine la FCSB după Mirel Rădoi? MM Stoica, anunț ferm despre Daniel Pancu și Leo Grozavu

Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit care va fi viitorul băncii tehnice la FCSB în eventualitatea în care Mirel Rădoi (45 de ani) va pleca la vară. Președintele C.A. de la campioana României a vorbit despre variantele Daniel Pancu și Leo Grozavu.

Cine va fi antrenor la FCSB de la vară

Mirel Rădoi s-a întors la FCSB după 11 ani cu speranța că va reuși să salveze sezonul și să îi califice pe roș-albaștri în UEFA Conference League. Momentan, viitorul lui Rădoi pe banca echipei patronate de Gigi Becali e incert. și, de la vară, ar putea pleca de la FCSB. În cazul în care Mirel nu va rămâne la campioana en-titre, Mihai Stoica știe cine va fi noul antrenor.

„(n.r. – Ai mai putea să o iei de la capăt cu alt antrenor român din vară?) Probabil că da. Dar fără entuziasm, fără motivație… Depinde și de numele lui. Dacă spui Dan Petrescu, poate da. (n.r. – Poate cu Grozavu) Poate nu. Eu cred, că, în mod normal, la noi, așa cum vin jucătorii care se remarcă la alte echipe, trebuie să vină și antrenori cu rezultate foarte bune. (n.r. – Poate Pancu) Nu, aia e o glumă.

Eu sunt prieten cu Maftei. I-am făcut ofertă să vină la Steaua, în 2013, punând lângă contractul de jucător și continuare ca director sportiv, și mi-a zis ‘Nu pot!’ Pentru că urăște Steaua. Maftei e un băiat excepțional, dar urăște Steaua. Apreciez un om care e dedicat unei cauze. Iar rapidiștii au chestia asta. Pe Pancu nu l-aș vedea niciodată antrenor la Steaua (n.r. – FCSB)”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitatea la MM LA FANATIK.

Antrenor străin la FCSB?

În cazul în care Mirel Rădoi nu va rămâne la FCSB și din vară, Mihai Stoica vrea un antrenor străin la FCSB. Ultima dată, roș-albaștrii au avut succes cu un străin. E vorba despre Elias Charalambous, care a luat ultimele două campionate cu gruparea patronată de Gigi Becali. „E o singură problemă. Mirel e un om de cuvânt. Și dacă oferta de la clubul respectiv va rămâne validă din vară, va pleca. Dar eu nutresc speranța, chiar dacă se supără el, poate se sucesc oamenii ăia. Oamenii ăia se sucesc destul de des.

(n.r. – Altă variantă ar fi și un antrenor străin, dar bun, nu de 10.000 euro/lună) Eu cred că Gigi va încerca și asta. Asta mai am pe lista dorințelor. Dacă tot am bifat Mirel Rădoi, Olăroiu, Zenga, Protasov, Dan Petrescu, Lăcătuș, unul din eroii adolescenței, Reghe, cu care am avut rezultate foarte bune, Dică. Și cu Dică am avut rezultate foarte bune în Europa. Mi-aș dori să lucrez cu un antrenor străin de valoare. Să vină cu un staff de la care toți să putem învăța”, a adăugat oficialul roș-albaștrilor.

Gigi Becali, ofertă de 1.000.000 de euro pentru Rădoi

Gigi Becali face însă eforturi disperate să îl păstreze pe finul Mirel Rădoi. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, latifundiarul din Pipera a dezvăluit . „(n.r. – Dacă încep lucrurile să se miște, poate Mirel Rădoi nu mai pleacă la vară) Nu mai pleacă, da. Păi, dacă se mișcă treburile, îi dau și eu bani mai mulți. La FCSB, dacă intră în Liga Campionilor, poate să câștige și 1 milion. Dacă e doar Europa League, 500 – 600 de mii de euro. Cu tot cu salariu”, a spus Becali.