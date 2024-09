Ce antrenori vor absolvi licența PRO în acest sezon de SuperLiga. Nume importante pe listă

Încă o promoție de antrenori cu licența PRO se pregătește să fie lansată de către Școala de Antrenori condusă de Lucian Burchel . Iată lista celor mai importante nume.

Ce antrenori importanți vor obține licența PRO în acest sezon

FANATIK a aflat că o serie de nume importante de antrenori s-au înscris la cursurile pentru obținerea licenței PRO. Printre ei, se numără Daniel Oprița, Daniel Pancu, Ovidiu Burcă, Robert Ilyeș (Csikszereda), Tibi Bălan, Viorel Ferfelea, Ilie Poenaru.

Dintre ei, singurii fără contract sunt Ovidiu Burcă, ultima oară la Dinamo și Viorel Ferfelea, care a părăsit-o în această vară pe Agricola Borcea.

Daniel Oprița este antrenorul Stelei din 2019, Daniel Pancu este selecționerul naționalei de tineret, Robert Ilyeș e lider în Liga 2 cu Csikszereda, în timp ce Tibi Bălan antrenează Voluntari U19, iar Ilie Poenaru pe Concordia Chiajna.

Ce este licența PRO și cât durează să o obții

Pentru ca un antrenor să se înscrie la licența PRO trebuie să își obțină în prelabil carnetul de antrenor, licența C, B și A, iar apoi să dea un examen pentru a se putea înscrie. Tot acest proces poate dura până la 5 ani! Cursurile pentru obținerea licenței PRO durează de asemenea alți doi ani.

De este totuși nevoie de obținerea acestei licențe? Aflăm de pe site-ul FRF: „Licența UEFA PRO reprezintă cel mai înalt curs de licențiere pentru antrenorul profesionist de joc, conceput pentru a dezvolta lideri, manageri și antrenori cu înaltă calificare sau aspiranți capabili să creeze un succes susținut în fotbal”.

Licența PRO este valabilă însă numai trei ani și apoi trebuie reînnoită. Pentru asta, antrenorul trebuie participe la un alt „curs de 15 ore de formare profesională continuă”, adică „3 cursuri de perfecționare a câte 5 ore fiecare”.

Lucian Burchel, explicații pentru motivele pentru care un antrenor are nevoie de minim 7 ani pentru obținerea licenței PRO: „Sunt foarte mulți ani dacă nu te preocupi”

de ce antrenorii trebuie să aștepte nu mai puțin de 7 ani pentru a-și lua licența PRO: „Ai nevoie de școală. Pentru că în Școala de Antrenori prin care trecem toți, în afară că ai acumulat niște cunoștinte ca sportiv și antrenor și ți-ai notat efectiv niște lucruri, dar cel mai important înveți fotbalul pe care-l vei preda la 22 de jucători și cu care vei învăța să creezi o echipă.

Înveți planificare, pentru că asta nu înseamnă doar să faci un plan de pregătire sau lecție. Există niște principii de care trebuie să ții cont, o pregătire fizică pe care nu ai cum să o înveți. Dacă notezi două caiete întregi și tot nu ai cum să vezi. E ceva care ține de știință. Înveți strategie, organizare de joc. Este ceva fără de care poți reuși, doar că cei care fac asta au șanse în plus să se mențină.

Sunt foarte mulți ani dacă nu te preocupi. Am avut cazuri: Bourceanu, Andrei Cristea, Gabi Tamaș, care a terminat cu fotbalul și era antrenor. Deci oamenii și-au făcut școala. Gabi Tamaș vrea să se înscrie acum la cursuri la licența B+A pentru că are cei 7 ani. Face B+A, stă 1 an și muncește la un anumit nivel și se duce la licența PRO.

Asta este pentru cei mai mari. Ceilalți într-adevăr suferă. Fă-ți școala la timp! Învață cum trebuie pentru că se poate. Toți am trecut prin asta. Dacă joci fotbal la liga a treia sau a doua sau Liga 1 și zici: ‘Nu vreau să mă duc la școală’, ai o problemă după ce termini cu fotbalul. Ăsta e sistemul nostru. E mult. Dar e nevoie de 7 ani dacă vrei să antrenezi cu licența PRO”.

2 ani durează cursurile pentru licența UEFA PRO