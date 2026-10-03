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Naționala României se află pe ultimul loc în grupa din Liga Națiunilor, cu 3 înfrângeri din 3 meciuri consecutive. Astfel, ”tricolorii” au nevoie de o revitalizare pentru a se salva de la retrogradarea în Liga C a competiției.

Chat GPT s-a pus în pielea lui Gică Hagi după rezultatele dezastruoase ale României în Liga Națiunilor

Situația critică de la națională cere o măsură critică. FANATIK a stat de vorbă cu ChatGPT, cel mai popular motor de Inteligență Artificială, pentru a înțelege ce ar face diferit față de Gheorghe Hagi. Robotul s-a pus în pielea lui selecționerului și a făcut o radiografie a situației naționalei.

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”Dacă aș fi Gheorghe Hagi, după o serie foarte slabă a naționalei României, nu aș lua o decizie la nervi și nici nu aș sacrifica imediat selecționerul doar pentru a da un semnal public. Aș cere o resetare totală a modului în care funcționează echipa națională.

Dar există o nuanță importantă: Hagi este un om al competiției, cu orgoliu, cu o idee clară despre fotbal și cu convingerea că România poate produce jucători mai buni decât arată rezultatele. Dacă aș gândi din perspectiva lui, aș lua o decizie fermă, cu asumare publică și cu obiective măsurabile.

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Contextul actual este extrem de grav: România a pierdut cu 1-2 în fața Suediei, cu 2-4 în fața Bosniei și cu 0-6 în fața Poloniei, în primele trei meciuri oficiale ale lui Hagi ca selecționer. După eșecul de la Varșovia, și-a asumat responsabilitatea principală”, ne-a spus ChatGPT.

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Ce ar schimba ”robotul Hagi” la națională

ChatGPT a oferit și 5 sfaturi pentru a redresa parcursul României. Prima schimbare trebuie făcută încă de la meciul cu Suedia, de pe 4 octombrie, de la București. Duelul contra scandinavilor ar putea fi un punct 0 în traseul ”tricolorilor”. Soluția? Să smulgă cel puțin un punct din confruntarea cu selecționata lui Graham Potter: ”Înainte de orice discuție despre demisie, aș pregăti meciul cu Suedia ca pe o finală. Nu aș promite victoria, dar aș cere disciplină, agresivitate pozitivă și responsabilitate. După un 0-6, prima obligație este să oprești prăbușirea”.

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Inteligența Artificială a criticat pe care Gică Hagi le-a făcut între meciul contra Suediei, din prima etapă a Ligii Națiunilor, și duelul contra Bosniei, de peste 4 zile. Chat GPT crede că soluția ar fi construirea unui lot omogen, cu o identitate clară de joc: ”O echipă națională nu are timp să învețe zece sisteme. Aș stabili o formulă de bază, roluri clare și automatisme simple. Aș începe prin a repara apărarea și tranziția defensivă, apoi aș construi jocul ofensiv”.

De asemenea, pentru a construi acea identitate de joc, Gică Hagi are nevoie de jucătorii aflați în cea mai bună formă și care pot da cel mai bun randament în fiecare partidă internațională. Pentru a face asta, selecția jucătorilor ar trebui să fie una continuă.

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”Niciun jucător nu ar mai avea locul garantat datorită numelui, trecutului sau clubului la care evoluează. Aș selecta strict după formă, capacitate fizică, disciplină tactică și disponibilitatea de a lupta pentru echipă”, a propus Chat GPT.

Gică Hagi ar trebui să își contureze un lot competitiv, în care să includă și tinerii care dovedesc că merită să facă pasul spre prima reprezentativă a României. Planul selecționerului ar trebui să fie unul pe termen lung, în încercarea de a forma un grup puternic pe termen lung: ”Aș convoca jucători tineri dacă sunt pregătiți să joace, nu doar pentru a transmite că întineresc echipa. România are nevoie de un nucleu competitiv pentru următorii ani, nu doar de soluții de avarie pentru următorul meci”.

Selecționerul României ar trebui să înceapă o analiză a evoluțiilor din mandatul său. Deși, în prezent, nu ar fi vorba despre , o campanie de Liga Națiunilor continuată la fel de dezastruos ar trebui să fie semnalul unei posibile înlocuiri pe banca ”tricolorilor”: ”Aș analiza următoarele două-trei meciuri pe baza unor indicatori concreți: goluri primite, ocazii mari cedate, organizare, reacția echipei și puncte obținute. Dacă echipa nu ar arăta o îmbunătățire reală, mi-aș pune mandatul la dispoziția Federației”.

Cum ar gestiona ChatGPT relația cu presa

Lipsa de rezultate a crescut drastic presiunea din jurul echipei naționale. De aceea, Gică Hagi ar avea nevoie de un discurs asumat în fața jurnaliștilor și a fanilor naționalei.

”Este un moment foarte greu pentru fotbalul românesc și îmi asum responsabilitatea pentru rezultatele echipei naționale. Nu caut scuze și nu arunc vina pe jucători. România trebuie să se ridice, iar eu sunt primul care trebuie să demonstreze că poate face asta. Vom analiza tot ce s-a întâmplat, vom lua deciziile necesare și vom schimba ceea ce nu funcționează.

Nu cer încredere necondiționată. Cer să fiu judecat după ceea ce reușim să schimbăm pe teren. Dacă nu voi putea redresa echipa, voi avea demnitatea să iau decizia care se impune. Naționala României este mai importantă decât orice nume, inclusiv al meu”, ar spune robotul Hagi, la conferința de presă.