Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ce ar face Dani Coman dacă l-ar vedea pe stradă pe Radu Petrescu: “Avem şi noi familii!”

Dani Coman, președintele lui FC Argeș, cel care l-a contestat dur pe Radu Petrescu după eșecul piteștenilor cu Petrolul, a avut un mesaj surprinzător pentru acesta.
Mihai Alecu
19.02.2026 | 12:41
Ce ar face Dani Coman daca lar vedea pe strada pe Radu Petrescu Avem si noi familii
EXCLUSIV FANATIK
Dani Coman nu-l iartă pe Radu Petrescu
ADVERTISEMENT

Scandalul pe care Radu Petrescu l-a provocat la duelul dintre Petrolul și FC Argeș, unde a fluierat un fault în atac inexistent și practic le-a interzis golul piteștenilor, a provocat o reacție dură din partea lui Dani Coman.

Dani Coman nu-i poartă pică lui Radu Petrescu după scandalul de la Petrolul – FC Argeș

Acum, la câteva zile după meci, oficialul argeșenilor a revenit la sentimente mai bune și spune că-l compătimește pe central, însă cu toate acestea rămâne ferm cu privire la problemele cauzate de arbitraj.

ADVERTISEMENT

„Nu am absolut nimic personal cu el, dacă mă întâlnesc cu el pe stradă îl salut. Îmi pare rău de el, are și el o familie, are și el părinți, dar trebuie să înțeleagă că și noi avem. Și noi avem problemele noastre, și noi avem familii care se uită la televizor și văd meciurile.

Sunt oameni care se mai gândesc dacă mai investesc în fotbalul din România sau nu. Se poate distruge un club din cauza unor astfel de decizii. Și eu cred că va fi o nebunie totală dar nu-mi doresc să mă ajute cineva, îmi doresc arbitraje corecte”, a spus Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania...
Digi24.ro
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale

CCA a reacționat imediat după finalul partidei dintre Petrolul și FC Argeș

CCA nu a pierdut timpul și la doar câteva zeci de minute după meciul dintre Petrolul și FC Argeș a anunțat că Radu Petrescu va fi oprit de la delegări în urma erorii făcute în finalul confruntării de pe Ilie Oană.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
Digisport.ro
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!

”Comisia Centrală a Arbitrilor a analizat faza controversată petrecută în minutul 86 al partidei dintre Petrolul și FC Argeș, disputată vineri, 13 februarie. În urma examinării imaginilor video și a discuțiilor purtate cu oficialii jocului, s-a stabilit că decizia luată în minutul 86 al meciului a fost eronată. Nu a existat poziție de ofsaid și nici fault în atac, astfel că golul ar fi trebuit să fie validat. 

Comisia Centrală a Arbitrilor recunoaște impactul semnificativ pe care astfel de erori îl pot avea asupra desfășurării și rezultatului unei partide. În consecință, arbitrul va suporta măsurile care se impun în urma acestei greșeli majore”, a fost comunicatul CCA.

ADVERTISEMENT

Controverse multe în etapa 27 din SuperLiga

Etapa cu numărul 27 a început cu scandalul de la Petrolul – FC Argeș, provocat de Radu Petrescu, însă a continuat cu alte meciuri pline de tensiune. Oțelul a învins pe Metaloglobus, 1-0, după un penalty contestat de gazde, iar victoria oltenilor, 1-0, cu FCSB, a fost și ea sub spectrul unei greșeli mari, asta după ce la ultima fază oltenii au fost privați de un penalty.

Nu în ultimul rând, succesul lui CFR Cluj, 1-0, la Hermannstadt, a provocat discuții intense, asta după ce Andrei Chivulete a dat penalty în prelungiri, însă a revenit asupra deciziei după ce a revăzut faza.

Dani Coman nu-l iartă pe Radu Petrescu

Andrei Cordea, aşteptat să revină pe teren la următorul meci al lui CFR...
Fanatik
Andrei Cordea, aşteptat să revină pe teren la următorul meci al lui CFR Cluj: “Cum să interzici înjurăturile? De când s-a inventat fotbalul se înjură”
Transferul FCSB care ar fi făcut diferența: “I-ar fi ajutat foarte mult şi...
Fanatik
Transferul FCSB care ar fi făcut diferența: “I-ar fi ajutat foarte mult şi era la un preţ foarte bun!”. Exclusiv
Daniel Pancu şi jucătorii lui CFR Cluj, mesaj din vestiar pentru Neluţu Varga:...
Fanatik
Daniel Pancu şi jucătorii lui CFR Cluj, mesaj din vestiar pentru Neluţu Varga: “I-am făcut un videoclip şi am cântat ceva frumos”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Lucian Sânmărtean regretă că nu a semnat cu rivala lui FCSB: 'Veneau fanii...
iamsport.ro
Lucian Sânmărtean regretă că nu a semnat cu rivala lui FCSB: 'Veneau fanii tot timpul cu încurajări'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!