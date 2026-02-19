Ce ar face Dani Coman dacă l-ar vedea pe stradă pe Radu Petrescu: “Avem şi noi familii!”

ADVERTISEMENT

pe care Radu Petrescu l-a provocat la duelul dintre Petrolul și FC Argeș, unde a fluierat un fault în atac inexistent și practic le-a interzis golul piteștenilor, a provocat o reacție dură din partea lui Dani Coman.

Dani Coman nu-i poartă pică lui Radu Petrescu după scandalul de la Petrolul – FC Argeș

Acum, la câteva zile după meci, oficialul argeșenilor a revenit la sentimente mai bune și spune că-l compătimește pe central, însă cu toate acestea rămâne ferm cu privire la problemele cauzate de arbitraj.

„Nu am absolut nimic personal cu el, dacă mă întâlnesc cu el pe stradă îl salut. Îmi pare rău de el, are și el o familie, are și el părinți, dar trebuie să înțeleagă că și noi avem. Și noi avem problemele noastre, și noi avem familii care se uită la televizor și văd meciurile.

Sunt oameni care se mai gândesc dacă mai investesc în fotbalul din România sau nu. Se poate distruge un club din cauza unor astfel de decizii. Și eu cred că va fi o nebunie totală dar nu-mi doresc să mă ajute cineva, îmi doresc arbitraje corecte”, a spus Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA.

CCA a reacționat imediat după finalul partidei dintre Petrolul și FC Argeș

CCA nu a pierdut timpul și la doar câteva zeci de minute după meciul dintre Petrolul și FC Argeș a anunțat că Radu Petrescu va fi oprit de la delegări în urma erorii făcute în finalul confruntării de pe Ilie Oană.

”Comisia Centrală a Arbitrilor a analizat faza controversată petrecută în minutul 86 al partidei dintre Petrolul și FC Argeș, disputată vineri, 13 februarie. În urma examinării imaginilor video și a discuțiilor purtate cu oficialii jocului, s-a stabilit că decizia luată în minutul 86 al meciului a fost eronată. Nu a existat poziție de ofsaid și nici fault în atac, astfel că golul ar fi trebuit să fie validat.

Comisia Centrală a Arbitrilor recunoaște impactul semnificativ pe care astfel de erori îl pot avea asupra desfășurării și rezultatului unei partide. În consecință, arbitrul va suporta măsurile care se impun în urma acestei greșeli majore”, a fost comunicatul CCA.

Controverse multe în etapa 27 din SuperLiga

Etapa cu numărul 27 a început cu scandalul de la Petrolul – FC Argeș, , însă a continuat cu alte meciuri pline de tensiune. Oțelul a învins pe Metaloglobus, 1-0, după un penalty contestat de gazde, iar victoria oltenilor, 1-0, cu FCSB, a fost și ea sub spectrul unei greșeli mari, asta după ce la ultima fază oltenii au fost privați de un penalty.

Nu în ultimul rând, succesul lui CFR Cluj, 1-0, la Hermannstadt, a provocat discuții intense, asta după ce Andrei Chivulete a dat penalty în prelungiri, însă a revenit asupra deciziei după ce a revăzut faza.