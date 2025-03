Ce ar face Victor Ponta dacă SUA s-ar retrage din Europa de Est în timpul mandatului său: „Îl conving pe Donald Trump să n-o facă!”

Invitat în emisiunea „Testul Puterii” cu Denise Rifai de la FANATIK, Victor Ponta a explicat ce ar face în cazul în care Donald Trump și-ar retrage influența și protecția din Europa de Est, adică inclusiv din România.

Ce ar face Victor Ponta ca președinte în cazul retragerii SUA din Europa de Est

Fostul premier și actual candidat independent la alegerile prezidențiale . Întrebat ce ar face, din postura de președinte al României, dacă SUA s-ar retrage din Europa de Est, Victor Ponta a afirmat că va merge direct în America pentru a sta de vorbă cu șeful statului american.

„Sunteți președintele României. SUA anunță că se retrage din Europa de Est. Știu că poate părea un scenariu apocaliptic, vă rog frumos. Care este primul lucru pe care îl faceți?”, este întrebarea lui Denise Rifai. Răspunsul lui Victor Ponta nu a întârziat: „Mă sui în avion, mă duc la Washington sau la Mar-a-Lago și îl conving, că știu cum să-l conving pe Donald Trump, să nu se retragă din România”.

Moderatoarea l-a întrebat pe Victor Ponta cum are de gând să îl convingă pe Donald Trump să renunțe la ideea de a-și retrage protecția din zona de est a Europei. Candidatul a susținut că are propriile tehnici, fiind convins că are puterea necesară pentru a ajunge la un consens cu președintele american.

„Am tehnicile mele, dacă vreți vi le dezvălui. În primul rând, îl lăudăm pe președintele Trump. În al doilea rând punem pe masă un business din care să câștige și România și America. Mă refer la înarmare în felul ăsta. Adică, dom’le, așteptați banii pe care România vrea să investească în echipamente militare la baza Kogălniceanu. Puneți și voi tot atâția bani și rămâneți în România. Păi și el va ieși și va spune „this young friend promised we will make America great again” fiind în România. Sunt foarte priceput la a obține ceea ce e important pentru România”, a răspuns fostul premier al țării.

Ar putea obține fostul premier siguranța României?

Denise Rifai dacă se angajează că ar putea obține protecție de la SUA, iar Victor Ponta a spus că, în acest moment, România nu are un reprezentant cu care Donald Trump ar putea negocia. Cu toate acestea, garantează că, din poziția de președinte, va obține securitatea țării din partea liderului de la Casa Albă.

„Președintele Trump a zis eu garantez siguranța Poloniei. N-a zis și de România. Pentru că în România n-are în acest moment un partener cu care să discute. Da, garantez că va spune, după întâlnirea cu mine, va spune „garantez securitatea României și parteneriatul cu România”. Trebuie să înțelegi că politica acum este un alt tip de negociere la care, din păcate, liderii actuali nu se pricep”, afirmă Ponta la „Testul Puterii”, emisiune difuzată LIVE, de la ora 18:00, marți, miercuri și joi, pe fanatik.ro.

Ce se va întâmpla cu importul de armament în România

Un alt subiect important abordat de Denise Rifai se referă la producția de armament, dat fiind contextul geo-politic actual, cu un conflict la graniță. Existând pericolul unui atac inamic, România a majorat . În acest context, moderatoarea l-a întrebat pe Victor Ponta dacă este de acord cu achiziționarea armamentului din SUA sau România ar trebui să se orienteze și spre alte piețe din Europa. Prezidențiabilul a făcut o paralelă între armamentul cumpărat de România și militarii români față de care s-a făcut o nedreptate.

„Primul lucru pe care trebuie să-l facem și-l vom face în domeniul apărării, mai importante decât toate tunurile, avioanele și tancurile, sunt oamenii. Din păcate, anul trecut, România și-a bătut joc de militari. A fost povestea aia umilitoare în care s-au făcut că adoptă o lege, tot ei au contestat-o la Curte. Deci primul lucru, trebuie să redăm drepturile și demnitatea pe care o merită militarii români.

Ne concentrăm pe cel care este partenerul strategic în acest moment și cei care sunt de acord să producă și în România. Acestea sunt condițiile. Produceți și în România? Da. Atunci cheltuim. Nu produceți, doar să cumpărăm de la voi? Nu, nu suntem… Veniți și produceți în România pentru Armata Română. În așa fel încât cu muncitori români, cu materii prime românești, să știu că rămâne cât mai mult. Voi luați profitul, dacă vreți. Dar ei înțeleg asta foarte bine. Și vor să producă în România. Doar că, sigur, vor să câștige bani”, a declarat Ponta la emisiunea „Testul Puterii”, disponibil LIVE pe fanatik.ro.