Ce ar fi făcut FCSB în play-off? Scenariu în direct: „Doamne, iartă-mă! Era o adevărată mașină de primit pumni în cap”

Campioana ultimelor două sezoane nu a reușit să se califice în play-off-ul acestei stagiuni, în urma unui an dezastruos. Cum ar fi arătat „roș-albaștrii”, dacă ar fi prins un loc în primele șase echipe
Ciprian Păvăleanu
09.04.2026 | 11:17
Exercițiu de imaginație la FANATIK SUPERLIGA: „Cum ar fi arătat FCSB în play-off?".
FCSB a avut un sezon regulat extrem de slab, iar această formă continuă și în play-out. Mirel Rădoi nu a reușit încă să-i facă pe jucători să treacă peste ratarea play-off-ului, iar acest lucru se vede în jocul elevilor săi și în încrederea pe care ei o au pe teren. Un exercițiu interesant de imaginație a adus păreri împărțite la FANATIK SUPERLIGA: „Cum ar fi arătat FCSB în acest play-off?”.

Nu sunt puține cazurile în care diferite echipe din SuperLiga României s-au luptat până în ultima clipă la play-off, iar în play-out, după ce au ratat obiectivul, au „căzut” complet. Cel mai bun și recent exemplu este cel al lui Sepsi OSK, care a retrogradat la finalul unui sezon în care a ratat calificarea în play-off în ultima etapă.

La FANATIK SUPERLIGA, moderatorul emisiunii, Horia Ivanovici, a lansat o provocare extrem de interesantă. Invitații Sabin Ilie, Vivi Răchită și Andrei Vochin au participat la un exercițiu de imaginație pe subiectul „cum ar fi arătat FCSB în play-off”, iar părerile au fost împărțite, mai ales după înfrângerea cu FC Botoșani:

„Dacă până și Miron și Ongenda i-au dominat fizic pe cei de la FCSB în repriza a doua… cu Botoșani, dacă facem o echipă de „Old Boys” aici, jucăm și noi de la egal la egal cu ei în repriza a doua. Cu Dawa și Duarte fundași centrali, orice echipă le poate da gol. Îl mai țin și pe ăla mic în poartă (n.r. – Matei Popa). Băi, măcar îl bagi pe Târnovanu când îi ai pe ăștia doi fundași centrali”, a spus Vivi Răchită.

Sabin Ilie, dur la adresa FCSB. Cum crede că ar fi arătat campioana en-titre în lupta pentru titlul din acest an

Prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, Sabin Ilie a fost dur la adresa jocului celor de la FCSB. Fostul atacant este de părere că „roș-albaștrii” nu ar fi avut nici cea mai mică șansă împotriva formațiilor din acest play-off și că ar fi avut înfrângeri pe linie: „Doamne ferește! Să vezi așa ceva la FCSB… echipa este ruptă! Au dat două goluri pe execuția superbă a lui Olaru și pe faza lui Cisotti (n.r. – Cu Botoșani). Să nu poți tu să alergi… FCSB, dacă ar fi fost în play-off, era o adevărată mașină de luat pumni în cap. Botoșaniul trebuia să le mai dea minimum două goluri”, a fost opinia lui Sabin Ilie.

Totuși, Andrei Vochin este de părere că FCSB ar fi contat în play-off, în cazul în care s-ar fi calificat. El nu crede că s-ar fi luptat la titlu, însă este sigur că ar fi „arbitrat” lupta pentru campionat: „Eu cred că ar fi arbitrat play-off-ul. Unii ar fi luat puncte cu ei, dar alții nu. Eu sunt convins că ar fi jucat altfel în play-off. Din adrenalină măcar, dacă nu din putere, și tot jucau mai bine”, a declarat Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.

