Sport

Ce ar fi făcut Giovanni Becali dacă nu era impresar: “Eram “cafetero”, pe plantaţie, frumos, în Columbia!”

Giovanni Becali a mărturisit ce ar fi făcut dacă nu era impresar. Ce afacere de succes ar fi urmat să aibă Ioan Becali după revoluție.
FANATIK
02.10.2025 | 22:00
Ce ar fi facut Giovanni Becali daca nu era impresar Eram cafetero pe plantatie frumos in Columbia
EXCLUSIV FANATIK
Ce carieră ar fi avut Giovanni Becali după revoluție dacă nu ar fi fost impresar. Sursa Foto: Colaj FANATIK

Giovanni Becali a fost supus unui exercițiu de imaginație în care a trebuit să spună ce ar fi făcut dacă nu ar fi devenit impresar. După puțin timp de gândire, Ioan Becali a venit cu răspuns incredibil.

Ce ar fi făcut Giovanni Becali dacă nu era impresar

Giovanni Becali și-a imaginat cum ar fi arătat viața sa dacă nu ar fi fost impresar, iar răspunsul a fost unul pe măsura stilului său de viață. Ioan Becali a spus că ar fi ales între o viață de afacerist în România și una de afacerist în Columbia, dar deja cu un avantaj.

„Cu venirea revoluției în România aș fi făcut niște afaceri pe zona asta de divertisment. Dacă nu venea revoluția, probabil că mă retrăgeam în Columbia și mă făceam ‘cafetero’. Socrul meu lăsase o plantație de cafea pe care nu o mai conducea nimeni.

Soacra mea era departe de Bogota și era văduvă. Nu era un stâlp acolo care să se ocupe. Îl chemam pe fratele meu, pe Gigi și făceam comerț cu cafea, ei să trimită și Dacii acolo și cam așa ceva.

‘Los Cafeteros’ așa s-ar fi numit. Pe plantație frumos. Aveam 50-60 de oameni care strângeau acolo că e un proces, nu e simplu”, a mărturisit Ioan Becali la DON Giovanni.

Marele regret din cariera de agent a lui Giovanni

La DON Giovanni, Ioan Becali a mărturisit care este cel mai mare regret din cariera de impresar. Agentul a mărturisit că îl roade faptul că nu l-a sfătuit mai bine pe Adrian Mutu în perioada Chelsea.

„Singurul regret și sfat, pe care i l-am dat lui Mutu când era la Chelsea. Să aibă grijă de prieteni. Că o să vin și eu mai mult pe acolo, dar nu am fost. Mai bine nu îi dădeam sfat și mă duceam și stăteam cu el”, a dezvăluit Ioan Becali.

Dezvăluiri incredibile făcute de Giovanni Becali

