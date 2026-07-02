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Ce ar trebui să facă, de fapt, Ciprian Ciucu? Mitică Dragomir dă verdictul în scandalul DNA de la Primăria Capitalei

Dumitru Dragomir a comentat la "Profeţiile lui Mitică" situaţia primarului general Ciprian Ciucu, anchetat de procurorii DNA sub acuzaţia de luare de mită.
Daniel Spătaru
02.07.2026 | 11:28
Ce ar trebui sa faca de fapt Ciprian Ciucu Mitica Dragomir da verdictul in scandalul DNA de la Primaria Capitalei
EXCLUSIV FANATIK
Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare de DNA într-un dosar de luare de mită Foto: Hepta
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Criza politică din această vară a fost dublată de ancheta deschisă de procurorii DNA pe numele primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu. În contextul ultimelor sondaje de opinie, în care aproape jumătate dintre bucureşteni sunt de părere că acesta ar trebui să demisioneze din funcţie, subiectul a fost dezbătut şi în emisiunea „Profeţiile lui Mitică”.

Dragomir consideră că lui Ciucu ar trebui să i se acorde prezumţia de nevinovăţie

În contrast cu rezultatele ultimelor sondaje, Dumitru Dragomir consideră că Ciprian Ciucu ar trebui să-şi ducă mai departe mandatul de primar, în ciuda acuzaţiilor pe care i le aduc procurorii anti-corupţie. Fostul politician şi om de fotbal consideră că liderului liberal trebuie să i se acorde prezumţia de nevinovăţie.

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„Dacă Ciucu demisionează îmi pierd şi eu impresia bună pe care o am despre el. În momentul în care Înalta Curte dă cu ciocănelul şi spune că eşti vinovat, atunci trebuie să pleci. Până atunci beneficiezi de prezumţia de nevinovăţie”, a spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

„Trebuie să aibă sânge în instalaţie, să lupte cu ei!”

În acelaşi timp, „Oracolul de la Bălceşti” consideră că probele despre care s-a scris în spaţiul public că le-ar avea procurorii împotriva primarului general nu sunt suficient de solide pentru a certifica vinovăţia acestuia.

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„Dacă îşi dă demisia nu vreau să mai aud de el. Nu, dom’le, trebuie să aibă sânge în instalaţie, să lupte cu ei! Păi ce, fiindcă a înregistrat procurorul o discuţie legată de bani, între două doamne? A văzut cineva când a luat banii? Aşa poţi să te duci la DNA şi spui despre mine: ‘Mi-a cerut 10.000 de euro şi i-am dat, fiindcă mi-a promis că mă pune redactor-şef la România TV. Escrocul nu m-a pus acolo, dar mi-a luat banii’. Şi vin ăia şi mă arestează. Păi ce dovadă aveţi, măi nebunilor?”, este exemplul pe care l-a dat Mitică Dragomir.

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Mitică Dragomir: „Un procuror poate să te nenorocească”

Fostul şef al LPF a făcut analogia şi cu cazul lui Cristian Popescu Piedone, despre care spune că a fost dat afară din funcţia de preşedinte al ANPC pe baza unui denunţ. „Vă amintiți ce s-a întâmplat cu Piedone? L-au ținut un an de zile nevinovat în pușcărie! Nu s-au lăsat şi tot l-au curăţat după aceea. Tot pe un telefon. Bolojan l-a dat afară pe un telefon. Nevinovat sută la sută”, a mai afirmat el.

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Mitică Dragomir a dat asigurări că susținerea cauzei primarului general este una obiectivă, bazată pe experienţa sa cu justiţia. „Nici nu-l cunosc pe Ciucu. Nu am dat niciodată mâna cu el, nu ştiu ce hram poartă. Dar trebuie să fiu corect, pentru că eu ştiu ce se întâmplă. Un procuror poate să te nenorocească”, a fost concluzia sa.

Ce ar trebui să facă, de fapt, Ciprian Ciucu? Mitică Dragomir dă verdictul în scandalul DNA de la Primăria Capitalei

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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