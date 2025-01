Ce ar trebui să facă Trump pentru a câștiga noul Război Rece împotriva Chinei. Sfatul unui profesor de la Harvard: „să învețe de la Reagan”

Niall Ferguson este unul dintre cei mai cunoscuți academicieni care se implică în dezbaterile aprinse din Statele Unite, autor a nenumărate cărți de istorie și economie, acesta este recunoscut drept una dintre vocile importante ale republicanilor din lumea academică americană, dominată de voci apropiate de democrați. Într-un recent , acesta invocă posibilitatea ca Donald Trump, în cel de-al doilea mandat al său, să aibă realizările celui mai apreciat președinte Republican din secolul trecut.

Ronald Reagan și Trump, personalități diferite?

Ferguson amintește încă din preambulul articolului că trei dintre mesajele lui Reagan în 1980. „Campania prezidențială 2024 a lui Trump a reluat în mod deliberat cea a lui Ronald Reagan din 1980. „Pace prin putere” și «Vă este mai bine astăzi decât vă era acum patru ani?» sunt cele două sloganuri ale lui Reagan care sunt cel mai bine amintite astăzi. Mai puțin cunoscut este faptul că, în 1980, Reagan a folosit sloganul „Make America great again”, inclusiv în discursul său de acceptare a convenției”.

Istoricul de la Harvard subliniază apoi că, deși a devenit la modă să i se atribuie liderului sovietic Mihail Gorbaciov încheierea Războiului Rece, în realitate, administrația Reagan a fost cea care a forțat Moscova pe o cale de reformă care a dus în cele din urmă la o dezarmare drastică și la sfârșitul imperiului sovietic în Europa de Est.

„Reagan a început cu putere. El a reafirmat cu îndrăzneală respingerea americană a comunismului ca ideologie și a expansionismului sovietic ca strategie. În același timp, el a inițiat o creștere majoră a cheltuielilor de apărare, care a urmărit să exploateze superioritatea tehnologică a SUA.

Cu toate acestea, atunci când a venit momentul potrivit, a trecut la o serie de reuniuni la nivel înalt cu Gorbaciov care, în cele din urmă, au produs progrese uimitoare atât în ceea ce privește dezarmarea, cât și securitatea europeană”, scrie Ferguson, care subliniază apoi că această strategie este similară cu modul de gândire al noului președinte american.

„După cum arată clar în cartea sa The Art of the Deal, Trump trăiește pentru a negocia. „Există momente în care trebuie să fii agresiv”, scrie el despre o lovitură imobiliară, «dar există și momente în care cea mai bună strategie a ta este să stai deoparte». Trump crede cu tărie că, într-o negociere cu un adversar puternic, trebuie să deschizi agresiv – dar apoi să cauți momentul crucial pentru a ajunge la o înțelegere.

Astăzi, Statele Unite se află în cel puțin al șaselea an al unui al doilea război rece, de data aceasta cu China, o confruntare care a devenit și mai periculoasă sub administrația Biden”, mai scrie istoricul de origine britanică, care notează că în primul său mandat, Trump a recunoscut necesitatea americană de a limita ascensiunea Chinei și a convins elitele politice de la Washington, în ciuda scepticismului lor inițial, că acest lucru necesită atât un război comercial, cât și un război tehnologic.

În cel de-al doilea mandat al său, ar trebui să înceapă din nou prin a crește presiunea cu o nouă demonstrație de forță americană. Dar acesta nu ar trebui să fie un scop în sine. Scopul său final ar trebui să fie la fel ca al lui Reagan: să ajungă la o înțelegere cu principalul adversar al Washingtonului care să reducă riscul de coșmar al celui de-Al Treilea Război Mondial.

Niall Ferguson recunoaște că cei doi președinți pot părea diferiți, la poluri opuse. „Trump este un protecționist; Reagan era în favoarea liberului schimb. Trump este la fel de ostil față de imigrația ilegală pe cât era Reagan de relaxat cu privire la aceasta. Trump este la fel de înțelegător cu oamenii puternici autoritari, pe când Reagan era dornic să promoveze democrația. Personalitatea publică a lui Trump este la fel de abrazivă precum cea a lui Reagan era genială, la fel de răzbunătoare precum cea a lui Reagan era mărinimoasă”.

Dar multe din diferențele asupra politicilor celor doi sunt mult mai nuanțate decât ar părea la prima vedere, crede autorul american. „Deși Reagan a fost cu siguranță în favoarea liberului schimb, ar fi o greșeală să îl caricaturizăm ca fiind doctrinar în această privință. El nu a ezitat să exercite presiuni asupra Japoniei pentru a impune cote „voluntare” la exporturile sale de automobile, care subminau atunci mașinile fabricate în Detroit”.

Exemplele sunt mult mai numeroase și uneori surprinzătoare, iar pe partea de politică externă Trump, ca și Reagan, pare să fi moștenit o serie de conflicte de la predecesorul său: în Orientul Mijlociu, în Ucraina (Afganistan în era Reagan) și competiția sau Războiul Rece cu China (URSS).

„Politica externă a lui Trump pare, la o primă vedere, mai periculoasă decât cea a lui Biden. Însă incomprehensiunea administrației Biden cu privire la descurajare a fost cea care a pus în mișcare o serie de dezastre, mai întâi în Afganistan, apoi în Ucraina și apoi în Israel, și a creat condițiile pentru ceea ce avea să fie un dezastru mult mai mare: blocada chineză a Taiwanului.

În mod similar, criticii lui Reagan din țară și din străinătate l-au acuzat pe acesta de un comportament riscant, în timp ce, de fapt, în timpul mandatului predecesorului său, Jimmy Carter, sovieticii au invadat Afganistanul – unul dintre cele mai periculoase momente din Războiul Rece”.

Cum a învins Reagan URSS-ul

Profesorul Ferguson este de părere că strategia lui Reagan prin care a învins fostul URSS în Războiul Rece ar trebui să fie inspirația lui Trump pentru strategia față de Beijing.

La început, Reagan a intensificat cursa înarmărilor cu sovieticii; cheltuielile americane pentru apărare au crescut cu 54% între 1981 și 1985. El a desfășurat rachete nucleare cu rază intermediară de acțiune în Europa de Vest, a lansat sistemul de apărare antirachetă Inițiativa de apărare strategică în 1983 și a înarmat mujahedinii din Afganistan, care au provocat pierderi grele forțelor sovietice invadate în 1979.

În general, Reagan nu a ezitat să folosească forța militară americană atunci când a văzut că interesele americane sunt amenințate. În 1983, a ordonat forțelor americane să invadeze Grenada, țară insulară din Caraibe, după ce regimul său marxist-leninist a căzut în violențe interne. De asemenea, a ordonat bombardarea Libiei în aprilie 1986, ca represalii pentru bombardarea unei discoteci din Berlinul de Vest, soldată cu moartea unui soldat american.

Dar Reagan nu a fost întotdeauna un hawk. El nu a făcut mare lucru ca răspuns la impunerea legii marțiale în Polonia în 1981. A fost de acord să reducă vânzările de arme către Taiwan în 1982. Și nu a ripostat atunci când militanții șiiți susținuți de Iran au bombardat o cazarmă americană din Beirut în 1983, ucigând 241 de membri ai forțelor armate americane angajați într-o misiune de menținere a păcii sortită eșecului.

Nimic nu a reflectat mai bine această flexibilitate decât întoarcerea lui Reagan cu Gorbaciov, care a trecut de la politica de neîncredere la destindere. În cadrul discuțiilor purtate la Reykjavik în 1986, cei doi au fost aproape să cadă de acord să își elimine toate armele nucleare. În cele din urmă, s-au angajat să reducă drastic rachete nucleare cu rază intermediară de acțiune de ambele părți ale Cortinei de Fier. Pașii făcuți de Reagan în al doilea mandat au fost atât de radicali, încât a fost criticat pentru că a mers prea departe de către arhitecții inițiali ai detensionării, Nixon și Kissinger. Într-adevăr, Kissinger a numit în privat acordul Reagan-Gorbaciov „cel mai rău lucru de la cel de-Al Doilea Război Mondial”.

Competiția cu China și lupta pentru Taiwan

Astăzi, noul război rece este purtat fără încetare în domenii multiple, de la Ucraina la Orientul Mijlociu, de la spațiu la spațiul cibernetic. Dar cel mai mare risc la adresa păcii mondiale este cu siguranță în Asia de Est, unde exercițiile militare chineze sugerează că Beijingul se pregătește pentru o blocadă – sau o „carantină” mai ambiguă – a Taiwanului la un moment dat în următorii ani.

În prezent, Statele Unite au puține opțiuni bune pentru o astfel de eventualitate. Într-un interviu acordat în iunie anul trecut, amiralul Sam Paparo, șeful Comandamentului Indo-Pacific al SUA, a vorbit despre intenția sa, în cazul unei blocade chineze, „de a transforma Strâmtoarea Taiwan într-un peisaj infernal fără echipaj uman, folosind o serie de capacități secrete … astfel încât să le pot face viața complet mizerabilă timp de o lună, ceea ce îmi dă timp pentru restul lucrurilor”.

Dar Statele Unite nu dispun încă de dronele maritime și de alte arme la care se gândește Paparo. Chiar dacă le-ar avea, utilizarea lor împotriva forțelor navale chineze ar risca o escaladare înfricoșătoare într-un război în toată regula, cu posibilitatea de a culmina cu un schimb nuclear. Indiferent ce înseamnă „restul lucrurilor”, acesta nu oferă nici cea mai mică claritate cu privire la modul în care s-ar încheia o astfel de confruntare.

Angajamentul lui Trump este de a evita încurcarea Statelor Unite în mai multe „războaie veșnice” și, mai presus de toate, de a preveni un al treilea război mondial. În memoriile sale, John Bolton, care a fost al treilea consilier pentru securitate națională al lui Trump, descrie modul în care președintele s-a abătut în mod repetat de la punctele de discuție planificate atunci când s-a întâlnit cu Xi, din cauza dorinței lui Trump de a încheia „marea afacere” cu Beijingul – „cea mai interesantă, cea mai mare afacere din toate timpurile”, după cum a descris-o Trump.

În acest scop, el a fost dispus să lase China mai moale în războiul tehnologic dintre SUA și China prin relaxarea măsurilor împotriva firmelor chineze precum ZTE și Huawei. Și din același motiv, după cum relatează Bolton, Trump nu a fost dispus să facă presiuni asupra Chinei în probleme precum reprimarea protestelor pro-democrație din Hong Kong („Nu vreau să mă implic. Și noi avem probleme cu drepturile omului”) și reprimarea și încarcerarea pe scară largă de către China a uigurilor din Xinjiang (pe care Trump le-a aprobat explicit în timpul unei conversații cu Xi).

Cum ar arăta „cooperarea” cu China lui Xi

În viziunea lui Trump, o „mare afacere” ar putea fi singura modalitate de a evita declanșarea unui război pe care Statele Unite ar putea să nu îl câștige. „Una dintre comparațiile preferate ale lui Trump”, își amintește Bolton, „era să arate spre vârful unuia dintre Sharpies-urile sale și să spună: Acesta este Taiwan”, apoi să arate spre biroul din Biroul Oval și să spună: „Aceasta este China””. Nu a fost doar discrepanța de mărime care l-a deranjat. „Taiwanul se află la doi pași de China”, i-a spus Trump unui senator republican. „Noi suntem la 8.000 de mile distanță. Dacă invadează, nu putem face nimic în privința asta.”

Indiferent ce își imaginează membrii echipei sale de securitate națională, o înțelegere cu Xi ar trebui să rămână obiectivul final al lui Trump în cel de-al doilea mandat al său. Implicarea strânsă a antreprenorului din , de asemenea, în direcția detensionării cu China, deoarece o strategie de confruntare nu este în interesul companiei de vehicule electrice a lui Musk, Tesla.

Un astfel de acord nu ar putea fi o cedare, în care Beijingul să beneficieze de reduceri tarifare fără a fi nevoit să își demonteze sistemul extins de subvenții industriale. De asemenea, nu ar putea permite Chinei să reia exploatarea lanțurilor de aprovizionare de înaltă tehnologie în scopuri de spionaj și, eventual, sabotaj. Dar ar fi logic, la fel ca în anii 1980, ca cele două superputeri să urmărească dezarmarea. Actuala cursă a înarmărilor nucleare este una dezechilibrată, în care inamicii Washingtonului își extind arsenalele, în timp ce neproliferarea se aplică doar aliaților SUA.

Un element crucial al oricărui acord americano-chinez ar trebui să fie revenirea la consensul din anii 1970 privind Taiwanul, prin care Statele Unite acceptă că există „o singură Chină”, dar își rezervă și opțiunea de a se opune oricărei schimbări forțate a autonomiei de facto a Taiwanului. Erodarea acestei „ambiguități strategice” nu ar consolida descurajarea americană, ci doar ar crește riscul unei „crize a semiconductorilor din Taiwan” asemănătoare crizei rachetelor cubaneze din 1962.

Cu toate acestea, un acord Trump-Xi poate avea loc numai după ce Statele Unite și-au restabilit o poziție de forță. După intensificarea fricțiunilor comerciale în 2025 și 2026 – care vor afecta economia chineză mai mult decât economia americană, la fel ca în 2018-19 – , la fel cum Reagan și-a înmuiat dramatic atitudinea față de Uniunea Sovietică în al doilea mandat.