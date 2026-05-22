Ce ar vrea Daniel Pancu de la CFR ca să nu plece niciodată. Cristi Coste a spus tot adevărul

Daniel Pancu a revitalizat CFR Cluj. Ardelenii au reuşit să urce din subsolul clasamentului până pe locul 3, pe care vor încheia sezonul din SuperLiga şi vor participa în Conference League. Dar sunt şanse mari ca antrenorul să plece la finalul sezonului, fiind dorit insistent de Rapid.

Ce ar vrea Daniel Pancu de la CFR ca să nu plece niciodată

În cadrul emisiunii Giovanni Show, impresarul a dezvăluit dialogul pe care l-a purtat cu Daniel Pancu vis-a-vis de rămânerea la CFR Cluj: „Ştii ce mi-a spus? Nea Giovanni, CFR Cluj este o echipă care are ADN, are trofee. Dacă ar fi banii la zi şi o bază de pregătire„, a dezvăluit Giovanni Becali.

Completat de moderatorul Cristi Coste, care a spus că nu ar mai pleca niciodată dacă ar avea la CFR Cluj baza şi banii lui Dan Şucu. De altfel, Rapidul a anunţat că principalul nume pentru înlocuirea lui Costel Gâlcă .

Pancu, tot mai aproape de despărţirea de CFR Cluj: „Am dreptul să merg într-un loc în care să dispun de condiţii”

. Antrenorul a intrat într-un clinci cu Neluţu Varga, spunând că are nevoie de o nouă bază de pregătire pentru echipă, iar la ultimele declaraţii a spus că are dreptul să meargă la un club care îi oferă toate condiţiile:

„Vor pleca jucători. Echipa arată foarte bine acum, pe final. Sigur vor pleca. Unul e deja plecat. Al doilea pleacă după meciul ăsta (n.r. cu FC Argeș). Sunt titulari amândoi, pleacă liberi. Am vorbit de două ori cu Marian Copilu. Mi-a spus să rămân. Dar și eu le spun că am dreptul să merg într-un loc în care să dispun de condiții. Deja pleacă doi jucători. Ce condiții să-mi mai facă?”, a spus Daniel Pancu.

