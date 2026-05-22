Ce ar vrea Daniel Pancu de la CFR ca să nu plece niciodată. Cristi Coste a spus tot adevărul

Daniel Pancu a dezvăluit ce ar vrea de la CFR Cluj ca să nu plece din Gruia. Antrenorul ardelenilor este foarte curtat în această perioadă, după ce a reuşit să ducă echipa pe podium.
Marian Popovici
22.05.2026 | 16:00
Daniel Pancu a revitalizat CFR Cluj. Ardelenii au reuşit să urce din subsolul clasamentului până pe locul 3, pe care vor încheia sezonul din SuperLiga şi vor participa în Conference League. Dar sunt şanse mari ca antrenorul să plece la finalul sezonului, fiind dorit insistent de Rapid.

În cadrul emisiunii Giovanni Show, impresarul a dezvăluit dialogul pe care l-a purtat cu Daniel Pancu vis-a-vis de rămânerea la CFR Cluj: „Ştii ce mi-a spus? Nea Giovanni, CFR Cluj este o echipă care are ADN, are trofee. Dacă ar fi banii la zi şi o bază de pregătire„, a dezvăluit Giovanni Becali.

Completat de moderatorul Cristi Coste, care a spus că nu ar mai pleca niciodată dacă ar avea la CFR Cluj baza şi banii lui Dan Şucu. De altfel, Rapidul a anunţat că principalul nume pentru înlocuirea lui Costel Gâlcă la finalul stagiunii este Daniel Pancu.

Pancu, tot mai aproape de despărţirea de CFR Cluj: „Am dreptul să merg într-un loc în care să dispun de condiţii”

Daniel Pancu este tot mai aproape de despărţirea de CFR Cluj. Antrenorul a intrat într-un clinci cu Neluţu Varga, spunând că are nevoie de o nouă bază de pregătire pentru echipă, iar la ultimele declaraţii a spus că are dreptul să meargă la un club care îi oferă toate condiţiile:

„Vor pleca jucători. Echipa arată foarte bine acum, pe final. Sigur vor pleca. Unul e deja plecat. Al doilea pleacă după meciul ăsta (n.r. cu FC Argeș). Sunt titulari amândoi, pleacă liberi. Am vorbit de două ori cu Marian Copilu. Mi-a spus să rămân. Dar și eu le spun că am dreptul să merg într-un loc în care să dispun de condiții. Deja pleacă doi jucători. Ce condiții să-mi mai facă?”, a spus Daniel Pancu.

  • 48 de ani are Daniel Pancu
  • 01.11.2025 este data la care a preluat Pancu pe CFR Cluj
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
