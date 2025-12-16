ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova își joacă ultima carte în grupa de Conference League pe terenul grecilor de la AEK Atena. Partida de pe „OPAP Arena“ se anunță una incendiară, pentru că ambele echipe au nevoie de puncte pentru a-și îndeplini obiectivul și tocmai din acest motiv UEFA a trimis la centru un arbitru georgian, cu multă experiență internațională, dar și cu ecuson FIFA.

Universitatea Craiova, arbitrată de un georgian în meciul decisiv de la Atena

La centru se va afla georgianul Giorgi Kruashvili, arbitru FIFA din 2015, un „central” deloc străin fotbalului românesc, care a mai condus în trecut meciuri ale FCSB în cupele europene. Alături de el, la cele două linii, vor fi asistenții georgieni Levan Varamishvili și Giorgi Elikashvili.

Tehnologia VAR va fi gestionată de germanul Sören Storks, ca arbitru video principal și Aleko Aptsiauri, în rolul de asistent VAR. Al patrulea oficial, responsabil cu deciziile de pe margine, va fi Giorgi Avazashvili.

Giorgi Kruashvili a arbitrat-o și pe FCSB în două rânduri

În vârstă de 39 de ani, Kruashvili face parte din generația de arbitri pe care UEFA îi folosește constant în competițiile europene. De-a lungul carierei, a condus partide din Champions League, Europa League și Conference League, dar și meciuri din preliminariile Campionatelor Europene și ale Cupei Mondiale. De regulă, este delegat la jocuri considerate dificile, cu miză ridicată, semn că forul continental are încredere în capacitatea sa de a gestiona presiunea și momentele tensionate.

Arbitrul georgian nu este un necunoscut pentru fotbalul românesc. El a mai fluierat meciuri ale FCSB în cupele europene, fapt care îl face un nume deja familiar pentru publicul din România. Acesta s-a aflat la mijloc în partida dintre FSCB și Viking, din turul play-off-ului Coference League 2022/2023, încheiată cu scorul de 2-1 în favoarea nordicilor. De asemenea, el a fost delegat de UEFA și pentru meciul Drita – FCSB din preliminariile Europa League 2025/2026, meci încheiat cu victoria campioanei României, scor 3-1.

Cât trebuie să plătească fanii Universității Craiova pentru partida cu AEK Atena

Duelul din etapa a 6-a, ultima a grupei unice din Conference League, se va disputa joi, 18 decembrie, de la ora 22:00, iar oltenii trag speranțe că vor reuși un rezultat pozitiv care să le asigure calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală.

Conducerea clubului din Bănie așteaptă o susținere masivă din partea suporterilor la Atena, la , și a anunțat că a pus în vânzare bilete pentru acest joc, iar prețul acestora se ridică la suma de 105 lei.

„Bilete pentru suporterii Științei în deplasarea de la Atena. Toți leii sunt așteptați în sectoarele 46 și 48 din OPAP Arena pentru duelul din UEFA Conference League cu AEK Atena. Prețul unui tichet este de 105 RON și poate fi achiziționat online.

Biletele digitale vor fi trimise ulterior pe e-mail, după efectuarea plății, începând de marți. Tichetele vor putea fi cumpărate și de la magazinul nostru din Electroputere Mall începând de luni”, se arată pe pagina de Facebook a grupării oltene.

Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara Conference League

Înaintea partidei cu AEK Atena din ultima etapă a grupei unice a Conference League, Universitatea Craiova este pe locul 23, cu 7 puncte. în play-off-ul pentru optimile de finală.

Trupa lui Filipe Coelho poate merge mai departe chiar și în cazul unei înfrângeri în Grecia, dar are nevoie și de jocul rezultatelor. Mai exact, oltenii se califică dacă doar una dintre Lincoln, KuPS și Zrinjski face maxim un egal, iar Breidablik nu câștigă.

Zrinski are un meci ușor acasă cu ultima clasată Rapid Viena, iar Lincoln joacă în deplasare Legia Varșovia, echipă deja eliminată. În schimb, KuPS va avea o partidă extrem de dificilă în deplasare cu Crystal Palace, în timp ce Breidablik va evolua pe terenul lui Strasbourg, singura formație care și-a asigurat deja calificarea direct în optimi.