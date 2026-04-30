Ce are Arsenal și nu au celelalte semifinaliste din Liga Campionilor! Detaliul care îi avantajează pe londonezi

Finalistele Ligii Campionilor vor fi stabilite săptămâna viitoare, după returul meciurilor din semifinalele competiției, lupta fiind deschisă în continuare
Catalin Oprea
30.04.2026 | 07:00
Ce are Arsenal si nu au celelalte semifinaliste din Liga Campionilor Detaliul care ii avantajeaza pe londonezi
ANALIZĂ FANATIK
Patru echipă luptă pentru finala Ligii Campionilor FOTO X
Arsenal Londra a terminat la egalitate, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia spaniolă Atletico Madrid, în prima manşă a semifinalelor din Liga Campionilor. Verdictul pentru calificarea în finala UCL de la Budapesta, 30 mai, se va da săptămâna viitoare, după meciurile Bayern – PSG (miercuri. 6 mai) și Arsenal – Atletico (marți. 5 mai).

Arsenal este singura echipă din Liga Campionilor neînvinsă în acest sezon

În urma rezultatului de aseară, Arsenal rămâne singura echipă neînvinsă în acest sezon de Liga Campionilor, cu zece victorii și trei egaluri în cele 13 meciuri disputate. Între echipele învinse în faza grupei unice se află și Atletico Madrid, pe care a demolat-o cu 4-0.

Arsenal a mai învins Bilbao, Olympiakos, Slavia Praga, Bayern Munchen, Bruges, Inter Milano, Kairat, Leverkusen și Sporting Lisabona. Singurele echipe care au remizat cu londonezii sunt Atletico Madrid, Sporting și Leverkusen.

Iar autorul golului tunarilor, Viktor Gyökeres, este primul jucător suedez care a marcat într-o semifinală de Liga Campionilor. Jucătorul cu numărul 14 de la Arsenal a marcat primul său gol în faza eliminatorie a Ligii Campionilor.

Alvarez a depășit recordul lui Messi

Și celălalt marcator al meciului, argentinianul Julián Álvarez, a stabilit un record.  El a reușit al 25-lea său gol în Liga Campionilor, la doar a 41-a sa apariție în competiție. El este argentinianul care a atins cel mai repede acest reper, depășind recordul lui Lionel Messi, de 25 de goluri în 42 de meciuri. Alvarez este și primul jucător de la Atlético Madrid care a marcat 10 goluri într-o singură campanie din Liga Campionilor.

În același timp, Atletico și-a confirmat renumele de echipă redutabilă pe teren propriu, contra britanicilor. Formația lui Simeone a pierdut doar două dintre ultimele 19 meciuri europene (9 victorii, 8 egaluri) disputate la Madrid împotriva echipelor engleze.

Harry Kane vrea poziția lui Mbappe

De remarcat că niciuna dintre cele patru semifinaliste nu are antrebor autohton. Spaniolul Luis Enrique antrenează PSG, belgianul Vincent Kompany e la Bayern Munchen, argentinianul Diego Simeone conduce Atletico Madrid, iar spaniolul Mikel Arteta stă pe banca lui Arsenal.

Trei fotbaliști se străduiesc să-l dea jos pe Kylian Mbappe de pe scaunul de golgheter al competiției. Francezul de la Real Madrid a marcat 15 goluri, însă echipa lui a fost eliminată. În aceste condiții, Harry Kane (Bayern) – 13 goluri,  Kvaratskhelia (PSG) și Alvarez (Atletico) – ambii 10 goluri speră să devină golgheterii Ligii Campionilor.

