Ce are special poporul yoruba, de unde provine Bakayo Saka, fotbalistul care a trimis-o pe Arsenal Londra în finala Ligii Campionilor

Arsenal este prima finalistă din Liga Campionilor, după ce a învins Atletico Madrid în returul de la Londra, decis de reușita lui Buyako Saka, fotbalist cu o apartenență etnică specială
Catalin Oprea
06.05.2026 | 07:11
Bukayo Saka este mândru de apartenanța la poporul yoruba FOTO X
Bukayo Saka este eroul lui Arsenal, care va juca finala Ligii Campionilor, programată pe 30 mai, la Budapesta. Fotbalistul de 24 de ani a marcat unicul gol al meciului cu Atletico Madrid, care îi trimite pe londonezi în a doua lor finală de UCL din istorie.

Saka este un reprezentant al poporului yoruba

Născut și crescut în Anglia, Saka este un reprezentant al poporului yoruba. Părinții lui au emigrat din Nigeria, unde se confruntau cu sărăcia și s-au stabilit în Ealing, un district din Londra. Deși asimilată britanic, ca mulți alți nigerieni, familia Saka e mândră de apartenența la poporul yoruba, un grup etnic din Africa de Vest care locuiește în anumite părți din Nigeria, Benin și Togo, o regiune denumită în mod colectiv Yorubaland.

Populația yoruba numără peste 50 de milioane de persoane în Africa și peste un milion în afara continentului, fiind reprezentată și în cadrul diasporei africane. Marea majoritate a yoruba trăiește în Nigeria, unde reprezintă 20,7% din populația țării, conform estimărilor Ethnologue, ceea ce îi face unul dintre cele mai mari grupuri etnice din Africa.

Yoroba este poporul cu cei mai mulți gemeni

Deși are o cultură bogată și numeroase tradiții, populația yoruba e recunoscută pentru ceva special. Are cea mai mare rată de nașteri gemelare din lume. Acest lucru se poate datora consumului ridicat de un tip specific de ignamă care conține un fitoestrogen natural ce poate stimula ovarele să elibereze un ovul din fiecare parte. Gemenii sunt foarte importanți pentru yoruba. Li se dau nume speciale și sunt sursa de inspirație pentru sculpturi din lemn.

Saka nu are un frate geamăn, ci unul mai mare, Abayomi Saka, care l-a sprijinit constant în cariera sa. Buyako a început fotbalul la Watford, dar la șapte ani a ajuns la Arsenal. Unde se află și acum, el trecând prin toate etapele dezvoltării la clubul londonez.

Buyako înseamnă „Dumnezeu a adus bucurie în viața mea”.

Tatăl lui Saka, Yomi, este modelul fotbalistului care până la 24 de ani a jucat 48 de meciuri pentru Anglia. „El este o sursă de inspirație uriașă pentru mine. Încă de când eram mic, m-a ajutat să rămân cu picioarele pe pământ și să rămân modest”, a spus fotbalistul.

Saka a explicat că bunica sa a ales numele „Bukayo” deoarece acesta înseamnă „aduce fericire” sau „Dumnezeu a adus bucurie în viața mea”.

Deși n-a împlinit 25 de ani, Saka pare că joacă de o viață în fotbalul mare. Pe 29 noiembrie 2018, el a debutat în prima echipă a lui Arsenal în meciul din Europa League împotriva lui Vorskla Poltava, intrând în minutul 68 în locul lui Aaron Ramsey.

Modelul lui Saka este Thierry Henry

Iar 1 ianuarie 2019, Saka a debutat în Premier League într-o victorie cu 4–1 împotriva lui Fulham, după ce a intrat în locul lui Alex Iwobi, un alt nigerian reprezentant al poporului yoruba. Saka a devenit astfel primul jucător născut în 2001 care a jucat într-un meci din Premier League.

Fotbalistul preferat al lui Saka este Thierry Henry, dar el l-a menționat și pe Alexis Sánchez ca sursă de inspirație. Dintre foștii coechipieri, Saka a afirmat că David Luiz l-a ajutat cel mai mult în cariera sa, spunând că brazilianul a făcut tot posibilul pentru a-i ajuta pe mulți dintre tinerii de la Arsenal atât pe teren, cât și în afara lui.

Saka este creștin practicant și citește Biblia în fiecare seară. În martie 2024, Saka a lansat propria sa gamă de sos peri-peri numită „PERi-PERi Saka” la lanțul de restaurante Nando’s. Saka are o relație cu Tolami Benson, fotomodel și influencer britanic, cu origini nigeriene.

A doua semifinală din Liga Campionilor este programată diseară, la Munchen, între Bayern și PSG. În tur, scorul a fost 5-4 pentru francezi.

