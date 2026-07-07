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Ce aroganță i-au făcut belgienii lui Donald Trump după ce au umilit SUA în optimile CM 2026. E daună totală pentru președintele american

Belgia a răspuns după victoria cu 4-1 în fața SUA din optimile CM 2026. Donald Trump, vizat direct de mesajul echipei lui Rudi Garcia.
Mihai Dragomir
07.07.2026 | 06:15
Ce aroganta iau facut belgienii lui Donald Trump dupa ce au umilit SUA in optimile CM 2026 E dauna totala pentru presedintele american
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Belgia, mesaj direct pentru Donald Trump după 4-1 cu SUA în optimile CM 2026. Foto: Colaj FANATIK.
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Belgienii nu au avut milă de americani în optimile CM 2026. Lukaku & Co. au învins cu 4-1 și au eliminat gazda turneului, ultima rămasă în competiție. Ce mesaj au postat „Dracii Roșii” la scurt timp după ce s-au răzbunat pe americani. Donalt Trump, vizat direct.

Belgia a răspuns americanilor. Mesaj pentru Donald Trump

Belgia a avut grijă să se răzbune pe SUA la meciul direct din optimile CM 2026. Europenii s-au impus cu 4-1 și s-au calificat mai departe, însă nu au uitat de faptul că Donald Trump a apelat direct la conducerea FIFA, înaintea meciului, pentru a „șterge” suspendarea atacantului american Folarin Balogun.

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„Anulează asta!”, a fost mesajul postat de belgieni, după victoria cu 4-1, la care au adăugat un emoticon cu un bărbat cu păr blond, aluzie clară la Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii. Postarea a strâns, într-o oră, o mie de comentarii, 27 de mii de aprecieri și peste 6 mii de repostări / distribuiri din partea internauților.

Val de ironii ale belgienilor pentru americani

Dar belgienii nu s-au oprit aici. Aceștia au mai lansat o ironie la adresa americanilor după victoria zdrobitoare obținută în optimile CM 2026, iar aceasta a avut legătură cu tradițiile diferite între continente. „Se numește FOTBAL!”, a fost un alt mesaj postat de belgieni, referindu-se la faptul că americanii denumesc acest sport drept „soccer”.

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Belgia, duel cu Spania în sferturile CM 2026

Pentru Belgia urmează un nou meci important la CM 2026, însă de data aceasta cu un adversar de calibru asemănător. Echipa lui Rudi Garcia va da piept cu Spania în sferturi. Confruntarea cu deținătoarea trofeului EURO 2024 va avea loc vineri, 10 iulie, de la ora 22:00.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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