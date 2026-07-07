Ce aroganță i-au făcut belgienii lui Donald Trump după ce au umilit SUA în optimile CM 2026. E daună totală pentru președintele american

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Belgienii nu au avut milă de americani în optimile CM 2026. Lukaku & Co. au învins cu 4-1 și au eliminat gazda turneului, ultima rămasă în competiție. Ce mesaj au postat „Dracii Roșii” la scurt timp după ce s-au răzbunat pe americani. Donalt Trump, vizat direct.

Belgia a răspuns americanilor. Mesaj pentru Donald Trump

Belgia a avut grijă să se răzbune pe SUA la meciul direct din optimile CM 2026. , însă nu au uitat de faptul că

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„Anulează asta!”, a fost mesajul postat de belgieni, după victoria cu 4-1, la care au adăugat un emoticon cu un bărbat cu păr blond, aluzie clară la Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii. Postarea a strâns, într-o oră, o mie de comentarii, 27 de mii de aprecieri și peste 6 mii de repostări / distribuiri din partea internauților.

Overturn this. 🧏‍♂️ — Belgian Red Devils (@BelRedDevils)

Val de ironii ale belgienilor pentru americani

Dar belgienii nu s-au oprit aici. Aceștia au mai lansat o ironie la adresa americanilor după victoria zdrobitoare obținută în optimile CM 2026, iar aceasta a avut legătură cu tradițiile diferite între continente. „Se numește FOTBAL!”, a fost un alt mesaj postat de belgieni, referindu-se la faptul că americanii denumesc acest sport drept „soccer”.

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It”s called s̶o̶c̶c̶e̶r̶ 𝐅𝐎𝐎𝐓𝐁𝐀𝐋𝐋. 😎 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils)

Belgia, duel cu Spania în sferturile CM 2026

Pentru Belgia urmează un nou meci important la CM 2026, însă de data aceasta cu un adversar de calibru asemănător. Echipa lui Rudi Garcia va da piept cu Spania în sferturi. Confruntarea cu deținătoarea trofeului EURO 2024 va avea loc vineri, 10 iulie, de la ora 22:00.