Ce ascund concurenții de la Survivor România. Carmen Grebenișan i-a dat de gol: „O zic eu!”

Concurenții se prefac la Survivor România? Carmen Grebenișan i-a dat în vileag pe războinici

s-a arătat extrem de mirată de faptul că participanții cu care e colegă la Survivor România susțin că nu există nicio tensiune în grup. Dimpotrivă, Carmen a vrut să le spună telespectatorilor că realitatea din Dominicană e una complet diferită față de ce ar vedea unii la televizor.

Grebenișanca a mărturisit că tensiunea se poate tăia cu cuțitul în tribul Taino și că ei nu i s-a întâmplat niciodată să nu își vorbească deloc cu cineva, mai ales dacă trebuie să împartă un spațiu. Rivalitățile au ajuns, așadar, atât de mari în show-ul de la PRO TV, încât unii concurenții nu vor nici măcar să se mai vadă!

Carmen Grebenișan, despre ce se petrece la Survivor România: „Dacă lumea de acasă nu o vede, o zic eu”

„Eu așa ceva acasă nu pățesc. Să stau în aceeași casă cu un om și să nu vorbesc deja de câteva zile… Eu nu zic că eu îmi fac treaba… Dar mai deschid câte un subiect, chit că nu e legat de joc, de mâncărurile de acasă… Se continuă un pic discuția pe tema asta și după aia se oprește.

Oamenii ăștia nu știu cum stau în tensiunile astea și după aia le bagă sub preș. Eu nu înțeleg cum poți să zici că nu există nicio tensiune, pentru că o văd.

Dacă lumea de acasă nu o vede, o zic eu: este, este o mega-tensiune! N-ai cum să nu o vezi!”, a declarat Carmen Grebenișan în ediția Survivor România difuzată luni, 1 mai,

Tensiunea a apărut în grupul războinicilor după ce aceștia nu și-au mai asumat scoaterea în față a lui la eliminarea care a avut loc miercurea trecută, pe 26 aprilie 2023. Concurenții din tabăra albastră au dat în retragere, punând toată răspunderea în cârca lui Robert Moscalu, cel care l-a nominalizat direct pe Andrei.

Andrei Krișan și Robert Moscalu se contrazic non-stop

În opinia lui Carmen Grebenișan, războinicii de la Survivor România și-au dorit cu toții să scape de Krișan, doar că acum, văzând că băiatul s-a salvat, vor să schimbe strategia. Robert, spre deosebire de colegii săi, a spus care e motivul pentru care l-a votat pe Krișan.

„Nu a fost votat pentru că e foarte puternic. S-au adunat prea multe. S-au adunat multe răutăți, neasumări. De la început. Cu Krișan am ceva de la început. El e inexistent în acest concurs”, a spus Robert la testimoniale, precizând că Andrei l-ar fi luat la mișto vorbindu-i ba în engleză, ba în maghiară.

„Și tu, că mă faci în fel și chip, e în regulă. Și mă și nominalizezi pentru că-s trădător, și asta e ok. Deci astea sunt chestii normale. Eu, pentru că ți-am zis let s go în română și în ungurește… E răutate”, s-a apărat Andrei Krișan de la Survivor România.

În toată această poveste, Carmen e de părere că Robert se victimizează și Krișan are dreptate. „Ți s-au zis lucruri mai grele și ai trecut cu vederea peste”, este reproșul pe care Carmen Grebenișan i-l aduce lui Robert Moscalu.