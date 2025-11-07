Ce ascunde ancheta de la Liberty Galați și cum au ajuns bani din România către rușii de la Gazprom. Compania, datorii de 4 miliarde de lei

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri indian care se află în fruntea Liberty Galați, companie care a intrat în vizorul procurorilor, ar fi desfășurat un mecanism extrem de complicat de fraudă, firmele la care este acționar sau le administrează înregistrând rezultate catastrofale în ultimii ani. Banii ar fi fost scoși din țară și virați, printr-o operațiune încâlcită, care dă bătăi de cap și celor mai experimentați juriști, o parte din sume ajungând inclusiv în conturile rușilor de la Gazprom.

Ancheta Parchetului General zguduie industria oțelului: Liberty Galați ar fi furat statul român

Un nou dosar de proporții zguduie statul român, iar de data asta în centrul atenției este magnatul indian Sanjeev Gupta, un afacerist cu legături de business extrem de controversate. Omul de afaceri care deține Liberty Galați SA (și multe alte firme) ar fi adus prejudicii uriașe statului român, conform anchetei în desfășurare a Parchetului General.

Certificate de emisii de gaze cu efect de seră vândute către Gazprom

Este vorba despre o fraudă financiară estimată la 300 de milioane de euro care ar fi avut loc la fostul Sidex Galați. În dosar, vineri, 7 noiembrie 2025, anchetatorii au efectuat percheziții în județele Ilfov și Galați, dar și în București, inclusiv la sediul central al companiei și la locuințele unor persoane din conducere. Procurorii suspectează că, începând cu anul 2019, o parte din șefii combinatului ar fi delapidat fonduri prin companii care aparțin, în realitate, tot lui Gupta, dar înregistrate în străinătate, în special în Singapore. Scopul a fost evitarea taxelor și umplerea buzunarelor bogaților care conduc întregul mecanism, din ce reiese până acum.

Prima schemă identificată este vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în valoare de 130 de milioane de euro, inclusiv către compania rusească Gazprom. Banii obținuți ar fi fost transferați mai departe, apoi, către firme din Singapore, iar apoi compania a fost nevoie să cumpere certificatele înapoi la un preț dublu. Ca o paranteză, aceste certificate sunt niște documente pe care marile companii industriale trebuie să le aibă ca să acopere poluarea pe care o produc.

Companiile din grupul indianului Sanjeev Gupta, pierderi pe bandă rulantă

O altă metodă depistată de procurori în marea anchetă privind Liberty Galați este încheierea de contracte de împrumut sau de garanții între companie și firme din afara României, controlate de aceiași oameni. Banii destinați investițiilor în fabrică au fost redirecționați către companiile din Singapore, fără un motiv real. au descoperit, de asemenea, și jonglerii făcute cu achizițiile fictive și serviciile de consultanță.

Care este situația financiară la zi a grupului Liberty Galați? FANATIK a descoperit că lucrurile nu au stat deloc roz la ultimele rapoarte trimise către ANAF. Profiturile sunt în scădere, iar datoriile sunt uriașe. Liberty Galați SA este acționară în mai multe firme, printre care Liberty Solar SRL și Liberty Medical Recycling Balkan SRL. Liberty Galați SA a înregistrat, în 2024, o pierdere a profitului net de 1.615.521.000 de lei. Din grupul Liberty, firma Liberty Services Center Galați SRL, de exemplu, are pierderi de 1.376.000 lei, iar Min-Est SA de 4.730.000.

Gupta, administrator al mai multor firme cu datorii colosale

Din firmele unde Liberty Galați SA este acționară majoritar, descoperim și una care a făcut ceva profit în 2024: 1.852.000 lei la Liberty Metal Recycling Balkan SRL. Boss-ul din spatele industriei metalurgice, Sanjeev Gupta, are, însă, acțiuni la o serie de alte companii, precum și la Banca Română de Credite și Investiții (BCRI). Gupta este administrator la Simec Energy Holdings România SRL, ADMET SA, Liberty Energies CEE SRL, Marble Power CEE SRL (atenție, prin această firmă s-ar fi virat banii către Gazprom Rusia), Liberty Services Center SRL. Mai este reprezentant asociat la Romportmet SA și Liberty Tubular Products SRL.

Nici la firmele mai sus enumerate nu s-au înregistrat câștiguri în ultima raportare consultată de FANATIK. Dezastrul e pe linie la fiecare din companiile de mai sus pe care Gupta le administrează sau în care e asociat:

Admet SA: pierdere de 167.000 de lei;

Simec Energy Holdings SRL: scădere de 152.000 lei;

Romportmet SA: pierdere de 17.920.000 lei;

Liberty Tubular Products: pierdere de 5.590.000 lei;

Liberty Services Center: pierdere de 1.376.000 lei.

Nu doar pierderile sunt relevante când vorbim despre firmele din grupul Liberty, controlate de Gupta. Liberty Galați SA, cu toate firmele din portofoliu, are datorii de peste 4 miliarde de lei. Din acest concern, firma Liberty Tubular Products are una din cele mai mari datorii, de 244 de milioane de lei.

Bloomberg: Gupta, acuzat de spălare de bani și fraudă în mai multe țări

Omul care se află în spatele acestei afaceri dubioase nu este la prima suspiciune că metoda sa de succes este fraudarea și eludarea legilor prin tehnici din ce în ce mai sofisticate. Presa străină a semnalat neregulile observate la Gupta în mai multe articole, unul din cele mai ample

Afaceristul britanico-indian a reușit, semnalează publicația menționată, să supraviețuiască în mod miraculos, deși, așa cum arată datele din România, profiturile sunt în scădere, iar datoriile sunt mari. Industriașul britanic a reușit să păstreze cea mai mare parte din imperiul său de fabrici de oțel, chiar și atunci când creditorii îl presau și autoritățile au deschis anchete pentru suspiciuni de fraudă și Bloomberg spunea că norocul începe să îl părăsească pe magnatul din industria oțelului.

De ce se prăbușește imperiul magnatului: Chinezii i-au stricat calculele

Compania sa, Speciality Steel UK Ltd. s-a prezentat anul trecut în fața unei instanțe din Londra, încercând să evite lichidarea. Aceasta operează mai multe fabrici din nordul Angliei și a propus un plan de restructurare prin care mulți dintre creditori ar urma să nu mai recupereze aproape nimic din banii datorați. Gupta a amenințat în instanță cu intrarea în faliment, lăsându-i cu buzele umflate pe creditorii care nu acceptau propunerea sa de înțelegere. Ca și alți producători, indianul a fost lovit puternic de importurile ieftine din China, unde s-a ajuns la o supraproducție masivă. În tot acest timp, afaceristul e acuzat pentru că duce o viață extravagantă, în timp ce firmele sale se luptă pentru supraviețuire și zeci de mii de angajați riscă să rămână pe drumuri.

Boss-ul de la Liberty Galați, datorii ținute la secret în Marea Britanie

Conglomeratul său este investigat nu doar în România, ci și în Franța și Marea Britanii. Acuzațiile? Aceleași: fraudă și spălare de bani. Procurorii au început să îl ia la rost după prăbușirea principalului său creditor, Greenshill Capital, în anul 2021. Multe din companiile lui Gupta au avut probleme în ultimii ani, din cauza pieței tot mai dificile a oțelului, iar filiala din UK a Speciality Steel și-a redus deja o parte din producție.

În planul de restructurare depus la tribunal, unii din creditori au spus că vor primi doar 0,1% din sumele pe care trebuie să le primească de la companiile magnatului. Totuși, Bloomberg mai punctează că nu se știe cu exactitate cât de îndatorată este Speciality Steel, căci o mare parte din datorii sunt contestate, iar compania nu și-a mai depus bilanțurile în Marea Britanie din 2019 încoace. Acum șase ani avea datorii de 245 de milioane de lire sterline. Astăzi, acestea ar putea fi chiar și de 7-8 ori mai mari.

Ungurii l-au trimis la plimbare pentru că nu a investit la fabrica de oțel de la vecini, iar muncitorii nu erau plătiți cu lunile

Gupta a avut necazuri și cu vecinii României. În 2023, a cumpărat în Ungaria o fabrică de oțel falimentară, însă relația dintre Liberty Steel și guvernul lui Viktor Orban s-a deteriorat pentru că angajații nu au mai fost plătiți. Autoritățile maghiare au acuzat compania că nu și-a respectat promisiunile de investiții și au emis un decret prin care s-a stabilit lichidarea în regim de urgență a firmelor deținute de Liberty. Într-o altă țară din Europa, Cehia, creditorii au cerut intrarea în faliment a unei companii deținute de afacerist, după ce s-au descoperit datorii de peste 300 de milioane de dolari.