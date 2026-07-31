Firma Alindo Impex SRL, de la care a închiriat Dinamo microbuzul implicat în accidentul mortal, contracte cu Primăria Elenei Lasconi! Exclusiv

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Accidentul grav, soldat cu , în care a fost implicată delegația echipei Dinamo 2, aflată în cantonament la Câmpulung, a adus în atenție și firma care a închiriat microbuzul. Analiza FANATIK a datelor disponibile pe Termene.ro și a documentelor publice scoate la iveală detalii despre activitatea companiei, situația sa financiară și contractul prin care aceasta operează transportul public din municipiu.

Firma care a închiriat microbuzul implicat în accidentul mortal, monopol pe transportul local din Câmpulung

SC Alindo Impex SRL a fost înființată, potrivit o, la 3 martie 1993 și are o vechime de 33 de ani. Obiectul principal de activitate autorizat este „transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic”, în timp ce în evidențele Ministerului Finanțelor apare încadrată la codul CAEN privind transporturile cu taxiuri. Societatea are sediul social în municipiul Câmpulung, județul Argeș, fiind administrată și deținută integral de Dumitru Colonescu. De-a lungul anilor, conform informaţiilor prezentate de-a lungul vremii de presa locale, Colonescu a deţinut şi deţine în continuare molopolul pe transportul local de pasageri în Câmpulung, la multe dintre licitaţiile la care a participat pentru semnarea contractelor cu Primăria şi Consiliul Local fiind singura firmă ce s-a înscris.

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Dincolo de activitatea comercială, firma Alindo Impex SRL are de foarte mulţi ani un rol important în transportul local din Câmpulung Muscel. Documente publice ale Consiliului Local arată că societatea a continuat să opereze traseele de transport public după ce autoritățile au decis prelungirea contractului de delegare a serviciului, până la desemnarea unui nou operator.

Compania de transport, contract cu Primăria Câmpulung înainte de tragedie

Firma a fost operator de serviciu public în municipiul Câmpulung începând cu anul 2019, o înțelegere prelungită succesiv de Consiliul Local pentru a se evita blocarea orașului. Administrația locală se află, în prezent, în proces de reorganizare și stabilire a unei noi modalități de gestiune pentru transportul local. Din documentele postate pe site-ul Primăriei Câmpulung, condusă de Elena Lasconi, rezultă că operatorul de transport achită către autoritatea locală o redevență de 5.000 de euro pe an pentru cele patru trasee acordate inițial, la un preț de 3 lei/călătorie, nemodificat din anul 2022. Asta a dus la încasări de aproape 220.000 de lei în anul 2024 pentru operatorul Alindo Impex, arată Primăria Câmpulung.

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Într-un Studiu de oportunitate din martie 2025, instituția arată că municipiul nu deține un serviciu public având ca obiect activitatea de transport de persoane, iar înființarea și autorizarea unui asemenea serviciu ”ar presupune o organizare complexă” „În prezent, în Municipiul Câmplung există două proiecte de investiții aflate în derulate în parteneriat cu UAT Valea Mare-Pravîț, demarate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, anume: Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de autobuze și microbuze electrice și stații de încărcare, respectiv Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de stații de așteptare SMART, prin intermediul ADI Trans Muscel, cu termen de implementare previzionat 30.06.2026”, se arată în documentul citat.

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Deşi are contracte cu Primăria Elenei Lasconi de ani buni, firma Alindo Impex SRL raportează pierdere în 2025 și zero angajați!

Cu toate acestea, situația financiară a firmei nu pare a fi una prea fericită. Potrivit datelor raportate pentru anul 2025, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 263.804 lei, cu doar aproximativ 3% mai mare decât în anul precedent. În schimb, compania a încheiat exercițiul financiar cu o pierdere netă de 24.544 de lei, după ce în 2024 raportase profit. Evoluția din ultimii ani arată că cifra de afaceri a rămas relativ constantă, oscilând între aproximativ 190.000 și 260.000 de lei anual, fără creșteri spectaculoase. În schimb, profitabilitatea companiei a variat considerabil. După un profit net de peste 66.000 de lei în 2021 și unul de peste 26.000 de lei în 2024, firma a revenit pe pierdere în 2025.

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Un alt indicator care atrage atenția este evoluția numărului de angajați. Dacă în urmă cu mai bine de un deceniu societatea avea între 16 și 18 salariați, efectivul s-a redus treptat de la an la an. În 2024 mai figurau trei angajați, iar pentru anul 2025 bilanțul indică un număr mediu de zero salariați. Datele contabile nu explică modul în care compania își desfășoară activitatea, fiind posibil ca aceasta să utilizeze alte forme legale de colaborare, însă indicatorul reprezintă una dintre cele mai vizibile schimbări din istoricul societății.

Cum este evaluată societatea comercială din punct de vedere financiar și fiscal

Platforma Termene.ro atribuie societății un risc comercial ridicat și un risc juridic ridicat. Nota generală de evaluare este de 1,4, iar capacitatea estimată de plată este de 1.477 de lei. În același timp, estimarea privind probabilitatea de insolvență este de doar 0,17%, compania fiind încadrată la risc foarte scăzut din perspectiva intrării în insolvență. Cu alte cuvinte, indicatorii comerciali și juridici sunt evaluați separat față de probabilitatea ca societatea să intre în incapacitate de plată. Din punct de vedere fiscal, firma apare cu statut activ și fără datorii restante la ANAF. Totodată, în baza de date consultată nu figurează facturi neachitate raportate în sistemul Business Credit Control, iar media întârzierilor la plată este de zero zile. Aceste date arată că societatea nu înregistrează, potrivit informațiilor disponibile pe platformă, restanțe fiscale sau comerciale raportate.

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Există însă și un element care iese în evidență în fișa fiscală a companiei. Statutul privind TVA apare ca „anulat”, conform informațiilor afișate de Termene.ro. Platforma nu explică motivele care au dus la această situație, astfel că acest aspect poate fi lămurit doar de reprezentanții societății sau de autoritățile fiscale.

Analiza mai arată că ALINDO IMPEX SRL nu figurează cu contracte directe în SICAP, nu are proiecte europene și nici activități de import-export raportate. În plus, în fișa publică a companiei nu sunt afișate autorizații de transport, însă această mențiune nu înseamnă automat că operatorul nu deține autorizațiile necesare, ci doar că acestea nu apar în datele disponibile pe platforma consultată. În ceea ce privește structura companiei, aceasta este una simplă. Societatea este deținută integral de Dumitru Colonescu, care ocupă și funcția de administrator. Termene.ro nu indică participarea firmei în alte societăți comerciale și nici conexiuni cu alte companii.

Patronul Colonescu spune că nu ştie de accidentul în care Poliţia a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, apoi nu a mai răspuns apelurilor FANATIK

Patronul SC Alindo Impex SRL a fost contactat de FANATIK și a oferit, în premieră, o reacție pe marginea cazului, despre care publicația noastră a relatat anterior . La momentul respectiv, . După încheierea primului apel, redacția l-a contactat din nou, în speranța că va reveni cu explicații suplimentare sau va clarifica împrejurările în care s-a produs accidentul. De această dată, reacția sa a fost la fel de evazivă. Ulterior, deși FANATIK a încercat în repetate rânduri să îl contacteze pentru a verifica dacă informațiile prezentate mai sus se confirmă și pentru a obține un punct de vedere oficial, patronul firmei nu a mai răspuns apelurilor.

Totodată, redacția a încercat să afle și sub ce formă contractuală își desfășura activitatea bărbatul de 83 de ani aflat la volanul microbuzului în momentul accidentului, în condițiile în care SC Alindo Impex SRL figurează în evidențele publice fără niciun angajat declarat. Până la publicarea acestui articol, aceste întrebări au rămas fără răspuns. Toate aceste informații capătă o relevanță aparte după .

Microbuzul închiriat de la ALINDO IMPEX SRL, în care se aflau jucători și membri ai staffului echipei secunde Dinamo, a fost implicat într-un grav accident rutier, în urma căruia o persoană și-a pierdut viața, iar jucători minori şi , au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ancheta autorităților urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului, inclusiv dacă au existat eventuale defecțiuni tehnice sau alte cauze care au contribuit la producerea tragediei.