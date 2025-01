Rapid a urcat pe loc de play-off la capătul etapei cu numărul 22 din SuperLiga României. Formația antrenată de Marius Șumudică grație și . Chiar și așa, giuleștenii nu s-au bucurat după această victorie.

Ce atacant i-au cerut fanii Rapidului lui Șumudică? „E plin de antrenori în spatele băncii mele”. Dezvăluiri din vestiar după 2-1 cu Iași: „Nu se auzea nici musca”

Cu David Ankeye în tribunele stadionului din Giulești, Rapidul s-a impus greu pe teren propriu în fața celor de la Poli Iași. Borisov Burmaz a fost luat la țintă de fanii Rapidului și .

Situația l-a deranjat pe antrenorul Marius Șumudică, care a relatat în direct la FANATIK SUPERLIGA că reacția acestora este de neînțeles, în condițiile în care acesta este singurul atacant pe care îl are în lot în acest moment, mai ales după .

„Nici asta nu mi se pare ok din punctul ăsta de vedere, i-am dat șansă, este un jucător pe care mă bazez în momentul de față, este singurul meu atacant, nu am nicio altă soluție. Mai auzeam fel de fel de păreri, am atâția antrenori în spatele băncii încât m-am săturat. Că de ce nu l-am jucat pe Rareș Pop vârf.

Dacă acum l-ați inventat și pe Rareș Pop vârf de atac, înseamnă că.. Să joc cu el vârf, păi el nu poate să joace decât bandă. Eu nu stau decât în Burmaz în momentul de față și poate la o soluție, dar nu știe să joace cu spatele la poartă, ar fi Dobre ca viteză dacă găsesc spații.

Dar având în vedere faptul că eu întâlneam o echipă, care în mare parte juca defensivă, mie îmi trebuia un jucător abil, un jucător care să dai pe el, să țină mingea, să intre în combinații, singura soluție era Burmaz”, a început Marius Șumudică.

Marius Șumudică: „Nu se auzea nici musca, nu am văzut în viața mea, am crezut că nici nu intraseră în cabină”

Tehnicianul celor de la Rapid a comentat și situația de la finalul partidei câștigate de Rapid cu Poli Iași, când jucătorii formației din Giulești nu au celebrat faptul că au urcat pe loc de play-off, acesta fiind unul dintre obiectivele clubului în acest sezon.

Marius Șumudică a transmis că presiunea care este în prezent pe umerii jucătorilor își pune amprenta în starea de spirit a acestora.

„Acum și suporterii trebuie să înțeleagă, suntem puși în fața faptului împlinit, nu-l avem decât pe Burmaz. Îți dai seama că nu-mi pică bine nici mie și nici jucătorului. Eu după meci nu intru în cabină, asta voi vorbi și voi vedea. M-a deranjat că a venit cineva din cadrul staff-ului și mi-a zis: ‘Te rog frumos du-te la ei, că au ieșit toți cu capul plecat, nu există niciun fel de bucurie, nu au carismă, toți sunt abătuți’.

Am intrat la un moment dat și le-am spus: ‘Băi băieți, ce s-a întâmplat? Ați câștigat. Sunteți pe locul 6’. Mi s-a spus că parcă e înmormântare. Le-am zis: ‘Asta e, capul sus, am câștigat, am ajuns acolo’. Am avut o sumedenie de ocazii. ‘Ați uitat să vă bucurați, care e situația?’. Probabil datorită presiunii care se pune.

Nu se auzea nici musca, nu am văzut în viața mea, am crezut că nici nu intraseră în cabină. Sunt jucători care pot crește, foarte mulți tineri, iar am început cu trei U21, jucători care nu au în spate performanțe notabile, jucători care nu au fost învățați să joace cu sabia deasupra capului..”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

