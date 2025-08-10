Sport

Ce atmosferă o așteaptă pe FCSB în Scoția, în Europa League. Scenografie spectaculoasă a fanilor lui Aberdeen în derby-ul cu Celtic. Foto

Aberdeen, înainte de play-off-ul din UEFA Europa League, se duelează cu Celtic în a doua etapă din campionatul Scoției. Fanii echipei „The Dons” au pregătit o scenografie spectaculoasă.
Iulian Stoica
10.08.2025 | 15:06
Ce atmosfera o asteapta pe FCSB in Scotia in Europa League Scenografie spectaculoasa a fanilor lui Aberdeen in derbyul cu Celtic Foto
ULTIMA ORĂ
Scenografie deosebită pregătită de suporterii lui Aberdeen în meciul cu Celtic. Sursă foto: Colaj Fanatik

După succesul în fața lui Drita, scor 3-2, FCSB se gândește deja la play-off-ul din UEFA Europa League, acolo unde ar putea da de Aberdeen. Până la duelul cu campioana României, „The Dons” s-a duelat cu Celtic, iar scenografia pregătită de suporteri a fost de-a dreptul spetaculoasă.

ADVERTISEMENT

Aberdeen, scenografie spectaculoasă în meciul cu Celtic

Aberdeen și Celtic se duelează în etapa a 2-a din Scottish Professional Football League, iar startul meciului a fost de-a dreptul spectaculos, suporterii echipei gazdă pregătind o scenografie de senzație.

Mai exact, în startul partidei de pe „Pittodrie Stadium”, fanii lui Aberdeen au afișat un banner imens, imaginea afișată fiind Cupa Scoției, câștigată în sezonul trecut chiar în fața lui Celtic.

ADVERTISEMENT

Pe lângă scenografie, suporterii echipei gazdă au afișat și mesajul „there is a light that never goes out” (n.r. – există o lumină care nu se stinge niciodată), referința fiind la o melodie foarte cunoscută din partea trupei „The Smiths”.

În cazul în care va trece de Drita, FCSB se va duela cu Aberdeen în play-off-ul din UEFA Europa League. Cota de piață a roș-albaștrilor este mai bună, însă cu siguranță posibila „dublă” cu scoțienii nu va fi deloc ușoară.

ADVERTISEMENT
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața...
Digi24.ro
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”

Echipele de start din Aberdeen – Celtic

Aberdeen: Mitov – Jensen, Milne, Dorrgington, Devlin – Shinnie, Nilsen – Milanovic, Aouchiche, Keskinen – Yengi. Rezerve: Suman, Polvara, Clarkson, Boyd, Palaversa, Sokler, Morris, Molloy, Kjartansson. Antrenor: Jimmy Thelin.

ADVERTISEMENT
Adrian Petre a semnat! Patronul clubului a confirmat transferul:
Digisport.ro
Adrian Petre a semnat! Patronul clubului a confirmat transferul: "Are liniște aici, are de toate"

Celtic: Schmeichel – Johnston, Carter-Vickers, Scales, Tierney – McGregor, Hatate, Nygren – Forrest, Idah, Maeda. Rezerve: Sinisalo, Trusty, Yang, McCowan, Shin, Kenny, Engels, Bernardo, Ralston. Antrenor: Brendan Rodgers.

ADVERTISEMENT
1,98 este cota pe „2 solist” în Drita - FCSB
Live video Liga 2, etapa 2. Corvinul – Chindia 1-0. Cum arată clasamentul
Fanatik
Live video Liga 2, etapa 2. Corvinul – Chindia 1-0. Cum arată clasamentul
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Manchester City renunță la fotbalistul de 117...
Fanatik
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Manchester City renunță la fotbalistul de 117 milioane de euro! Starul va semna cu o altă formație din Premier League
Cristi Chivu vrea să scape de un campion mondial de la Inter Milano!...
Fanatik
Cristi Chivu vrea să scape de un campion mondial de la Inter Milano! Înlocuitorul acestuia ar putea sosi de la Genoa lui Dan Șucu
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Grădinescu a IZUBCNIT la adresa membrului Generației de Aur: 'Nu mi-a plăcut niciodată!'
iamsport.ro
Grădinescu a IZUBCNIT la adresa membrului Generației de Aur: 'Nu mi-a plăcut niciodată!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!