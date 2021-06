Gică Craioveanu știe ce atuu are Universitatea Craiova în lupta la titlu: „Este perfect pentru noi.” Video

, acolo unde „juveții” au parte de cele mai bune condiții pentru noul sezon competițional. Oltenii au început și seria meciurilor amicale, însă partida cu FC UFA s-a încheiat cu o înfrângere, scor 0-2.

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește campania de achiziții, patronul Mihai Rotaru a reușit deja să aducă fotbaliști la echipă. David Lazar și sunt cele mai răsunătoare nume care și-au dat acordul să evolueze la Știința în stagiunea următoare.

Gică Craioveanu a anunțat ce atuu are Universitatea Craiova în lupta la titlu: „Mi-a dat senzația că este perfect pentru noi”. Ce a spus despre primul amical al verii pentru Știința

Gică Craioveanu se află în cantonamentul Universității Craiova din Austria și a oferit un interviu pentru site-ul oficial al clubului. „Grande” a tras concluziile după meciul amical cu FC UFA: „După foarte mulți ani sunt din nou în cantonament cu Universitatea Craiova. Am mai fost acum doi ani și după am avut un sezon destul de bun.

ADVERTISEMENT

Îmi amintesc că nici atunci nu am avut rezultate foarte bune în amicale. E greu să ai rezultate, în principal este pregătirea fizică. Principal este să te pui la punct. Eu am spus mereu, meciurile amicale nu contează, contează cele oficiale.

Eu zic că a fost un meci tipic de pregătire cu UFA. Echipa a încercat să aibă posesia. Dinamica a fost destul de bună după atâta timp. Totuși, ei au fost mai inspirați decât noi. Am avut două ocazii, Ofosu și Markovic. Ei au marcat din prima. Un lucru bun este că am văzut puști talentați. Cred că e bună această mestecătură între cei tineri și cei experimentați. Sper să ajute echipa și să avem un sezon bun. Sper din tot sufletul să ieșim campioni,” a declarat Gică Craioveanu.

ADVERTISEMENT

Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a analizat și transferurile făcute de club până acum: „Eu cred că sunt două, trei achiziții bune. A venit Lazar să le facă concurență lui Mirko și lui Popescu. Jucători cu experiență. A venit Găman, eu zic că aduce un plus de experiență, de știința jocului. A demonstrat. Eu zic că avem o amestecătură foarte bună între veterani și puști.

CFR Cluj are experiență, FCSB are jucători talentați, iar noi avem puțin din amândouă. De aceea sunt încrezător. Sunt foarte mari premise. Avem un antrenor foarte bun, cu experiență. Mi-a dat senzația în anumite meciuri că este un antrenor perfect pentru Universitatea.”

ADVERTISEMENT

Amintirile lui Gică Craioveanu: „Marian Bondrea ne-a pus să facem Hora Unirii cu mingea medicinală.” „Finala” cu CFR Cluj, cel mai trist meci din cariera de conducător a lui „Grande”

Fotbalul a evoluat în timp, iar metodele de pregătire s-au schimbat, lucru recunoscut și de Gică Craioveanu. Acesta a supravegheat mai multe antrenamente ale „juveților” din Austria și a recunoscut că și-ar fi dorit să prindă și el asemenea antrenamente care se bazează mai mult pe pregătirea cu mingea:

E foarte diferit față de ceea ce făceam noi. Făceam foarte mult fizic. Alergam câte 10-12 kilometri la fiecare antrenament, cu Marian Bondrea, cu Piți…era foarte greu. Acum se pune foarte mult accent pe intensitate, antrenamente scurte, dar cu intensitate. Îmi plac mai mult cele de acum. Noi alergam fără minge și fără nimic. Îmi aduc aminte cu Marian Bondrea, ne-a pus să facem „Hora Unirii” cu mingea medicinală.”

ADVERTISEMENT

Primul meci oficial al Craiovei va fi cu un trofeu pe masă. Pe 10 iulie, : „Supercupa este un trofeu important pentru orice echipă din România. E meciul între cele mai bune echipe ale sezonului trecut. Am încredere în băieți, în Marinos Ouzounidis.

Eu zic că un meci ca acesta îți va da un moral foarte bun. E clar că ne motivează meciul cu CFR, e vorba de revanșă, a fost și Supercupa și acea finală. Acel joc a fost cel mai trist ca mine ca director de imagine al Craiovei. Un meci în care aveam atâtea speranțe. Cred că toți jucătorii au dorință de revanșă, dar trebuie dusă cu cap.

ADVERTISEMENT

Avem o echipă mult mai bună față de cele două adversare pe care le putem întâlni în Europa, jucători mult mai talentați. Sunt cel mai fericit pentru că am avut norocul să fiu foarte iubit la Craiova. Cred că am suferit cel mai mult că nu am avut fani. Mă bucur și pentru ei,” a mai declarat Gică Craioveanu.