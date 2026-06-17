Ce au căutat românii pe Google de când a început Campionatul Mondial 2026. Țările despre care nu știau unde se găsesc

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Campionatul Mondial de fotbal 2026 are loc în trei țări, SUA, Mexic și Canada. Se desfășoară în perioada 11 iunie – 19 iulie, la start fiind 48 de echipe. Descoperă în rândurile de mai jos ce au căutat, de fapt, românii pe Google de când a început evenimentul sportiv.

Națiunile căutate de români legat de Cupa Mondială 2026

Vara aceasta suporterii din lumea întreagă stau cu sufletul la gură. aduce 104 partide, cel mai mare număr întregistrat până acum. Ediția cu numărul 23 este una istorică pentru că aduce în prim-plan naționale care debutează pentru prima oară, dar și despre care mulți oameni nu știau nimic.

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Surprizele au fost unele uriașe, chiar și pentru români. Foarte mulți cetățeni au folosit Google pentru a găsi informații prețioase despre unele națiuni de pe glob. Unii dintre aceștia au vrut să știe de unde vin jucătorii naționalei de fotbal din Curacao. Sportivii au fost învinși de Germania, scor 7-1, însă au reușit să iasă în evidență într-un mod plăcut.

Puțini știu că această țară este una dintre cele cinci insule care formează Antilele Olandeze. E un teritoriu independent, situat la o distanță de 65 kilometri de Venezuela. Mai mult decât atât, este cea mai mare insula din trioul ABC (Aruba, Bonaire, Curaçao). Are o populație de aproximativ 150.000 de locuitori și peisaje care îți taie răsuflarea.

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Insula este scăldată în ape de smarald și este înconjurată de recife de corali. Destinația este excelentă pentru scuba diving și snorkeling. În trecut teritoriul a fost unul dintre cele mai importante centre ale comerțului cu sclavi pentru America de Sud și Caraibe. Astfel, spațiul s-a dezvoltat și a început să aibă o multitudine de clădiri coloniale cu o arhitectură inclusă în patrimoniul UNESCO.

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Mai mult decât atât, Curacao este considerată una dintre insulele cu cele mai frumoase plaje din lume. Specialiștii transmit că dispune de peste 35 de întinderi de nisip cu o varietate remarcabilă. Turiștii descoperă plaje săpate între stânci cu pereți abrupți sau cu nisip fin și o vegetație care se îmbină armonios cu întinderea de apă.

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Campionatul Mondial, motiv de căutare pe Google

Un alt cuvânt pe care românii l-au căutat pe zilele acestea este Capul Verde. Echipa națională de fotbal a evoluat împotriva Spaniei, scorul final fiind 0-0. Campionatul Mondial 2026 demonstrează faptul că mulți nu știu unde se află această națiune denumită și Republica Capul Verde. Concret, se găsește în arhipelagul cu același nume din regiunea Macaronesia din Oceanul Atlantic.

Așadar, teritoriul este poziționat în largul coastelor Africii de Vest, la sud de arhipelagul portughez Madeira. În urmă cu foarte multă vreme locul era un deșert, însă a început să se transforme când a fost descoperit de navigatorii portughezi, în secolul al XV-lea. Ținutul a fost colonizat de aceștia și abia în anul 1975 a devenit un stat independent.

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Oamenii din lumea întreagă aleg să-și petreacă aici vacanțele pentru că este un teritoriu exotic. Arhipelagul spectaculos dispune de plaje aurii, ape turcoaz și peisaje vulcanice. Toate aceste elemente creează cadrul ideal pentru un concediu memorabil în care relaxarea, natura și atmosfera autentică se îmbină perfect.

Localnicii sunt extrem de ospitalieri, acesta fiind principalul atuu al destinației. Cei care ajung în Capul Verde sunt întâmpinați cu zâmbete, muzică și voie bună. Tradițiile nu sunt lăsate deoparte, în timp ce sărbătorile locale și meșteșugurile tradiționale adaugă culoare și un farmec aparte. Insulele Sal și Boa Vista sunt la mare căutare pentru litoralul turistic.