Ce au comandat românii în serile de fotbal de la CM 2026. Fructul care domină clasamentul în care berea nu există

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Wolt, platformă digitală de livrare rapidă a comenzilor, a făcut un studiu privind cele mai cumpărate produse de către români în ultima lună. Totul raportat la faptul că în această perioadă serile și nopțile au fost dedicate CM 2026.

Căpșunile, în fruntea comenzilor făcute de români în timpul CM 2026

Vara toridă care s-a abătut asupra României a făcut ca românii să aleagă varianta de a comanda online pentru mesele cu prietenii la care s-au adunat să vadă sau pentru cumpărăturile rapide de zi cu zi.

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Analiza compară comenzile plasate în perioada 11-28 iunie cu cele din intervalul 24 mai – 10 iunie, și include comenzile din restaurante, supermarketuri, magazine non-food și comenzile de grup la nivel național.

În ciuda faptului că berea este cel mai apreciat produs de către fanii fotbalului, băutura nu apare în acest top. Iar, surprinzător, căpșunile sunt cel mai comandat produs din această perioadă, înregistrând o creștere de peste 1.100%.

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Fructele și băuturile, în preferințele românilor

Conform datelor furnizate de Wolt România, produsele comandate din supermarketuri au înregistrat cele mai mari evoluții din perioada analizată. Pe lângă căpșuni, românii au mai ales băuturile carbogazoase și biscuiții.

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Căpșuni: peste 1.100%

Băutură carbogazoasă la pachet: peste 800%

Biscuiți cu cremă de cacao: peste 650%

Banane: peste 500%

Pepene verde: peste 500%

Brânză cottage: peste 500%

Apă plată la recipient de cinci litri: aproape 490%

Cartofi congelați: peste 480%

Roșii românești: aproape 480%

Pâine albă feliată: peste 435%

Trebuie remarcat faptul că fructele proaspete au ocupat trei dintre primele cinci poziții. Creșterile înregistrate de apa la recipient mare, cartofii congelați, roșiile și pâinea feliată arată că utilizatorii au apelat la Wolt atât pentru produsele consumate în timpul meciurilor, cât și pentru cumpărăturile necesare pregătirii meselor acasă.

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Surpriză la comenzile din restaurante

Ierarhia comenzilor din restaurante este dominată în luna fotbalului de produsele sushi, care au crescut cu aproape 350%, depășind chiar și cele mai populare opțiuni de comfort food. În ierarhie au urmat, așa cum era de așteptat burgerii și cartofii prăjiți.

Produse sushi: aproape 350%

Meniuri combo cu burgeri: peste 310%

Cartofi prăjiți: aproape 300%

Maioneză: peste 250%

Extra-opțiunile din comandă au fost și ele printre preferatele românilor. Maioneza a fost unul dintre cele cinci produse cu cea mai mare creștere, semn că românii au completat comenzile de fotbal nu doar cu preparate principale, ci și cu garnituri și sosuri.

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Sectorul care a crescut pe timpul Mondialului

Perioada a adus o creștere de aproximativ 10% a comenzilor de grup la nivel național. Această funcție permite mai multor persoane să adauge produse în aceeași comandă, fiecare alegându-și separat preparatele dorite.

Interesant este și faptul că în topul achizițiilor non-food din această perioadă, ierarhia este condusă de produsele din categoria dedicată animalelor de companie, urmată de bunurile electronice.

Produse pentru animale de companie: aproape 25%

Electronice: peste 15%

Produse de beauty și îngrijire: +5%

Produse farmaceutice: aproape 5%

”Marile seri de fotbal sunt momente în care oamenii se adună, iar comanda devine parte din experiența de a urmări meciul împreună. Datele arată că românii au ales atât preparate familiare, precum burgerii și cartofii prăjiți, cât și opțiuni precum sushi.

Vedem, în același timp, că Wolt este folosit nu doar pentru mâncare, ci și pentru produsele de care utilizatorii au nevoie pe moment, de la electronice până la articole pentru animalele de companie”, a declarat Alexandru Ștefan, managerul Wolt România.