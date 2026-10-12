Ce au declarat cumnații Marius Șumudică și Bogdan Andone după FC Argeș – CFR Cluj 0-1: „Cu un ochi plâng! / E dureros!”

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Duelul cumnaților Marius Șumudică – Bogdan Andone a fost în prim-plan la duelul FC Argeș – CFR Cluj. La finalul jocului, vizibil emoționați, cei doi s-au lăudat reciproc.

Marius Șumudică, trist că l-a învins pe Bogdan Andone: „Cu un ochi plâng! Nici Guardiola nu o salva pe Botoșani!”

, grație golului marcat de Anton Kresic, în minutul 58, și a urcat pe locul 8 în clasament. Ardelenii au ajuns la 16 puncte și au depășit-o pe FCSB, care este pe 9, cu 15 puncte.

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Însă, Marius Șumudică a precizat că nu s-a putut bucura 100% de victorie. Antrenorul s-a declarat trist că și-a învins cumnatul, pe Bogdan Andone, pe care a ținut să-l laude pentru performanțele pe care le-a realizat la ultimele două cluburi: FC Botoșani și FC Argeș.

„Am fost două reprize diametral opuse. În prima repriză ne-au pus sub presiune, au avut niște șuturi de la distanță. Nu le-am dat șansa să aibă ocazii 1 conta 1, cu portarul. În schimb, am echilibrat în repriza a doua. Și jucătorii care au venit de pe margine au combinat bine. Am întâlnit o echipă disperată, care nu câștigase de ceva timp.

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Mă bucur că a rezistat gazonul, mai ales că a plouat două zile încontinuu. Mi-a arătat președintele nostru că la Cluj e soare, iar aici ploua de rupea. Cu un ochi râd, cu unul plâng. Pentru Bogdan, pentru Dani Coman, Bogdan e familia mea, știu ce fel de antrenor este, ce pasiune este. Nici Guardiola nu-i salva pe cei de la Botoșani de la retrogradare! Știu ce a făcut și la Pitești ”, a declarat Marius Șumudică, la flash-interviu.

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Tehnicianul grupării din Gruia a mărturisit că a fost profund afectat de eșecul din derby, cu U Cluj, 1-3. Șumudică a dezvăluit că nu a putut ieși din casă două zile și că singurul lucru pe care l-a făcut a fost să revadă partida și să urmărească atent jocul lui FC Argeș.

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„Nu am putut decât să umblu la mentalul jucătorilor mei în cele trei zile. Am fost puțin mai agresiv. Acum mergem la Arad să culegem puncte. Pentru mine, orice urcare în clasament înseamnă mult. Eu nu am vreun meri, meritul este al jucătorilor mei. Au interpretat perfect partida. Vreau doar să le mulțumesc.

Noi nu avem bonusuri. Jucătorii au renunțat la bani, s-au făcut reduceri de salariu. E foarte greu să te gândești la play-off, când nu ai drept de a juca în cupele europene. Eu vreau să clădesc o echipă, au plecat 19 jucători în vară. Eu sunt forțat să joc la rezultat, să scap din zona aceea, nu joc un fotbal plăcut. Deocamdată trebuie să mă concentrez să văd ce pot face. Eu nu am ieșit două zile din camera de hotel după eșecul cu U Cluj. Am fost foarte supărat. Am revăzut meciul de două ori, am văzut ceea ce au greșit, le-am arătat unde au greșit, am urmărit Piteștiul. Doar asta am făcut ”, a mai spus Marius Șumudică.

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Bogdan Andone, răspuns pentru Marius Șumudică: „Eu plâng cu amândoi ochii!”

De partea cealaltă, pentru ocaziile pe care elevii săi nu le-au materializat. Tehnicianul este de părere că jucătorii de valoare pe care îi are CFR taxează orice echipă care nu-și fructifică șansele. Totodată, după ce l-a lăudat pe Șumudică, Andone a răspuns și la cele spuse de cumnatul său.

„Chiar dacă a trecut această perioadă de pauză, nu am reușit să ne calibrăm pe faza ofensivă. Am avut din nou 20 de șuturi pe poartă, plus o bară. Am ratat din nou din toate pozițiile. Tofan a dat cu poarta goală bară, am mai ratat și din 6 metri. E greu de explicat, băieții au făcut un meci extraordinar. Să joci 3 contra 3 cu Drazic, Boc și Biliboc, împotriva unei echipe ca CFR.

Au un antrenor cu mare experiență, care le permite cum să gestioneze jocul. Dar să ne creăm 20 de situații de a marca și să nu reușim să marcăm? A ajuns mingea la Cordea, nu am reușit să îi blocăm centrarea, îl știam foarte bine, ce face cu stângul și i-a pus centrarea pe cap lui Kresic. Sunt jucători decisivi. Ne-a costat.

(n.r. Marius Șumudică a spus că plânge cu un ochi) Eu plâng cu amândoi. Îmi pare foarte rău, băieții au făcut un efort foarte mare, am pus presiune, am recuperat, ne-am creat ocazii. La Rapid a fost la fel, cu bară la 0-0, cu 3 șuturi deviate, la Voluntari am avut 24 de șuturi la poartă, dar nu am marcat. E îmbucurător că am ajuns în situațiile astea, dar e dureros că ne lipsește concentrarea”, a spus Bogdan Andone la flash-interviu.