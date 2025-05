Ce au descoperit cercetătorii după ce un bărbat a fost mușcat de șerpi de peste 200 de ori în aproape 20 de ani. Multe persoane ar putea fi salvate

Un bărbat a fost mușcat de șerpi de peste 200 de ori, în aproape 20 de ani, ceea ce a dus la o descoperire interesantă a oamenilor de știință. În viitor, multe persoane ar putea fi salvate.

Bărbatul care a fost mușcat de șerpi de peste 200 de ori în aproape 20 de ani. Cercetătorii au făcut o descoperire importantă

Un bărbat din SUA a fost de mai mult de 200 de ori, timp de aproximativ 20 de ani. Oamenii de știință sunt pe cale să descopere un antidot “de neegalat”, întrucât în sângele bărbatului au fost găsiți anticorpi care pot proteja împotriva dozelor fatale ce provin de la o gamă largă de specii, în testele care au fost realizate pe animale.

Actualele terapii ar trebui să fie potrivite speciei specifice de șarpe veninos de care o persoană a fost mușcată. Datorită mușcăturilor pe care le-a suferit Tim Friede timp de 18 ani, cercetătorii ar putea găsi un antivenin universal, care poate funcționa împotriva mușcăturilor oricărei specii.

În fiecare an, până la 14.000 de persoane își pierd viața din cauza . Totodată, de trei ori mai multe persoane ajung să aibă amputații de membre din această cauză, potrivit .

Tim Friede a fost mușcat de peste 200 de ori de șarpe și a făcut peste 700 de injecții. Acestea conțineau venin preparat de el, provenit de la unele dintre cele mai periculoase specii de șerpi din lume, printre care mamba, taipan, cobră și krait.

Acesta a vrut să-și întărească imunitatea pentru a se putea proteja în timp ce manipula șerpi. A vorbit despre experiențele sale pe YouTube. La început, a fost în comă după ce a suferit două mușcături de cobră una după alta.

“Nu am vrut să mor. Nu am vrut să-mi pierd un deget. Nu am vrut să lipsesc de la serviciu”, a declarat acesta pentru publicația citată. Bărbatul și-a dorit să dezvolte terapii mai bune pentru alte persoane.

“A devenit pur și simplu un stil de viață”

Din moment ce mulți oameni și-au pierdut viața din cauza mușcăturilor de șarpe, Tim Friede a vrut să găsească o cale pentru a proteja populația.

“A devenit pur și simplu un stil de viață și am continuat să împing limitele cât de tare am putut – pentru oamenii care sunt la 8.000 de mile distanță de mine și care mor din cauza mușcăturilor de șarpe”, a adăugat el.

În prezent, antiveninul este fabricat prin injectarea în animale a unor doze mici de venin de șarpe. Sistemul lor imunitar produce anticorpi, luptând împotriva veninului. Acestea sunt recoltate pentru folosirea ca terapie, astfel că variază în funcție de fiecare specie.

În cadrul aceleiași specii, există o mare varietate. Mai exact, antiveninul provenit de la șerpii din India nu are aceeași eficiență împotriva aceleiași specii, dar din Sri Lanka.

O echipă de cercetători a început căutarea unui tip de apărare imunitară numit anticorpi cu neutralizare largă. Aceștia nu vizează partea unei toxine care o face unică, ci părțile comune într-o clasă întreagă de toxine. În acel moment, Dr. Jacob Glanville, director executiv al companiilor biotehnologice Centivax, l-a descoperit pe Tim Friede.

“Imediat mi-am spus: ‘Dacă cineva din lume a dezvoltat anticorpi cu neutralizare largă, acela trebuie să fie el’, așa că l-am contactat. La primul apel, i-am spus: ‘S-ar putea să fie ciudat, dar mi-ar plăcea să pun mâna pe o parte din sângele tău’. Dl Friede a fost de acord, iar lucrarea a primit aprobarea etică”, a povestit cercetătorul.

Speciile de șerpi cele mai mortale

Cercetarea a fost concentrată pe elapide, una dintre cele două familii de șerpi veninoși, precum șerpii de corali, cobra, mamba, taipan și krait. Acestea utilizează, în general, neurotoxine în veninul lor. În urma mușcăturii, victima paralizează. Veninul devine fatal în momentul în care mușchii necesari pentru a respira sunt paralizați.

Oamenii de știință au ales 19 elapide pe care Organizația Mondială a Sănătății le-a identificat ca fiind cei mai mortali șerpi din lume. Cercetătorii au început să caute, în sângele lui Tim Friede, protecția împotriva veninului șerpilor.

Munca lor a fost prezentată detaliat în revista Cell. Oamenii de știință au identificat doi anticorpi neutralizanți, iar aceștia ar putea viza două clase de neurotoxine. Au adăugat și un medicament ce vizează o a treia clasă, pentru realizarea unui cocktail antivenin.

Au fost realizate experimente pe șoareci, în cadrul cărora anim alele au supraviețuit dozelor fatale, care erau primite de la 13 din cele 19 specii de șerpi veninoși. În plus, aceștia au fost protejați parțial împotriva celorlalte șase specii.

Dr. Glanville a spus că aceasta este o protecție care “probabil acoperă o grămadă de elapide pentru care nu există antivenin în prezent”. Cercetătorii încearcă, în c0ntinuare, să rafineze anticorpii și să vadă dacă s-ar putea obține o protecție totală împotriva veninului șarpelui elapid, prin adăugarea unei a patra componente.

Cealaltă clasă de șerpi, adică viperele, se bazează mai mult pe neurotoxine, care atacă sângele. Veninul de șarpe conține, în total, aproape o duzină de toxine. Printre acestea se numără și citotoxinele. Acestea ucid direct celulele.

Când ar putea apărea antiveninul

“Cred că în următorii 10 sau 15 ani vom avea ceva eficient împotriva fiecăreia dintre aceste clase de toxine”, a precizat profesorul Peter Kwong, unul dintre cercetătorii de la Universitatea Columbia. Probele de sânge ale lui Tim Friede sunt analizate în continuare.

“Anticorpii lui Tim sunt cu adevărat extraordinari – el și-a învățat sistemul imunitar să obțină această recunoaștere foarte, foarte largă”, a mai spus profesorul. Scopul este obținerea unui antivenin care poate să facă totul. Obținerea unei injecții pentru elapide și a uneia pentru vipere reprezintă, de altfel, o variantă.

“Nu există nicio îndoială că această lucrare face ca domeniul să avanseze într-o direcție interesantă”, a declarat profesorul Nick Casewell, șeful centrului pentru cercetare și intervenții privind mușcăturile de șarpe de la Școala de Medicină Tropicală din Liverpool.

Acesta a mai spus, însă, că “mai sunt multe de făcut”. Înainte de a putea fi utilizat la oameni, antiveninul ar trebui testat pe scară largă. Astfel, antidotul nu va fi disponibil prea curând.

Tim Friede este mulțumit și mândru că îi poate ajuta pe oamenii de știință din acest punct de vedere. “Fac ceva bun pentru umanitate și asta este foarte important pentru mine. Sunt mândru de asta. Este destul de mișto”, a spus el.