Ce au descoperit legiștii la autopsia Anei Oros, femeia ucisă de câini pe un câmp din București

La începutul acestei săptămâni, medicii legiști au stabilit cu exactitate în zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Capitalei.

Autopsia Anei Oros arată cauza morții femeii atacate de câini, în zona Lacul Morii din Capitală

Raportul IML indică faptul că femeia a avut o moarte cumplită. Medicii legiști spun că pe trupul victimei au fost atât de multe muşcături că doctorii nu au reuşit să le numere pe toate. Animalele i-au secționat artera femurală.

”Artera femurală este unul dintre cele mai mari vase ale corpului. Nu are potențial de hemostază (n.r. care să oprească sângerarea).

Continuu, va pompa sângele afară dacă este secționată. În astfel de cazuri, moartea intervine în cel mult 15 minute”, a declarat Salem Abdo, medic specialist la institutul de medicină legală Mina Minovici, conform .

Ana Oros a avut de suferit grav și după primul atac: ”Nu mai avea piele pe cap și îi lipseau bucăți de carne”

Ana Oros a trecut printr-un episod similar și anul trecut, în aprilie. La acea vreme, ea a fost atacată de câini în aceeași zonă din Capitală. A scăpat atunci cu mare noroc, fiind transportată de urgență la spital.

Activista Ana Maita a dezvăluit, în urmă cu două zile, că .

”Când am cunoscut-o eu nu mai avea piele pe cap și îi lipseau bucăți de carne din mâini și picioare, după ce fusese atacată de câini în parcul unde alerga. Am consiliat-o cum să își ceară drepturile in instanță pentru suferință și traumele fizice și psihice in urma atacului.

Iubea animalele și voia să tragă la răspundere autoritățile pentru că și ea credea că nu este normal sa existe câini pe spațiile publice! Azi Ana este moartă. Autoritățile nu au fost trase la răspundere. Primarul Nicușor Dan și mâna lui dreaptă Diana Punga (n.r. administrator public al PMB) precum și toată conducerea ASPA București au sângele acestei femei pe mâini”, a afirmat Ana Maita, potrivit .

Ana Oros Daraban, femeia ucisă de câini, era membra unui club sportiv din București, voluntar la mai multe asociații şi ONG-uri care se ocupă de protecția mediului înconjurător. Ea ocupa o funcție și în Primăria Capitalei.